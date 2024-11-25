تفاصيل موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 13.. تعرف على التفاصيل

حقق مسلسل رقم سري نجاحًا كبيرًا بعد عرضه على قناة DMC، حيث تمكن من جذب أنظار الجمهور وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة منذ أول حلقة، مما دفع الكثيرين للبحث عن مواعيد عرضه على التليفزيون والمنصات الرقمية.

موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 13

ويرصد موقع “ الموجز”، موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 13، الحلقة ستكون متاحة اليوم على منصة Watch it في تمام الساعة السابعة مساءً، ويُعرض المسلسل يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً مع إعادة في الساعة الثانية صباحًا، كما يُعرض على قناة DMC دراما في الساعة الحادية عشر مساءً، مع إعادة أخرى في الساعة السابعة والنصف صباحًا والرابعة مساءً.

مسلسل رقم سري

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري، من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، ناردين فرج، أحمد الشامي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 12

بدأ مسلسل رقم سري الحلقة 12، بمحادثة بين ميرنا وباسم، حيث سألها عن الأحداث التي تجري في البنك من وراءه، نفت ميرنا أن يكون هناك شيء يثير القلق، وتحدث معها عما حدث مع لقاء، وطلب منها أن تصارحه بما تخفيه عنه، كما طلب منها أن تشرح له ما تخفيه عليه هي ومجدي، وأكد لها أنه لا يوجد أحد يستطيع إيذاء لقاء في وجوده.

ثم التقى "عمرو أنيس" أحمد الرافعي ب"لطفي عبود" صدقي صخر، وأخبره أنه يبحث عن شخص ليشغل منصب الشؤون القانونية في شركته، وأخبره أنه يريد أن يخبره شيئًا عن والد لقاء، مشيرًا إلى أنه لا يشك في أن لقاء هي من قتلت ندى، بسبب مشاكل نفسية بدأت مع والدها، كما أكد له أنه كان يزور والدها نظرًا لأنهما كانا قد تربطهما صلة قرابة في الماضي، وتحدث عن قضية رشوة تورط فيها والد لقاء، وأكد أن لقاء كانت صغيرة عندما دفعتها ظروف حياتها لارتكاب أول جريمة في حياتها، وأنه بسبب تلك الجريمة تعرض والدها للسجن، مما دفعها للانتقام ممن أذاها، أخبره أنه جاء ليكشف ما لم تقله لقاء.

مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري الحلقة 12

ثم كان هناك حديث بين رياض وماجدة علوان، حيث أخبرته أنها أنقذته عندما طلبت منه الإبلاغ عن سرقة شقيقته، كما سألته عن مكان اختبائه في الأيام الماضية، وأشارت إلى أنها كانت تشك في أن يكون عند لقاء.

رؤية أميرة أمن البنك وهو يتفقد المكان بعد انتهاء عملهم، حيث كانت تقوم بسرقة ملفات من جهاز لقاء ثم وقعت السلسلة الخاصة بها، وفي مشهد آخر، اعترف والد لقاء للضابط شريف بأن رياض كان عندهم منذ يومين، وطرح عليه العديد من الأسئلة حول العلاقة بينه وبين ابنته، وأوضح له أنه لجأ إليها ولم يكن يصح أن ترده.

فيما بعد، التقت ماجدة مع عمرو أنيس وأخبرته أن رياض سيخرج من الحبس، وناقشت معه موضوع لقاء، وأخبرها أن الرجل لا يمكن أن يتجاهل شخصية لقاء التي تثير الانتباه.

بعد التحقيق مع رياض، تم إخلاء سبيله، وعندما قابله، أخبره أنه يريد أن يخبره شيئًا عن لقاء، اعترف له بأنه عندما سألها، هددها بمخالفات في عملها لكي يقيم معها، وأكد له أنه رآها تغادر غرفة ندى ليلة الحفلة.

ثم دار حديث بين لقاء ولطفي، حيث سألها عن سبب تعاونها معه، أخبرته أنها لم تكن تريد أن تؤذي سمعتها في عملها، وعندما حاول التحدث مع والدها عن قضية الرشوة التي تعرض لها، طردته هو ووافي من منزلها.

وفي لقاء آخر، تحدثت ماجدة مع زوجة رياض التي أكدت لها أن زوجها كان معها يوم الحادث، وأنها رأت لقاء خارجة من غرفة ندى. هذا الخبر أسعد ماجدة كثيرًا.

مكيدة مدبرة للقاء بواسطة ماجدة علوان

ثم ذهبت ماجدة لمدير البنك وأخبرته أنها محامية كمال زين وأنها سترفع دعوى قضائية ضد لقاء، وطلبت منه التصريح بعلاقته مع ندى كي يظل بعيدًا عن دائرة الشبهات، كما فتحت حسابًا في البنك بمساعدة ميرنا، التي سألتها عن لقاء، وأخبرتها أن علاقتها بندى لم تكن جيدة قبل الحفلة، وتساءلت عن سبب اهتمامها بتلك العلاقة، فأخبرتها ماجدة بأنها تعرف أن علاقتها بميرنا أيضًا كانت غير جيدة وأنهما تشاجرتا صباح يوم الحفلة. كما ذهب كمال زين للشرطة ليبلغهم بشيء يخص لقاء.

في مشهد آخر، ذهبت لقاء إلى مكتبها ورأت سلسلة أميرة التي سقطت منها أثناء أخذها لملفات من جهازها.

وانتهت الحلقة بمشهد مثير، حيث ذهب لطفي صدقي صخر، للقاء وأخبرها أنها في خطر، وأشار إلى شهادة كمال زين ورياض التي تؤكد أنهما رأوها خارجة من غرفة ندى يوم الجريمة، لكنه طلب منها أن تخبره بمكان تواجدها وقت وقوع الجريمة.

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