التفاصيل الكاملة لشخصية صابرين في فيلم "بنات الباشا"

تعاقدت النجمة الكبيرة صابرين للمشاركة في بطولة فيلم جديد أطلق عليه صناعه اسم" بنات الباشا" ومن المقرر أن ينافس العمل خلال ماراثون رأس السنة الميلادي المقبل لعام 2025.

وعلم " الموجز " من مصادر خاصة أن النجمة صابرين ستجسد دور صاحبة صالون تجميل، وتتعرض لـ أزمات عديدة خلال أحداث فيلم "بنات الباشا"، ومن المفترض أن تبدأ صابرين تصوير خلال الشهر المقبل.

صابرين

نجوم فيلم " بنات الباشا"

فيلم بنات الباشا من بطولة كل من النجمة زينة، صابرين، ناهد السباعي، ومريم الخشت، والعمل مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، من سيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال أيام.

أعمال الفنانة صابرين

ومن المعروف أن شاركت النجمة صابرين في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "مسار إجباري" مع النجم عصام عمر، حيث يجسد البطولة المطلقة له بجانب الفنان الشاب أحمد داش، لأول مرة، وظهرت الفنانة صابرين خلال المسلسل بدور أم الفنان عصام عمر.

تفاصيل مسلسل مسار إجباري

ينتمي مسلسل مسار إجباري إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية الشعبية، والمكون من 15 حلقة، وتم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي.

صابرين

أبطال مسلسل مسار إجباري

وشارك في مسلسل مسار إجباري كل من الفنان أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

صابرين تشارك في فيلم الملحد بطولة أحمد حاتم

من المعروف أن شاركت النجمة صابرين في فيلم الملحد مع الفنان أحمد حاتم وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة، والذي كان من المقرر عرضه خلال الشهور الماضية ، ولكن تم تأجيل العمل لأكثر من سبب، ولم يحدد مصير الفيلم حتي الأن.

فيلم الملحد، يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش ظاهرة الإلحاد الديني في المجتمع، ومن بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، وتارا عماد، وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة. ومن تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي.

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