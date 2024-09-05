بعد دعم فلسطين.. إليك سر البالطو مع عصام عمر

دعم فلسطين.. تصدر اسم الفنان عصام عمر تريند جوجل بعد دعمه العلني لفلسطين، أثناء تواجده على السجادة الحمراء للعرض العالمي الأول لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وقد شارك جمهوره صورة له على صفحته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يرتدي بدلة تحمل دبوس علم فلسطين، وعلق قائلاً: "أحلى صورة في حياتي عشان فلسطين فيها".

عصام عمر

تفاصيل فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”

وقد عرض الفيلم لأول مرة ضمن برنامج Orizzonti Extra الذي يركز على أحدث اتجاهات السينما العالمية للمواهب الشابة، وشارك في بطولته الفنان عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، وسما إبراهيم، ومن إخراج وكتابة خالد منصور وإنتاج محمد حفظي ورشا حسني، الفيلم حظي بثلاثة عروض خلال المهرجان، من بينها عرض عالمي رسمي يوم 4 سبتمبر، وعروض خاصة للصحافة والصناع.

ولم يكن الفنان عصام عمر الفنان الوحيد الذي حرص على دعم فلسطين، فقد سبقه العديد من الفنانين الذين أعلنوا عن دعم فلسطين في العديد من المناسبات الفنية منهم ويجز، إلهام شاهين، أحمد بدير، وغيرهم من النجوم.

معلومات عن الفنان عصام عمر

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياة الفنان عصام عمر، هو ممثل مصري شاب، دخل عالم الفن بعد دراسته للتمثيل والإخراج وحصوله على ليسانس آداب قسم مسرح من جامعة الإسكندرية، بدأ مسيرته الفنية في عام 2021 بالمشاركة في العديد من العروض المسرحية، ثم دخل عالم الدراما بمسلسل "لما تامر ساب شوقية" بطولة أحمد الفيشاوي ومي كساب، الذي عرض عام 2015.

عصام عمر

أعمال الفنان عصام عمر

شارك الفنان عصام عمر في العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "لا تطفئ الشمس" بطولة ميرفت أمين وريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح عام 2017، ومسلسل "الرحلة" مع الفنان باسل خياط عام 2018، ومسلسل "الآنسة فرح" بجزئيه الأولى والثاني مع أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف وتامر فرج.

أبرز أعمال الفنان عصام عمر هو مسلسل "سوتس بالعربي" الذي عُرض في رمضان 2022، حيث جسد شخصية "مروان" صديق "آدم"، الذي جسد دوره الفنان أحمد داود، المسلسل من بطولة آسر ياسين، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين، وتارا عماد، ومن إخراج عصام عبد الحميد، ومن المقرر أن يُعرض الجزء الثاني في رمضان 2024.

كما شارك الفنان عصام عمر في مسلسل "الاختيار" بجزئيه الثاني والثالث، حيث جسد شخصية "علي يونس" شقيق "زكريا يونس" الذي جسده الفنان كريم عبد العزيز، شارك في الجزء الثاني من المسلسل أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، وأسماء أبو اليزيد، وفي الجزء الثالث أحمد السقا، أحمد عز، ياسر جلال، صبري فواز، وخالد الصاوي، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

تقديم عصام عمر للبطولة المطلقة

حقق الفنان عصام عمر نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل "بالطو"، الذي عُرضت حلقاته على منصة "WATCH IT"، تحدث عصام في برنامج "معكم" مع منى الشاذلي عن تردده في قبول دور البطولة في المسلسل بسبب صغر سنه وقلة شهرته، ولكنه وافق بفضل إصرار المخرج عمر المهندس، الذي اعتبره صديقًا وأخًا له،مسلسل "بالطو" من بطولة الفنان عصام عمر، وشارك فيه مجموعة من الفنانين، منهم: محمد محمود، محمود البزاوي، سلافة غانم، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، ومن إخراج عمر المهندس وتأليف أحمد عاطف فياض.

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