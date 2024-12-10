موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 24 .. تعرف على التفاصيل

يترقب جمهور مسلسل رقم سري الحلقة 24، بعد الأحداث الشيقة التي شهدتها الأحداث الماضية والتي كان آخرها القبض على أسامة شطا، وتهديد لطفي عبود صدقي صخر لماجدة علوان بالانتقام منها بعدما كانت السبب في حبسه.

موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 24

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 24، من المقرر عرض الحلقة اليوم عبر منصة "Watch it" بتوقيت الساعة السابعة مساءً، في حين يتم عرضها غداً عبر قنوات DMC، وتعرض الحلقة 23 الليلة على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساءً، مع إتاحة الحلقات من السبت إلى الأربعاء، وتعاد مرتين بشكل يومي؛ المرة الأولى بتوقيت الثانية والنصف صباحًا، والمرة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، كما تُعرض الحلقة 23 أيضًا عبر قناة DMC دراما الساعة الحادية عشر مساءً، مع إعادتها مرتين في الساعة الثامنة صباحًا والخامسة مساءً.

مسلسل رقم سري

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 23

وشهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل رقم سري، عدم تسديد الرصاصة التي أطلقها أسامة في أي شخص، ثم قامت الشرطة بالقبض عليه نتيجة اتهامه بالتعدي والشروع في القتل ثم تحدث وافي عمرو وهبة مع الضابط شريف مصطفى عمر وأخبره أنه من الوارد أن يكون أسامة القاتل الرئيسي لندى عشماوي بسبب محاولته لقتلهم .

نجحت ماجدة علوان ناردين فرج في إخلاء سبيل ميرنا رانيا منصور ومجدي محمد عبده لأن الأدلة ضدهم كانت ضعيفة، وعاتبت مجدي على قوله لاسم عمرو أنيس أحمد الرافعي في التحقيقات، وقالت له أنه زبون هام لديها وسوف تدافع عنه إذا طلب للتحقيق معه، ثم طلبت منهم أن يتواصلوا معها إذا أحسوا بأي شيء مريب في البنك.

ابطال مسلسل رقم سري

التقى عمرو أنيس مع رياض كريم محجوب، ليعرف منه إذا كان لديه علم بحساب شقيقته الموجود خارج مصر، والذي كانت تختلس من خلاله أموال العملاء في البنك، فانفعل عليه وأخبره أن أخته لم تكن حرامية، لكن الأخير هدأه وأخبره بأنه لا أحد يريد الإضرار بسمعتها وأن مصدر تلك المعلومات من اثنين في البنك، وطلب منه سرعة التحرك.

التقت ماجدة علوان مع هند ولامتها على تغيير شهادتها، وطلبت منها أن تعتني بنفسها لأنها لن تسامحها على فعلتها، ثم أخبرتها أنها سوف تتجه للطفي لكي يدافع عنه.

ابطال رقم سري

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 23

في حوار حسين مع أسامة، اعترف أسامة بأنه لم يقتل ندى وأنه كان في الحفلة بالصدفة، ثم لاحظ حسين ارتباكه، فاستفسر إن كان يتعالج من شيء ما، فأجاب أنه يعاني من الاكتئاب بسبب فصله التعسفي من عمله، وأنه كان يتناول بعض الأدوية، لكن اضطر للتوقف عن تناولها بسبب ارتفاع أسعارها وعدم قدرته على تحمل تكاليفها، و أخبره حسين أنه سيبقى في الحبس حتى يتم عرضه على أخصائي نفسي.

في حديث لطفي مع لقاء، أخبرها بما دار مع أسامة، موضحًا أنه حاول الدفاع عنه لكن في النهاية قرر عدم القيام بذلك، ثم أخبرته لقاء أن ميرنا ومجدي تم القبض عليهما بسبب قضية ندى.

احداث رقم سري

عندما ذهبت ميرنا ومجدي إلى البنك، كانت ميرنا تشعر بالقلق من نظرات زملائها بسبب القبض عليها، لكن مجدي طمأنها وشرح لها كيفية التعامل مع الموقف، بعد ذلك سألهم باسم أحمد الشامي عن سبب مغادرتهم البنك، فأوضح مجدي أن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم.

في الاجتماع مع مدير البنك، سأل المدير ميرنا ومجدي عن سبب القبض عليهما، أجاب مجدي بأن هناك اشتباهًا في تلاعبهما بأموال العملاء، ولكن تم الإفراج عنهما بعد التأكد من عدم تورطهما في البلاغ.

وفي حديث عمرو أنيس مع لطفي، أخبره أنه لديه صفقة مضمونة مع أرباح ضخمة، وهي دخوله في مشروع مع اثنين من موظفي البنك ورياض شقيق ندى، لكنه رفض العرض لأن النشاط غير قانوني وطرد عمرو من مكتبه، وأضاف أنه رفض عرضًا من كمال زين باسل الزارو للتخلي عن مبادئه مقابل ألا يتم حبسه، وأظهر عمرو المبلغ الذي سيحصل عليه من الأرباح وطلب منه التفكير في العرض.

في حديث خالد محمد سليمان مع لقاء ياسمين رئيس، أخبرها أنه يعاني من الاكتئاب بسبب وفاة ندى، وأنه كان يتابعها من خلال زملائه في العمل، كما أخبرها أنه قابلها قبل الحفلة بيوم، وعندما سألته لقاء إن كان قد حضر الحفلة ولم يره أحد، رفض الإجابة.

تفاصيل رقم سري

الحلقة 23 من مسلسل رقم سري

في حديث حسين مع لطفي، أخبره حسين أنه قوي بما يكفي لتجاوز محنة حبسه، ثم أخبره بما قاله له عمرو أنيس، وبعد ذلك ذهب رياض للقاء مجدي وأخبره أنه جاء إليه ليتأكد من صحة ما قاله عمرو أنيس. لكن مجدي رفض التحدث معه في البنك وأعطاه رقم هاتفه، مؤكدًا أنه يجب أن يلتقي به في مكتبه حتى لا يثير شكوك المدير.

وفي نهاية الحلقة، زار لطفي عبود ماجدة علوان وسألها عن سبب عدم تعلمها من الماضي، لكنها أخبرته أن لقاء جاءت إليها لتكون محاميتها أثناء حبسه، وفي ختام اللقاء، هددها بأنه سيؤذيها ويسجنها بسبب دورها في حبسه.

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري، من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد عبد التواب، وبطولة نخبة من النجوم وهم ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، وآخرون.

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