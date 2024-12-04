تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 19.. انقلاب السوشيال ميديا على لطفي عبود

مسلسل رقم سري الحلقة 19 شهد تفاقم الصراع بين ماجدة علوان ناردين فرج ولطفي عبود صدقي صخر التي سعت لتشويه صورته في محاولة منها للانتصار عليه.

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 19

ويرصد موقع الموجز ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 19، دارت أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 19 حول حديث حسين رامي الطمباري مع لطفي وأخبره بما فعلته ماجدة علوان معه وأنها قد بدأت الحرب عليه بتحريض موكلة قديمة لديه برفع قضية تحرش ضده وأنه سيكون تريند بسبب دفاعه سابقاً عن موكلة من التحرش وقيامه في الوقت الحالي بالتحرش وهذا يعني تغيير مبادئه.

مسلسل رقم سري

كما ذهب وافي عمرو وهبة لماجدة علوان وسألها عما إذا كانت المسؤولة عن قضية التحرش التي تم رفعها ضد لطفي لكنها أنكرت فلم يقتنع بكلامها وأخبرها أنه يعلم أنها ما وراء ما حدث لها عن طريق دفع مبلغ مالي لأشخاص يعملون في مجال السوشيال ميديا لكي تجعله يتصدر التريند وسألها عما إذا كانت وراء تريند لقاء إسماعيل ياسمين رئيس لكنها أخبرته أنها لا علاقة لها به.

حديث خالد مدير البنك محمد سليمان مع لقاء ياسمين رئيس وسألها عما إذا كانت قد غيرت المحامي الخاص بها بعد تعرضه للفضيحة من قبل فتاة قالت أن لديها إثباتات سوف تقوم بتسليمها للشرطة، لكنها اندهشت من كلامه وطلب منها ألا تسير وراء المظاهر.

مسلسل رقم سري الحلقة 19 ظهور فتاة التحرش

ظهور الفتاة التي ادعت على لطفي بالتحرش وهي تسجل مع المواقع وحكت لهم أنها كانت ذاهبة له في قضية ميراث والدها وأنها عندما وجدت نفسها غير قادرة على دفع اتعابه قد ساومها على نفسها .

ابطال مسلسل رقم سري

حديث ميرنا رانيا منصور ومجدي محمد عبده وأميرة عن لطفي، واستغربت أميرة من عدم ظهور تلك الإدعاءات من قبل فسألها مجدي عما إذا كانت تقصد أن أحداً دبر له تلك القضية، فأجابته أن هذا شيء متوقع وأخبرتها ميرنا أن تلك الفتاة فعلت ذلك لكي تشتهر، فقاطعتها أميرة بأنها من الممكن أن تكون ضحية للتحرش فأيدت ميرنا كلامها بقولها أن توقيت تلك القضية غريباً، فأخبرهم مجدي أن الأقنعة بدأت في التساقط وحكى لهم عن قصة لقاء مع كمال زين باسل الزارو، وجعلهم يرون الفيديو المنتشر لها على السوشيال ميديا.

أثناء التحقيق مع لطفي في وجود الفتاة التي اتهمته بالتحرش، اعترف لطفي بأنها كانت موكلة لديه ثم استغرب من كلامها بمساومته لها على جسدها فقالت الفتاة أنه ينكر ما فعله لأنه لا يوجد شخصاً يسعى لتوريط نفسه في مشكلة فأخبره الضابط بوجود أدلة تؤكد كلامها فطلب منه ألا تكون على الموبايل أو السوشيال ميديا لأن تلك الأجهزة يسهل فبركت أي محتوى عليها، ثم طلب من الفتاة الاعتراف بالحقيقة لكنها صممت على أقوالها ثم سألها عما إذا كان لديها محامي أو محامية فانفعلت عليه وأخبرته بأنه لم يحرضها أحدا عليه، وأثناء خروجهما من غرفة التحقيقات انفعلت عليه وأقسمت بأخذ حقها منه ثم تحولت السوشيال ميديا ضد لطفي حيث هاجمه عدد كبير من الجمهور.

ابطال رقم سري

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 19 ..لطفي عبود يطلب التنحي من قضية لقاء

ذهاب لطفي لمقابلة لقاء خارج البنك وسألته عن سبب عدم دخوله لها فأخبرها أنه لن يتحمل نظرات الناس له نتيجة الفضيحة التي تعرض لها فأخبرها أن الناس حالياً أصبحت تصدق السوشيال ميديا وسألته عن كيفية خروجه من الحبس فأخبرها أنه خرج بكفالة.

وسألته عما إذا كان قد رأى ما فعله كمال زين معها فأخبرها بأن شخصا قد طلب منه ذلك، وأن وافي سيساعدها في قضيتها و أنه سيبتعد عن قضيتها لحمايتها وتركها وانصرف.

لقاء كمال زين مع عمرو أنيس أحمد الرافعي الذي أخبره أنه كان يثق من مجيئه إليه فأخبره أنه اعتقد أنه جاء إليه لينهئه على الفكرة العبقرية التي نفذها ضد لقاء فأخبره أن الفكرة لم تنجح بالشكل المطلوب فأخبره أنه بعد 24 ساعة سوف يرى لقاء التي تجري وراء النجم كمال زين وتريد الانتقام منه لذا سرقت رصيده الموجود في البنك، ثم أخبره بأنه تلقي مكالمة هاتفية من البنك أخبروه فيها بأنهم يسعون لمعرفة الحساب الذي تم عليه تحويل أمواله .

حديث لقاء مع والدها عن الحملة التي تعرضت لها على السوشيال ميديا وطلبت منه أن يغلق هاتفه ولا يرد على الصحفيين وأخبرته أنها سوف تختفي لحين انتهاء تلك الأزمة وأخبرها والدها أنه كان يعتقد أن كمال زين شخص طيب فاستغربت ابنته من اعتقاده ذلك وأخبرها أن توقيت تلك الحملة متماشيا مع توقيت الحملة التي تعرض لها لطفي وأنه يثق في كلامها بأنها ليس لها علاقة بكمال وأخبرها أن لطفي إذا لم يتمكن من الدفاع عنها فسوف يستعين لها بمحامي آخر لكنها رفضت لأن لطفي انسان نقي وصادق ثم أخبرته أنها لا تحتاج لمحامي لأن قضية التحويل تم غلقها وقضية ندى ليس لها علاقة بها وطلب منها أن ترفع قضية نصب وتشهير على كمال زين فوافقت.

حديث عمرو أنيس مع كمال زين الذي طلب منه الخروج للحديث عن علاقته بلقاء عبر السوشيال ميديا لتأكيد الشائعة التي أطلقوها عليها ووعده بكتابة مبلغ مالي له 100 ألف جنيهاً، فاعترض عمرو وأخبره أنه بذلك ينصب عليه.

زيارة باسم أحمد الشامي لمنزل لقاء وأخبرها أنه جاء إليها لكي لا تفهمه خطأ نتيجة تواجد صورها في منزله فأخبرته أنها متأكدة من أنه فعل ذلك لحمايتها فأخبر والدها أنها لها أعداء كثيرة داخل البنك ووعدته أنها ستقف بجانبه لحين عودته لعمله لكنه أخبرها أنه لن يأتي إليها لهذا السبب وأنه جاء ليخبرها بأنه سيواصل حمايتها.

مسلسل رقم سري

احداث مسلسل رقم سري الحلقة 19 .. تهديد ماجدة علوان لهند

حديث هند مع ماجدة علوان التي عاتبتها على زيارتها لها لكي لا يشك أحد بأنها وراء تحريضها على لطفي وطلبت منها مبلغ مالي آخر مقابل ما فعلته مع لطفي وأخبرتها أنها إذا فكرت في الحديث عما حدث سوف تظهر إعلان الوراثة المزور الذي أخذت به حقها في ميراث والدها وأنها بذلك ستتعرض للحبس.

زيارة عمرو أنيس للقاء وأخبرها أنه لديه دليلاً بأن كمال زين قد فبرك كل المكالمات والرسائل الخاصة بها فأخبرته أنها ليس لديها أموالا تدفعها له مقابل الحصول على الأدلة فقال لها أنه لا يحتاج سوى فضيحة كمال زين، واختتمت الحلقة بظهور عم منصور الأمن السابق للبنك الذي طلب مقابلة مدير البنك.

مسلسل رقم سري

موعد عرض مسلسل رقم سري

ويعرض مسلسل "رقم سري"، الحلقة 20الليلة على منصة Watch it، أما قناة DMC فتعرض الحلقة 19 اليوم عند الساعة الثامنة مساءً، حيث يعرض حلقات العمل عليها من السبت إلى الأربعاء، مع إعادة أولى في الساعة الثانية والنصف صباحًا، ومرة أخرى عند الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، بجانب عرضها على قناة DMC دراما الساعة الحادية عشرة مساءً، والساعة الثامنة صباحًا وفي الخامسة مساءً.

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري يلعب بطولته كوكبة من النجوم وهم ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، محمد سليمان، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، من تأليف محمد سليمان عبد الملك ومن إخراج محمد عبد التواب.

اقرأ أيضاً

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 18.. ماجدة علوان تشن الحرب على لطفي عبود

مسلسل رقم سري الحلقة 17.. إتفاق عمرو أنيس مع كمال زين لإيذاء لقاء