تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 22.. خروج صدقي صخر من الحبس

شهدت أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 22 مفاجآت عديدة منها سعي وافي عمرو وهبة لإنقاذ لطفي عبود صدقي صخر وإخراجه من الحبس وبالفعل نجح في ذلك، كما اكتشف ملفات خطيرة تدين مجدي وميرنا.

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 22

يرصد موقع الموجز، تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 22، بدأت أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 22 بحديث رضوى حنان مطاوع مع لطفي وأخبرته أنها قد جاءت في إجازة مع ابنتها دنيا، وعاتبته على عدم سؤاله عنها فأخبرها أنه أحب أن يتركها لحياتها الجديدة مع زوجها، ثم اعترف لها بأنه قد ضيعها من يده، لكنها أخبرته أنهما أصدقاء وأصحاب وتحدث معها عن لقاء وسألته عما إذا كانت هي المسؤولة عن حبسه لكنه أخبرها أن ماجدة علوان ناردين فرج هي السبب.

مسلسل رقم سري

حديث وافي مع لقاء ياسمين رئيس عن رضوى وأخبرها أنها كانت محبوسة في قضية قتل وأن لطفي هو الذي أخرجها من الحبس بعدما أبلغ عن القاتل وهو شقيقه وليد أحمد ماجد، وأخبرها أنه وجد مستندات تدين ميرنا رانيا منصور ومجدي محمد عبده وفيديوهات جمعتهم بعد انتهاء العمل، وأن ندى كانت على علم بذلك فاستغربت من سبب إرسال ندى الرقم السري لها قبل وفاتها فأخبرها أن ذلك يحدث عندما تقع العصابات مع بعضهم البعض.



الحلقة 22 من مسلسل رقم سري

حديث مجدي مع ميرنا وأخبرها أنه سيقابل عمرو أنيس أحمد الرافعي في المساء، وطلب منها أن تقابل المدير محمد سليمان وتعرف منه أسرار لقاء وبالفعل ذهبت إليه وتحدثت معه عن سبب عدم عودته للمنزل عقب عودته للعمل فأخبرها أنه يعاني من الوحدة بعد وفاة ندى وأخبرها أنه لن يقدر على التفكير في أي سيدة غيرها بالرغم من رحيلها.



حديث أميرة مع أسامة واعتذر له عن محاولة قتلها، وأخبرها أنه جاء لتوديعها حيث سيهرب قبل أن يتم القبض عليه بسبب البرنامج الذي وضعه على جهاز لقاء.

تسليم وافي مصطفى جاويش أحمد شاهين الملفات التي تدين ميرنا ومجدي، ثم أعطاه الأخير ملفات البنات الذين شهدوا بالزور على لطفي وأخبره أنه سيتحدث معهم بطريقة ماجدة علوان لكي ينقذ لطفي.

ابطال مسلسل رقم سري

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 22

حديث لطفي مع شقيقه وليد وقد اشتكى له من ضياع شهرته فسأله شقيقه عما إذا كان قد شعر بالندم بعدما تسبب في حبسه فأخبره أنه لم يشعر بالندم لو لحظة وطلب منه أن يغير أفكاره لكنه رفض وأخبره أنه ندل عندما قام بتسليم شقيقه للحبس وأخبره أن ماجدة علوان قد جاءت له للحبس وأنه الذي أخبرها بموضوع البنات وكيفية الوصول إليهم وطلب منه أن يسامحه على ما فعله معه.

زيارة عمرو أنيس للقاء ياسمين رئيس وأعطاها كل الأدلة التي تدين كمال زين باسل الزارو، فاستغرب والدها لكنها أخبرته أنهما كانا شركاء ثم اختلفوا لكنها أخبرتهم أنها تريد مساومته على خدمات لكن عمرو أخبرها أنها لن تصل معه لأي شيء وأنه كان ينوي أن يبلغ الشرطة عنه لكنها أراد أن تفعل ذلك بنفسها وأعطاها مهلة يومان وأنها لم تبلغ عنه سوف يبلغ عنه هو.

حديث وافي مع هند، وطلب منها أن يتفاهم معها وأخبرها أن لطفي لم يتحرش بها وسألها عما إذا كانت قد قبضت من ماجدة علوان وأخبرها أنه تفاهم مع الفتيات الثلاثة لتغيير شهادتهم ووعدها بإعطاءها مبلغ من المال وعقب انتهاء اتفاقهم سيرسل لهم جزءا من المال وطلب منها أن تذهب للنيابة لتغيير أقوالها في محضر رسمي .

حديث عمرو أنيس مع مجدي وميرنا عن مبالغ الذين كانوا يحصلونها من حسابات العملاء بعلم ندى، فأخبرهم أن الأموال الموجودة في حساب ندى سوف تذهب لشقيقها وأخبرهم أنه سيتواصل مع شقيقها وسوف يبلغهم بالتفاصيل.

القبض على ميرنا ومجدي.. ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 22

ذهبت قوة من الشرطة للبنك للقبض على مجدي وميرنا وكان معهم إذن نيابة لتحريز كل الأوراق والأدلة الموجودة على أجهزتهم، وعند التحقيق معهم طلب مجدي استدعاء عمرو أنيس وأخبره أنه قد يكون المسؤل عن ذلك البلاغ لأنه هددهم منذ يومان وطلبوا منهم أن تكون ماجدة علوان المحامية الخاصة بهم.

حديث باسم أحمد الشامي مع خالد وأخبره أن لقاء في حمايته وأنه سمع أن المباحث كانت موجودة في البنك وقبضت على اثنين من زملاءهم وسأله عن سبب مجيئه وعما إذا كانت قد بعثت ميل للشركة وبناء عليهم وافقوا على عودتهم للعمل، وأخبره أن لقاء مشتبه فيها وأنها من الممكن أن تكون قد قتلت ندى عشماوي.

مسلسل رقم سري الحلقة 22



حديث لطفي مع شقيقه وليد وأخبره أنه يتفهم بأن هناك غضب شديد تجاهه بعدما قام بالإبلاغ عنه ثم احتضنه وجاء له عرض على النيابة وتم إخلاء سبيله بعدما تدخل وافي ومصطفى لإنقاذه وأبلغوه أن البلاغات ضده قد تم سحبها وأن البنات أبلغوا عن ماجدة .

لطفي عبود يتلقى رصاصةفي الحلقة 22 من مسلسل رقم سري

زيارة أسامة لمكتب لطفي وأخبره خائف من القبض عليه بعدما تم القبض على ميرنا ومجدي ثم تشاجر مع لطفي وكل الموجودين في مكتبه وأخرج سلاحه وصوب به رصاصة تجاه لطفي واختتمت الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل رقم سري



مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، حسن العدل، كريم محجوب، ناردين فرج، محمد سليمان، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، باسل الزارو، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

اقرأ أيضاً

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 21.. لقاء تلجأ لماجدة علوان وظهور رضوى

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 18.. ماجدة علوان تشن الحرب على لطفي عبود