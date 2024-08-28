جيهان الشماشرجي تروي لـ "الموجز" تفاصيل دورها في الهوى سلطان

ينتظر أبطال فيلم الهوى سلطان العرض قربيًا، إذ أنه من المقرر طرح العمل في دور السينمات في مصر والوطن العربي خلال ماراثون رأس السنة الميلادية المقبلة 2025.

جيهان الشماشرجي

وقالت جيهان الشماشرجي لـ " الموجز" إنها تجسد دور خطيبة الفنان أحمد داود الذي يجسد شخصية مهندس ويدعي علي، ولكن تختلف الأحداث رأسا على عقب وتتعرض لـ أزمات أحداث تفاصيل العمل.

أبطال الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان بطولة كل من منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لأحمد فهمي وهاني نجيب. تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي حول العلاقات والحب بين الأصدقاء، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس يدعى علي.

أخر أعمال جيهان الشماشرجي

من المعروف أن الفنانة جيهان الشماشرجي شاركت في مسلسل جودر " الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي وظهرت الشماشرجي " بشخصية "شروق" فتاة بسيطة في الحارة، مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال وكوكبة كبيرة من النجوم، ومن المنتظر عرض الجزء الثاني في رمضان المقبل لعام 2025.

جيهان الشماشرجي

كما شاركت الفنانة جيهان الشماشرجي في مسلسل "كامل العدد في الجزء الأول، بشخصية "إنجي" لديها العديد من المشاكل ودائمًا تقع في حب الأشخاص الخطأ، ومسلسل كامل العدد بطولة النجم سلام و ودينا الشربيني وكوكبة كبيرة من النجوم.

فيلم "رحلة 404"

كما شاركت الفنانة جيهان الشماشرجي في فيلم 404 مع النجمة مني زكي والنجم محمد فراج.

وتدور أحداث فيلم رحلة 404 قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، وتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج؟، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

أبطال فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة

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