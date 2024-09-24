طه دسوقي يكشف تفاصيل ترشيحه لبطولة مسلسل بالطو وحقيقة وجود جزء ثاني

عُرض مسلسل "حالة خاصة" الذي يجمع بين طه دسوقي وغادة عادل على قناة CBC، حيث حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على منصة Watch It في بداية عام 2024، وتصدر "حالة خاصة" قائمة الترند أكثر من مرة، مما يعكس شعبيته الواسعة واستجابة الجمهور الإيجابية.

يرصد “ الموجز ” أبرز تصريحات طه دسوقي في السياق التالي

طه دسوقي

تبادل الأدوار مع عصام عمر

في تصريحات تلفزيونية، تحدث طه دسوقي عن كواليس أعماله الفنية وكشف عن تفاصيل تبادل الأدوار بينه وبين عصام عمر في مسلسلي "بالطو" و"حالة خاصة"، حيث أكد دسوقي أن دور "حالة خاصة" كان مخصصًا في البداية لعصام عمر، لكنه تم ترشيحه بدلاً منه بعد نجاح المسلسل.

وأضاف دسوقي: "كنت مرشحًا لمسلسل بالطو قبله، لكن لم يحالفني الحظ في ذلك".

مسلسل "بالطو" والكوميديا في مهنة التمريض

يستند مسلسل "بالطو" إلى رواية "بالطو وفانلة وتاب" للكاتب د. أحمد عاطف فياض، ويتناول الأحداث في إطار كوميدي يستعرض كواليس مهنة التمريض وما يحدث في قطاع الرعاية الصحية.

يتكون العمل من 10 حلقات، وهو من إنتاج WATCH IT وإخراج عمر المهندس، يشارك في البطولة عصام عمر، محمد محمود، محمود البزاوي، وعدد من الفنانين مثل خالد الصاوي وسلوى خطاب.

حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل بالطو

كشف الفنان عصام عمر في تصريحات صحفية سابقة، عن حقيقة تقديم جزء ثان من مسلسل "بالطو" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول ومطالبات الجمهور باستكمال القصة.

وأوضح عصام عمر خلال لقائه في برنامج "الراديو بيضحك" من تقديم فاطمة مصطفى عبر إذاعة "الراديو 9090" أن فريق العمل قرر عدم تقديم جزء ثان من المسلسل قائلا: "مفيش جزء تاني دا قرار نهائي، قعدنا كتير اتكلمنا في الموضوع ده وأنا والمخرج عمر المهندس قررنا".

وتابع عصام عمر: "نخاف نفقد الكرم اللي ربنا أداهولنا في الجزء الأول إحنا ربنا كرمنا في الجزء الأول، الشخصية بدأت غير متحملة المسئولية وانتهت متحملة المسئولية متحمل قدره، إننا نحاول نجمع مواقف أو نقدم نفس الحاجة هنبقى بنستهلكها، فأخدنا القرار أن مفيش بالطو".

طه دسوقي

شخصية نديم أبو سريع في "حالة خاصة"

تدور أحداث "حالة خاصة" في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية نديم أبو سريع، الذي يجسد دوره طه دسوقي، الشاب الذي يحلم بالعمل كمحامي في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار، التي تؤدي دورها غادة عادل.

صناع مسلسل حالة خاصة

ينتمي المسلسل إلى الأعمال الدرامية القصيرة، ويتكون من 10 حلقات، يضم طاقم العمل مجموعة من النجوم مثل هاجر السراج، نبيل علي ماهر، وحسن أبو الروس، بالإضافة إلى الطفل آدم وهدان، المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.

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