موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 19 والقنوات الناقلة لها

مسلسل رقم سري، الحلقة 18 شهد العمل تصاعد الصراعات بشكل ملحوظ بين ماجدة علوان (ناردين فرج) ولطفي عبود (صدقي صخر)، حيث أصبحت خلافاتهما أكثر تعقيدًا وتأثيرًا على مجريات التحقيقات، فماجدة، تسعى وراء تحقيق أهدافها الشخصية، وتسعى لتشويه صورته وفساد علاقته بموكلته لقاء لكي تنتصر عليه بعدما كان النصر حليفه في الجزء الأول من العمل.

موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 19 والقنوات الناقلة

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 19 والقنوات الناقلة، تُعرض الحلقة 19 من مسلسل "رقم سري" اليوم على منصة "Watch It" في الساعة السابعة مساءً، حيث تُعرض على المنصة قبل إذاعتها للجمهور على شاشات التلفزيون، كما تعرض قناة DMC الحلقة 18 من المسلسل اليوم في توقيتات مختلفة البداية عند الساعة الثامنة مساءً، و الإعادة عند الساعة الثانية والنصف صباحًا، وكذلك الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، كما تنقل قناة DMC دراما الحلقة للجمهور عبر شاشتها عند الساعة الحادية عشرة مساءً، مع إعادتين بتوقيت الساعة الثامنة صباحًا وأيضاً الخامسة عصرًا.

مسلسل رقم سري

طاقم عمل مسلسل رقم سري

يضم مسلسل رقم سري عدد من الفنانين مثل ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، مصطفى عمر، رحمة أحمد، محمد البكري، رانيا منصور، رامي الطمباري، نادين، محمد عبده، عزت زين، أحمد الشامي، باسل الزارو، ناردين فرج، رضوى جودة، شروق إبراهيم، كريم محجوب، أحمد شاهين، ومحمد سليمان. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

ملخص أحداث الحلقة 18 من مسلسل رقم سري

في الحلقة 18، بدأ حسين (رامي الطمباري) حديثه مع باسم (أحمد الشامي)، وأخبره أنه كان المسؤول عن إرسال الورد للقاء، وأنه جمع صورًا لها من وسائل التواصل الاجتماعي وأخرى من ملفات عملها، وأوضح أنه كان يراقبها لحمايتها، وأشار الضابط شريف إلى أن بعض الصور التي كان يحتفظ بها كانت نتيجة لمتابعته لها، كما جرى حديث عن قتل لقاء، وأكد له أنه ليس من قتلها، وأخبره أن شخصًا آخر كان يراقب منزل منصور وهو خالد مدير البنك.

رقم سري

في مشهد آخر، تحدثت لقاء (ياسمين رئيس) مع لطفي (صدقي صخر) ووافي (عمرو وهبة) حول برنامج التجسس الذي وضع على جهازها، وشرح وافي أن السر يكمن في البنك، وأشار لطفي إلى أن أسامة طلب منه أن يصبح محاميًا له، ثم أخبره وافي أنه وجد ملفات مشفرة على جهاز ندى تحتوي على رقم سري لكنه لم يفتحها نظراً لضيق الوقت.

احداث مسلسل رقم سري

في مشهد آخر، تحدث مجدي (محمد عبده) مع ميرنا (رانيا منصور) وسألها إن كان هناك دليل يربط باسم بالجريمة، ثم ظهرت سلوى (رضوى جودة) لوافي حيث عبرت عن خوفها من شهادة الزور التي قدمتها، وبالفعل اخذها للطفي عبود لكي تشرح له ما حدث .

زار حسين مدير البنك خالد (محمد سلمان) وتناقش معه حول قضية ندى، وعن سبب وجوده أمام منصور أمن البنك لكنه أخبره أنه كان يسأل عنه نتيجة اختفاؤه المفاجئ، ثم سأله عن سبب صمته بعد علمه بوجود برنامج تجسس على جهاز لقاء، فأخبره أنه تواصل مع الإدارة وأنهم سيرسلون فريق تقني لفحص الجهاز الخاص بلقاء .

مسلسل رقم سري

شرحت سلوى لحسين عن ما حدث في يوم وفاة ندى، وغيرت شهادتها بناء على نصيحة لطفي لكن اتضح أن ماجدة كانت قد جندت شخصا لمراقبتها ونقل أخبارها، ثم ذهبت لحسين في نفس التوقيت والتقت بسلوى وأخبرته أنها غيرت شهادتها بالإكراه .

أرادت ماجدة علوان تجنيد وافي لحسابها من خلال عرض فرصة للعمل معها، وفي وسط حديثهما أخبرته بتعرض لطفي صدقي صخر للفضيحة، وانتهت الحلقة عندما ظهرت فتاة في قسم الشرطة لتحرر محضر تحرش ضد لطفي عبود، وذلك بناءً على طلب من ماجدة علوان.

اقرأ أيضاً

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 15.. اعتداء رجال كمال زين على وافي

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 13.. استبعاد شهادة سلوى ورياض