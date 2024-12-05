قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل مسلسل فقرة الساحر بطولة طه دسوقي

طرحت منصة yango" play" الإعلان التشويقي لمسلسل "فقرة الساحر" بطولة طه دسوقي و أسماء جلال وعلي قاسم والذي يعتبر أولى أعمال منصة yango play الأصلية.

قصة مسلسل فقرة الساحر

ويرصد لكم الموجز تفاصيل مسلسل فقرة الساحر حيث تدور أحداث المسلسل في اطار من التشويق والإثارة حول عمليات سرقة وسطو مستوحاة من أحداث واقعية.

وتتكون العصابة من ثلاثة أصدقاء تربطهم علاقة قوية منذ الطفولة وهم " لمى" و "ألفي" و "مكس" يعتمدون على مهاراتهم الخاصة في عمليات السرقة وتحدث لهم مواقف مشوقة بها لمسة كوميدية ساخرة مما يعطي العمل تنوع بين الإثارة والكوميديا.



أبطال مسلسل فقرة الساحر

يضم مسلسل فقرة الساحر باقة فنية رائعة أبرزهم طه دسوقي، علي قاسم، اسماء جلال، بسمة، ووليد فواز، والمسلسل من تأليف إياد صالح، وإخراج تامر محسن.

مسلسل ولعة ومفتاح

يشارك الفنان طه دسوقي في دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل ولعة ومفتاح وتدور أحداثه حول طه دسوقي و أحمد مالك صديقان في مرحلة الطفولة يحاولان الهروب من إحدى دور الأيتام وفي سن معين يخرج الثنائي ويتورطان في قضية سرقة تأليف محمود عزت وإخراج عصام عبد الحميد

مسلسل حالة خاصة

ويعد مسلسل حالة خاصة أولى بطولات الفنان الشاب طه دسوقي والذي يعد علامة فارقة في مشواره الفني من خلال شخصية نديم أبو سريع الذي أظهر قوته وتمكنه من أدواته.

قصة مسلسل حالة خاصة

تدور الأحداث حول المحامي (نديم أبو سريع) الذي يمتلك قدرات خاصة، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه (أماني النجار)، وتمتلئ رحلة (نديم) بالتحديات الصعبة، ورغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له.

أبطال مسلسل حالة خاصة

شارك في مسلسل حالة خاصة باقة من ألمع نجوم الفن أبرزهم غادة عادل، طه دسوقي، هاجر السراج، حسن أبو الروس، نبيل علي ماهر، وئام مجدي، أحمد الأزعر، أدهم وهدان، علي السبع، أدم النحاس، منة المصري، أحمد طارق تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

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