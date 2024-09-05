أسرار وحكايات صابرين مع أزواجها والحجاب

تصدر اسم الفنانة صابرين، تريند جوجل بعدما كشفت عن رأيها في تقديم السيرة الذاتية لأحد الأبطال، لافتة أنها لن تقدم أي شخصيات أخرى عقب شخصية "أم كلثوم"، وذلك في تصريحات تلفزيونية لها، كما كشفت عن كواليس فيلم «الملحد»، لافتة أنها تتوقع عرض الفيلم خلال الفترة المقبلة، بعد هدوء حالة الجدل التي حدثت فور الإعلان عنه.



كما كشفت عن تفاصيل فيلم بنات الباشا، لافتة أن دورها في العمل سيكون مفاجأة للجمهور، مُعلقة:"دخلت مع ماندو العدل فيلم أقوى جدلا من فيلم الملحد اسمه بنات الباشا".

صابرين

معلومات عن صابرين



وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياتها، هي من مواليد 1967، وعشقت الفن منذ صغرها حيث بدأت مشاركتها في الأعمال الفنية في طفولتها، وعلى مدار حياتها اتخذت قرارات مؤثرة تخص حياتها المهنية، فقد اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، ثم عادت للتمثيل وهي ترتدي الحجاب، استخدمت الباروكة لبعض الوقت قبل أن تتخلى عن الحجاب بالكامل مؤخرًا.



صابرين، ولدت في القاهرة،واسمها صابرين ياسين عبد الله، وتنتمي إلى عائلة فنية، فالفنانة الراحلة نعيمة عاكف هي خالتها، بدأت حياتها الفنية كطفلة وقدمت العديد من الأدوار الصغيرة وبرزت أيضًا في مجال الغناء، حيث اشتهرت بتقديم أغاني الأطفال، وتخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة عام 1990.

في منتصف التسعينيات، ارتبطت عاطفيًا بالمطرب محمد فؤاد، وفي شهر أكتوبر تمت خطبتهما، ولكن علاقتهما لم تدم طويلاً وانتهت بالانفصال، وقد أشار بعضهم إلى أن أغنية "هودعك" لمحمد فؤاد قد كتبت بعد هذا الانفصال.

زيجات صابرين

صابرين تزوجت ثلاث مرات، أولًا من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف، ورزقت منه بابنها نور، ثم انفصلا، وتزوجت بعد ذلك من رجل الأعمال طارق صادق جلال، وأنجبت منه ثلاثة أبناء: يوسف وعمر وعلي، وهي تقول إنها قبلت بأن تكون زوجة ثانية لأن زوجته الأولى لم تكن مصرية وكانت تعيش في الولايات المتحدة، مُعلقة :"حد كان محترم إلى أبعد الحدود وعلمتني الأدب، ولما كانت عايشة هنا كانت بتذاكر لابني نور مع ابنها ولما كانوا بيجوا عندي كنت بعملهم أكل هما الإتنين".

صابرين



وكانت الفنانة صابرين، قد أعلنت خلال الفترة الماضية، زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح، وتم الإعلان عن زواجهما بعد ظهورها معه في حفل زفاف الفنانة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، صابرين أوضحت أنها تزوجت من عامر قبل ستة أشهر، ولكنها اختارت عدم الإعلان عنه في ذلك الوقت، واكتفت بإخبار العائلة والمقربين فقط.

كشفت صابرين عن قصة حبها مع عامر الصباح التي بدأت منذ ثلاثين عامًا، حيث تعرفت عليه شخصيًا عندما كان أحد أبرز موزعي الأفلام في الوطن العربي، وعملت معه في أفلام مثل "أنا والعذاب وهواك" و"لست قاتلًا"،وأضافت أن الإعجاب المتبادل بينهما تطور إلى حب منذ فترة طويلة، لكنهم تزوجوا من أشخاص آخرين وفقدوا الاتصال لسنوات، ومؤخرًا أعاد أحد الأصدقاء المشتركين الاتصال بينهما بعد أن أخبر عامر أن صابرين انفصلت عن زوجها، ليبدأ تواصل جديد بينهما أدى إلى زواجهما.

وفيما يتعلق بموقف أبنائها من الزواج، أكدت صابرين أن أبناءها لم يعترضوا، وأنهم يتناقشون في الأمور بطريقة حضارية ويعرفون أن عامر شخص محترم وذو سمعة جيدة، كما وافق أبناء عامر على الزواج دون أي مشكلات.

أشهر أعمال صابرين



في عام 1999، اعتزلت صابرين الفن بعد نجاح مسلسل "أم كلثوم"، ولكنها عادت بعد فترة بأعمال متنوعة، من أشهر أعمالها مؤخرًا مسلسل "خط ساخن" عام 2020، أثارت جدلاً كبيرًا بعد خلعها الحجاب وظهورها بباروكة، وصرحت بأنها "غير محجبة ولكنها تحب ارتداء الاستايل المحتشم".

تعرضت صابرين لأزمة صحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، وشمل الأمر زوجها وأولادها وأفرادًا من عائلتها، لكنها تعافت من الفيروس بعد فترة من الحجر الصحي.

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