نقطة سوداء على الشاشات في أول سبتمبر المقبل.. خاص

كشف مصدر خاص من الشركة المنتجة لمسلسل نقطة سوداء، بطولة النجم أحمد فهمي والنجمة ناهد السباعي، وأحمد خالد صالح وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة، عن موعد عرض العمل.

وقال المصدر لـ "الموجز" أنه من المقرر عرض المسلسل في أول شهر سبتمبر المقبل عبر القنوات والمنصات الإلكترونية.

أبطال مسلسل نقطة سوداء

تفاصيل مسلسل نقطة سوداء

تدور أحداث مسلسل نقطة سوداء في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويتكون من 45 حلقة، ، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

أبطال مسلسل نقطة سوداء

يشارك في بطولة العمل، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

مسلسل محارب.. آخر أعمال ناهد السباعي

وكانت الفنانة ناهد السباعي، قد حققت نجاحاً كبيراً في دراما رمضان 2024، من خلال مشاركتها في مسلسل محارب، الذي لعب بطولته الفنان حسن الرداد وشاركه في العمل أحمد زاهر، ماجد المصري، نرمين الفقى، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوي، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين ، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

ناهد السباعي

ناهد السباعي تتحدث عن كواليس محارب

تطرقت للحديث عن مشاركتها في مسلسل «محارب» مع حسن الرداد، قائلة: «هذا ثالث تعاون بيني وبين حسن الرداد وبحب أشتغل معه ووشنا حلو على بعض، ووافقت على المسلسل لأني كان نفسي أشتغل مع الأستاذة شيرين عادل، وأيضا عجبني الموضوع جدا خصوصا أن البطل والبطلة بيمروا بمشاكل ومش (سوبر هيرو) وإن البطل ممكن يتهزم عادي ثم يقف على قدميه».

ناهد السباعي تكشف أصعب مشاهد محارب

وتحدثت ناهد السباعي عن مشهدها الذي تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقفز من البلكونة في «محارب»، قائلة: «قدمته من أول مرة وطبعا ما فعلته خطأ ولن أكرره مرة ثانية لأنه كان زيرو أمان، واللي حصل إن كان فيه دوبلير وعمله بالفعل ولكن قدمه أكثر من مرة بشكل لم يعجبني، واليوم كان طويلا وكنت عايزة أروح البيت، ثم عرضوا عليّ أن أقدم المشهد بنفسي، وقلت لهم أنسوا لن أقفز، ثم جاء لي المصور.

وقال لي قدميه وسأصوره من مشهد واحد سريعًا، وكانت القفزة من على ارتفاع 20 مترا، وتحدثت مع الأشخاص المسؤولين عن تأمين المشهد وبالفعل ألقيت بنفسي سريعًا، ولم أتخيل الناس هتتبسط به بهذه الطريقة، وكان أول تريند في رمضان، واتبسطت جدا الحقيقة وأنا مجنونة بحب شغلي».

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