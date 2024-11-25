تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 12.. لطفي يحذر لقاء بسبب شهادة الشهود

حقق مسلسل رقم سري نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته، حيث نجح في جذب عدد كبير من الجمهور لمتابعته نتيجة أحداثه الشيقة التي تدور حول جريمة قتل، وفي الحلقة 12 ازدادت الأمور تعقيداً بعدما أجمع الجميع على توريط لقاء في جريمة القتل.

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 12

ويرصد موقع الموجز، تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 12، بدأت الحلقة بحديث ميرنا مع باسم، وسألها عما يحدث من وراءه في البنك، فانكرت وجود شيئا وتحدث معها عما حدث مع لقاء وأخبرها أنها لم تعترف له، وطلب منها أن تعترف له بما تخفيه وتريد الصاقة للقاء هي ومجدي، وأخبرها أنه لايوجد شخصا يقدر على التعرض لها في وجوده.

مسلسل رقم سري



التقى عمرو أنيس أحمد الرافعي بلطفي عبود صدقي صخر، وأخبره أنه يبحث عن شخص لكي يمسك الشؤون القانونية عنده في الشركة، وأخبره وافي أنه يريد أن يخبره شيءا عن والد لقاء، وأخبره أنه لا يوجد لديه شك في أنها التي قتلت ندى مشاكل نفسية بدأت من والدها وأخبره أنه يذهب له لزيارته بحكم أنه كان حماه يوما ما، وحكى عن قضية تورطه في رشوة وأخبره أن لقاء كانت صغيرة دفعتها لارتكاب اول جريمة في حياتها، وأنه تعرض للحبس وأنها دفعت تمن ذلك للانتقام بكل من يأذيها،وأخبره أنه جاء لهم لكي يحكي لهم ما لم تحكيه لقاء.

ذهب باسم للحديث مع لقاء وأخبرها أنه ذهب للطفي لانه مقتنع ببراءتها ولكي يعلم بأن هناك ناس تحاول إيذاءها .

حديث رياض مع ماجدة علوان وأخبرته أنها انقذته عندما طلبت منه الابلاغ عن سرقة شقيقته، وطلبت منه أن تقر بمكان اختباءه اليومين الماضيين سألته عما إذا كان عند لقاء ياسمين رئيس، وأخبرته أن زوجته كانت تشك في ذلك .



رؤية أميرة أمن البنك وهو يتفقد المكان بعد انتهاء عملهم، وكانت خلالها تسرق ملفات من جهاز لقاء وسقطت منها السلسة الخاصة بها.

اعترف والد لقاء للضابط شريف أن رياض كان عندهم منذ يومين وسأله عن العلاقة التي بينه وبين ابنته فأخبره أنه لجأ لها ولم يكن يصح أن ترده خايب الرجا، كما سأل لقاء عن سبب تواجده عندهم.

أحداث مثيرة في مسلسل رقم سري الحلقة 12

التقت ماجدة مع عمرو أنيس وأخبرته أن رياض سوف يخرج من الحبس، وأخبرها أن لقاء ليست سهلا، وسألها عما يلفت انتباه الرجل إليها فأخبرها أنها تلفت الإنتباه بشخصيتها.

وبعد التحقيق مع رياض تم إخلاء سبيله، وأخبره أنه يريد أن يقول شيئا له بخصوص لقاء واعترف له أنه عندما سألها هددها بمخالفات في عملها، لكي يقيم عندها، وذهب ليسألها عما رآه ليلة الحفلة واعترف أنه رآها يوم الحادثة وهي تغادر غرفة ندى .

حديث لقاء مع لطفي وسأله عن سبب مطاوعتها له فأخبرته أنها لم تكن حمل إيذاء في عملها ،وعندما حاول التحدث مع والدها عن قضية الرشوة التي تعرض لها، طردته هو ووافي من المدرسة .

عاتبها والدها عن رد فعلها، فأخبره أنه دفع ثمن خطأه، وأخبرته أن مستقبلها ضاع بسبب تلك الغلطة، فاعتذر لها والدها، فأخبرته أن اعتذاره الآن لا قيمة له وأخبرها أن تلك المحنة ستمر.

ذهبت المعلمة للاطمئنان على ليلى وشقيقها حسين الذي اعترف لها أنه في حالة نفسية سيءة وأنه يشعر أنه خذلها وخذل نفسه نتيجة عدم مراعاته لها، وتحدث معها أنه فكر في لحظة أن تكون والدتها ويحمونها سويا، كما تحدث له عن مخاوفه بسبب السوشيال ميديا، قام رياض بتسليم شريف مقاطع فيديو تثبت فيها أن لقاء هي المتورطة في قتلها.

وذهبت ماجدة علوان لزيارة سلوان وأخبرتها أنها تعلم أن عفيفي ليس القاتل وأخبرتها أن هناك كلام هام لابد أن تبوح به، فقالت لها أنها ليس لديها أموال لتدفع اتعابها، فأخبرتها أنها ستساعدها ولكن في حالة واحدة.

تحدثت ماجدة مع زوجة رياض التي أخبرتها أنها اعترفت بوجود زوجها معها يوم الحادث، وأنها رأت لقاء خارجة من غرفة ندى يوم الحادث، ففرحت من كلامها.

كما ذهبت ماجدة لمدير البنك وأخبرته أنها محامية كمال زين وأنها سترفع دعوى قضائية وستختصم فيها لقاء وطلبت منه أن يصرح بعلاقته تجاه ندى لكي يبقى بعيدا عن دائرة الشبهات.

كما فتحت حساب لديهم في البنك وساعدتها في ذلك الأمر ميرنا، وسألتها عن لقاء وأخبرتها أن لديها معلومة أن علاقتها بندى لم تكن جيدة في وقت ما قبل الحفلة، وسألتها عن سبب توجيه السؤال لها، فأخبرتها أنها تعلم أن علاقتها هي أيضا بلقاء ليست جيدة وأخبرتها أنها تشاجرت معها صباح يوم الحفلة، كما ذهب كمال زين للشرطة للإبلاغ عن شيء يخص لقاء.

كما ذهبت لقاء لمكتبها ورأت سلسلة أميرة التي سقطت منها أثناء قيامها بأخذ ملفات من جهاز لقاء في العمل.

كيف انتهى مسلسل رقم سري الحلقة 12؟

واختتمت الحلقة بذهاب لطفي للقاء وأخبرها أنها في خطر، وهو شهادة كمال زين ورياض شهدوا بأنهم رأوها وهي خارجة من غرفة ندى يوم الجريمة فأخبرته أنها لم تصعد للغرفة وطلب منها أن تخبره بمكان تواجدها وقت وقوع الجريمة.

مسلسل رقم سري

أبطال مسلسل رقم سري

المسلسل بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، رانيا منصور، أحمد الشامي، ناردين فرج، أحمد الرافعي، رضوى جودة، عزت زين، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد عبد التواب.

اقرأ أيضاً:

ملخص الحلقة 11 من مسلسل رقم سري والقنوات الناقلة له

تفاصيل الحلقة 10 من مسلسل رقم سري..كيف أنقذ رامي شقيقته من الانتحار؟