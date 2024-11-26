تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 13.. استبعاد شهادة سلوى ورياض

حقق مسلسل رقم سري نجاحاً ملحوظاً منذ عرضه، حيث استطاع جذب اهتمام الجمهور بفضل أحداثه المثيرة والمعقدة التي تدور حول جريمة قتل تتشابك فيها العلاقات والأسرار.

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 13

ويرصد موقع “ الموجز”، تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 13، بدأ مسلسل رقم سري الحلقة 13 بحديث كمال زين باسل الزارو وعمرو أنيس أحمد الرافعي مع ماجدة علوان ناردين فرج وسؤال كمال عن سبب توريط لقاء في جريمة القتل فأخبرته ماجدة أنها حذرتها ، وطلبت منه ألا يفكر في القانون، فقط يفكر في التحويل الذي تم من حسابها، فأخبرته ماجدة أنها لن تقدر على تنفيذ تهديدها له لأنها سوف يتم القبض عليها.

مسلسل رقم سري



اثناء التحقيق مع لقاء ياسمين رئيس اعترفت بعدم وجودها في غرفة ندى، وأخبرت الظابط شريف مصطفى عمر أنها كانت قبلها بدقيقتين مع باسم صديقها، واعترف لطفي بتزوير شهادات الشهود، لأن النور كان مقطوعا حينها، ولا يمكن لأحد أن يتعرف عليها وأخبره أن هناك شخصاً يحاول توريط لقاء، ثم سأله لطفي عن الظابط حسين فأخبره أنه مختفي لمروره بظرف عائلي غير جيد.



احداث مسلسل رقم سري الحلقة 13

قام حسين بإعداد الطعام لشقيقته، لكنها رفضت تناوله بسبب تعبها، وأخبرته أنها لا يمكن أن تتوقف عن التفكير فيما حدث لها فأخبرها أن الوقت سيعالج ما حدث وطلب منها ألا تنكسر، وأن الاختبار الصعب الذي وضعت فيه عليها أن تتعلم منه، وسألته عما إذا كان سيقدر على نسيان ما حدث لها فأخبرها أنه لابد من النسيان لكي يقدروا على استكمال حياتهم.



تحدث وافي مع لطفي وأخبره أن ماجدة علوان قد وصلت لسلوى وجندتها، وأخبره وافي أنه عندما التقى بها وهو يشك فيها وطلب منه أن يترك أمرها له وسألها لطفي عن علاقتها بسلوى، فأخبرته أنها تعرفها جيدا وأنها اصطدمت فيها عندما شهدت بالزور عليها .



سألت أميرة صديقها أسامة عن البرنامج الذي حملته على جهاز لقاء لكنه أخبرها أنه جهاز مراقبة لكي يطمئن على نفسه بألا يتهمه أحد في قتل ندى وأخبرها أنه اختار لقاء لأنها متورطة بالفعل ولن يشك أحدا فيه أو في أميرة ووعدها بأنه سوف يتقدم لخطبتها بعد انتهاء تلك المشكلة.

تفاصيل مثيرة في أحداث الحلقة 13 من مسلسل رقم سري

ذهب وافي لمنزل سلوى رضوى جودة، وسألتها والدتها عن هوية ذلك الشخص فأعترفت أنها لا تعرفه فسألها عن لقائها بماجدة علوان فسألتها والدتها عن كواليس معرفته بذلك اللقاء فأخبرتها أنها عرفتها منه وخلال خروجه من منزلهم اعترض طريقهم شخص ما، وسأله عن سبب تواجده فأخبره أنه كان يريد أن يعرف منها شيئا عن السيدة التي كانت تعمل معها وحذره من القدوم لمنزلها مرة أخرى.



ذهب خالد للقاء الظابط شريف، وسأله عن علاقته القديمة بندى، فاعترف له أنه تواصل معها قبل وفاتها بشهر وأنها اشتكت له من موظفيها وأنه لم يرد عليها وقتها، فسأله شريف عما إذا كان القاتل من داخل البنك، فقال له أنه لا يعرف ذلك، لكن شكلهم جميعاً ليس مريحاً.

مسلسل رقم سري

ظهرت لقاء ياسمين رئيس وهي تتأمل في السلسلة التي وجدتها في مكتبها ثم دخل عليها والدها وأخبرته أن لطفي ذهب لها في المكتب واعتذر لها، وقال لها أنه ابلغها بما حدث واعترفت له أن لطفي السبب فيما حدث لها بسبب خلافه مع ماجدة علوان فطلب منها أن تستعين بمحامي غيره لكنها رفضت.



اعترف لطفي أن لقاء كانت مجندة سلوى لحسابها لكي تنقل لها أخبار ندى، وسأله وافي عن موقفه مع ماجدة فأخبره أنه سيظل يدافع عن لقاء وعندما يشعر أنها في خطر فسوف يترك تلك القضية.

لقاء سلوى مع جمال الذي وصل لها رسالة من عفيفي وهي كله سلف ودين، وعاتبها على تخليها عنه.



ظهر كمال زين وهو يصور مشهد في فيلم ثم ذهبت له لقاء وسألته عما إذا كان قد رأها بالفعل وهي تغادر غرفة ندى فأخبرته أن شهادته مزورة، وطلبت منه أن يبلغ ماجدة علوان أنها لا تخاف من أحد وطلب منها ألا تورط نفسها في مشكلة أخرى.



ذهاب شريف لحسين وأخبره أن سلوى غيرت أقوالها، وأخبره حسين أن هناك تضارب في الأقوال فلا يعقل أن يكون الكل قد نسوا ما حدث وتذكروا فجأة، فطلب منه مواصلة البحث وراء سلوى، فطلب منه أن يعود لعمله ووعده بالعودة بعد يومين ثم قطعت كلامهما شقيقته وطلبت منه أن يعود لعمله وشكرته على وقوفه بجانبها وأنها ستقف على قدمها وتسمع كلامه وأخبرها شريف أنهما سيقومون بالقاء القبض على الفتاة التي أذتها بتسريب صورها في الحمام على الإنترنت.



حديث لقاء مع أميرة وسألتها عما إذا كان هناك شيء قد ضاع منها، وأنكرت فأخبرتها بالسلسلة الخاصة بها، وسألتها عن سبب تواجدها في مكتبها فأخبرتها أنها كانت تبحث عن شيء ما وأخبرتها أنها لن تعطيها السلسلة إلا إذا اعترفت لها.

تصاعد الاحداث في مسلسل رقم سري

لقاء حسين مع سلوى، ليعرف منها سبب تضارب أقوالها، وعما إذا كانت ماجدة علوان السبب في ذلك، وطلبت منها والدتها أن تخبره بالحقيقة، فأخبرته أنها غيرت أقوالها بناء على طلب ماجدة علوان وأنها وقت الجريمة كانت في غرفتها، وكان معها شقيقها رياض الذي كان يحاول التحرش بها، ثم انقطعت الكهرباء، فأخبر حسين شريف بأن هناك اثنان يكذبان هما رياض وسلوى لذا استبعد شهادتهم.



ذهبت لقاء لوافي وطلبت منه أن يساعدها في الانتقام من كمال زين عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق تسريب شهادات البنك المضروبة على الإنترنت.

القتل العمد سبب وفاة ندى عشماوي

اختتمت الحلقة بذهاب شريف لحسين بتقرير الطب الشرعي لندى وتقرير المستشفى التي أثبتت تعاطيها مادة مخدرة قوية قبل وقوعها من غرفتها بنصف ساعة، وأنها إذا لم تتعاطى تلك المادة بنفسها فهناك شخصاً قد وضعها لها في مشروبها وأن ذلك سيغير مسار القضية من جريمة قتل عمد لجريمة مع سبق الإصرار والترصد.

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري، بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، رانيا منصور، أحمد الشامي، ناردين فرج، أحمد الرافعي، رضوى جودة، عزت زين، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد عبد التواب.

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