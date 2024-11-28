تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 15.. اعتداء رجال كمال زين على وافي

يعد مسلسل رقم سري الحلقة 15 نقطة تحول مثيرة في تطور أحداث العمل، حيث تصاعدت التوترات وكشفت المزيد من الأسرار التي كانت محجوبة حتى الآن، مع تطور الشخصيات تجد لقاء نفسها أمام مواقف صعبة، مما يجعل المتابعين في حالة ترقب لمعرفة ما سيحدث في الحلقة القادمة من أحداث العمل.

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 15

ويرصد موقع الموجز، تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 15، بدأ مسلسل رقم سري الحلقة 15 بسؤال حسين رامي الطمباري لصديقه شريف مصطفى عمر عن الممرضة نادية فأخبره أنهم لم يعثروا عليها وأن حسابها لم يدخل له أي أموال فأخبره أنه من الممكن أن تكون قد قبضت نصيبها كاش، فطلب منه أن يظل وراء زوجها ليعرف مكانها.

مسلسل رقم سري



قلق لطفي عبود صدقي صخر، عن وافي عمرو وهبة، وأخبره مصطفى جاويش أحمد شاهين أنه اتخطف، وأنه علم بما حدث له من مساعده سلكاوي في محل الموبايلات الذي رفض الإبلاغ عنه لأنه عليه أحكام.

اختفاء لقاء.. ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 15

اتصل إسماعيل والد لقاء عزت زين بلطفي وأخبره أنها خرجت من المنزل بعد رحيله ولم تعود للمنزل حتى الآن وأخبره أن حالته لا تسمح بالبحث عنها في الأقسام أو المستشفيات فأخبره أنه يقلق من أن تكون قد أذت نفسها وأخبره أنه سيتصل بها إذا توصل لشيء.



حديث خالد محمد سليمان مع ميرنا رانيا منصور حيث كان منفعلا من عدم ظهور لقاء ياسمين رئيس، وأخبره باسم أحمد الشامي أنها قدمت اجازة لظروف عائلية قهرية، وطلب منه أن يخبرها أنها تعدت الحد المسموح في الإجازات ولا تلوم إلا نفسها بعد ذلك.

حديث لطفي مع حسين عن اختفاء لقاء ووافي وندى ومنصور، وأخبره حسين أن من خطفهم له علاقة بقضية ندى وأخبره أنه لن يتحرك سوى مرور 24 عام على اختفاءهم، وأخبره أنه لو لم يظهر وافي سوف يقدم البلاغ بنفسه.

ابطال مسلسل رقم سري

ماذا حدث لوافي في الحلقة 15 من مسلسل رقم سري

ظهور وافي، واتضح أن كمال زين باسل الزارو، هو الذي خطفه، وأخبره أن رجاله من الممكن أن تقوم بضربه، لأنه وراء فضيحته على السوشيال ميديا، وأخبره أنه كان من الممكن أن يصل إليه بالقانون عن طريق رفع قضية سب وتشهير عليه، وسأله عمن دفع له لتسريب تلك الملفات فأخبره أنه بحكم عمله يقع تحت يده ملفات مهمة يقوم بتسريبها من أجل المال، ثم طلب من رجاله أن يقوموا بضربه.

حديث مجدي محمد عبده مع باسم حيث أخبره أنه لم يطلب منه أي شيء وساعده فيه على عكس ما فعله مع لقاء، وقام بضربه نتيجة حديثه بسوء عن لقاء.

انفعال خالد على باسم وسأله عن السبب الذي دفعه لضرر مستقبله، فأخبره أنه إذا أرسل أحدا ما حدث لإدارة البنك فسوف ينفصل عن عمله، أخبره أنه التقط له صور أثناء بحثه عن موظف الأمن منصور وسأله عن سبب مخاوفه وسبب بحثه عنه .

حديث ميرنا مع أميرة وسألتها عن سبب توترها، وعما إذا كان بسبب لقاء، فطلبت منها ألا تسمع كلام أسامة لأنه لجأ لها من قبل لكنها رفضت.

حديث مصطفى جاويش أحمد شاهين مع سلكاوي، وفي تلك اللحظة يظهر وافي حيث يقوم رجال كمال زين برميه من الميكروباص أمام محل عمله.

اعترف وافي للطفي بما فعله مع كمال وأخبره أنه سيبلغ عما فعله، لكنه أخبره أنه لن يصل إلى نتيجة بسبب عدم وجود شهود.

زيارة عمرو أنيس أحمد الرافعي لوالد لقاء للاطمئنان على لقاء وأخبره أنه ليس له يد فيما حدث لها، حديث ميرال مع ماجدة وأخبرتها أنها لم يكن يصح أن تذهب للقاء وتهديدها، وسألتها عما إذا كان قد رآها أحد أثناء تهديدها لها،

سأل رياض كريم محجوب، ماجدة عن مصير سلوى وأخبرته أنه لابد أن ينكر وجوده معها في الغرفة.

اعترفت أميرة لباسم أن كلهم كانوا يريدون ضرب مجدي لكنه أخبرها أنه لا بد أن يعتذر له لكي لا يبلغ الإدارة عنه، وأخبرها أنه يعرف القاتل، فسألته عما إذا كانت لقاء، لكنه أخبرها أن الطمع هو الذي قتل ندى وأن لقاء ليس لها دخل لما حدث لها.

ابطال رقم سري

مسلسل رقم سري الحلقة 15

زيارة حسين لماجدة علوان ناردين فرج، وأخبرها عما إذا كانت قد سمعت عن خطف لقاء، فسألها عن طريقة الوصول لها، فأخبرته أنها ليس لها علاقة بما حدث لها وأن تهديدها كان مجرد وسيلة لتخويفها وأنها خصم لكذا عميل لديها، وأخبرته أنها لن تهزم أمام لطفي عبود مرة أخرى.

أخبرت ميرنا مجدي أن لقاء لم تقدم على الإجازة وأن باسم هو الذي قدم لها على الإجازة وأخبرته أنها مختفية منذ يومان، ثم ظهرت لقاء، وأخبرتها ميرنا أن البنك كله كان يبحث عنها بالأمس.

لقاء تكشف مكان اختفائها.. ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 15



حديث لقاء مع لطفي وأخبرها أن اختفاءها عليه علامات استفهام وأخبرته أنها أخذت غرفة في اوتيل وأن هذه طقوس تعتاد فعلها عندما تغضب من الناس .



حديث لطفي مع حسين وأخبره أنها كانت مقيمة في أوتيل لمدة يومين وطلب منه أن يسألها عن اسم الأوتيل، ثم أخبر شريف بما فعلته لقاء، وأخبره أنه قد تلقى إخطار بوجود الممرضة نادية درويش مقتولة على الطريق وأن اختفاء لقاء يؤكد تورطها أكثر في تلك الجريمة.

موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل رقم سري والقنوات الناقلة لها

سوف يعرض مسلسل رقم سري الحلقة 16 يوم السبت المقبل على منصة Watch it في الساعة السابعة مساءً، حيث تعرض للجمهور قبل بثها على التلفزيون، كما تعرض تلك الحلقة على قناة DMC يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بواقع إعادتين تمام الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، وتعاد تلك الحلقة على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وتعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثامنة صباحًا والخامسة عصرًا.

أبطال مسلسل رقم سري

رقم سري يلعب بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وهم ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم العمري، ناردين فرج، محمد سليمان، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد عبد التواب.

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