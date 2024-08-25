بعد تصدره للتريند.. أبرز المعلومات عن محمد فاروق شيبا

تصدر اسم الفنان محمد فاروق شيبا، تريند جوجل، وذلك بعد أيام قليلة من احتفاله بخطوبة ابنته في حفل عائلي، اقتصر على حضور أقاربه وأهل العريس، حيث شارك جمهوره لحظات من الفرح والبهجة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، حيث نشر صور لابنته من خطوبتها، وعلق عليها قائلاً:" تمت خطبة ابنتي مريم، مين هيفرح معايا ويقولي مبروك يا شيبا".

محمد فاروق شيبا

معلومات عن محمد فاروق شيبا

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياة محمد فاروق شيبا، بدأ مشواره الفني عام 1989 على مسرح الجامعة، واستطاع أن يحقق نجاحات كبيرة في مسيرته، ليصبح أحد الوجوه المألوفة في الدراما المصرية.

محمد فاروق شيبا

أدوار محمد فاروق شيبا

اشتهر بشكل خاص من خلال دوره في مسلسل "البرنس" عام 2020، حيث قدم شخصية "مسعود" بجانب الفنان محمد رمضان، وهو الدور الذي نال استحسان الجمهور، إلى جانب ذلك، تألق أيضًا في مسلسل "النهاية" بدور "كموني"، وشارك في أعمال أخرى مثل "كل ما نفترق"، "سجن النسا"، و"فرق توقيت"، ورغم أنه لم يظهر في أي عمل فني جديد منذ 2022، إلا أن تأثيره ما زال حاضرًا بين جمهوره بسبب دور شطة الذي قدمه في مسلسل توبة مع النجم عمرو سعد.

وقبل انخراط محمد فاروق شيبا في عالم الفن، درس في كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، وعمل كأخصائي نشاط رياضي بكلية التجارة وإدارة الأعمال، ما أضاف إلى شخصيته الفنية عمقًا وتنوعًا.

وقد عانى محمد فاروق شيبا مؤراً من شائعة وفاته،بسبب اعتقاد رواد السوشيال ميديا، وفاته بعد نشره صورة لـ شقيقه المتوفى عبر موقع «الفيس بوك»، ولكنه علق عليها قائلًا: "توفى الى رحمة الله أخى الاكبر لا اراكم الله سوء فى عزيز عليكم".

آخر أعمال محمد فاروق شيبا

وكان آخر أعمال محمد فاروق شيبا الدرامية مشاركته في مسلسل «توبة»، الذي قام ببطولته عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، انتصار، محمد لطفي، أسماء أبو اليزيد، محمد دياب، حسن أبو الروس، وآخرون من النجوم، وهو من كتابة ورشة ملوك، إنتاج صادق الصباح وإخراج أحمد صالح.

اقرأ أيضًا:

بعد وفاة شقيقه.. وفاة والد الفنان محمد فاروق شيبا



سر تخلي محمد سامي عن عمرو سعد