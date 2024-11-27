تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 14.. اختطاف وافي بسبب مساندته للقاء

حقق مسلسل رقم سري نجاحًا باهرًا منذ بداية عرضه، حيث تمكن من أسر قلوب المشاهدين بفضل حبكته الدرامية المشوقة التي تسلط الضوء على جريمة قتل غامضة تتشابك خيوطها مع شبكة من العلاقات المعقدة والأسرار الدفينة، مما جعله حديث الجمهور والنقاد.

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 14

ويرصد موقع “الموجز”، تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 14، بدأ مسلسل رقم سري الحلقة 14،بحديث "ميرنا" رانيا منصور و"مجدي" محمد عبده عما حدث ل"كمال زين" باسل الزارو، وعما إذا كانت "لقاء"ياسمين رئيس وراء ما حدث له.



انتقل المشهد إلى مدير البنك "خالد" وهو يتحدث مع "لقاء" وعاتبها على انتهاك اسرار العملاء وتسريبها على السوشيال ميديا، فأخبرته أن البنك أصدر بيان بأنه ليس له علاقة بما حدث له فأخبرها أنها تلعب لعبة خطر عليها فأخبرته أنه لا أحد يقدر على إيذاءها لأن الحق معها وأخبرها أنه لديها تعليمات بوضعها تحت المراقبة.

نحدثت "لقاء" مع "باسم" أحمد الشامي الذي أشاد بما عملته لكنها أنكرت علاقتها بما حدث ل"كمال زين"وسألته عن مكان تواجده يوم الحادث فأخبرها أنه كان وسط المعازيم.

مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري الحلقة 14

ظهر "لطفي عبود" صدقي صخر، وهو يتحدث مع وافي وأخبره أنه يشك بأنه وراء ما حدث ل"كمال زين"، بسبب إجادته للسوشيال ميديا، لكنه أنكر وأخبره أن هذا ليس من أخلاقه، فاخبره "لطفي" بأن "لقاء" تقود نفسها للخطر بما فعلته مع كمال زين .

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 14

أثناء التحقيق مع "سلوى" رضوى جودة من قبل الظابط "شريف" مصطفى عمر وسألها عما إذا كانت المسؤولة عن وضع المادة المخدرة لندى قبل مقتلها لكنها أنكرت وأخبرها أن "عفيفي" اعترف عليها وطلب منها أن تخبره الحقيقة كاملة، وسوف تخرج من القضية، اعترف "عفيفي" خلال التحقيق معه من قبل الظابط "حسين" رامي الطمباري بأن "سلوى" وضعت المادة المخدرة لها قبل وفاتها لكي يصعد لغرفتها ويسرقها،وسأله عما إذا كان رياض متواجداً مع سلوى في غرفتها فأكد له تلك المعلومة.

ابطال رقم سري

انفعال "كمال زين" على "ماجدة علوان" ناردين فرج، وأخبرها أنه أخطأ عندما تعاون معها لكنها قالت له أن تلك الإشاعة لن تؤذيه إذا استخدمها في صالحه وأن عليه التجاهل وأن الناس سوف ينسون ما حدث له وأخبرته أنها سترفع قضية تشهير على البنك.



حديث "أميرة"مع لقاء ياسمين رئيس وأخبرتها أنها دخلت مكتبها، ولا يوجد دليل على ذلك وأخبرتها أنها حملت لها برنامج على جهازها وذلك بناء على طلب "أسامة"، ثم أعطتها السلسلة الخاصة بها التي كانت قد وقعت منها وقت دخولها لمكتبها أثناء عدم تواجدها بداخله.

حديث "ميرنا" مع "خالد" وأكدت له أن "لقاء"هي المسؤولة عما حدث لكمال زين، كما تم استدعاء "رياض" للتحقيق معه، وسأله الظابط شريف عما قالته "سلوى" أنه حاول التحرش بها، لكن "ماجدة علوان" أخبرته أنها تتهمه زوراً وليس هناك أي دليل على كلامها وقالت له أنها سترفع دعوة ضدها بتهمة تشويه سمعة موكله، وأخبرته أنها ستأخذ موكلها وتنصرف وإذا طلبوها مرة أخرى للاستدعاء لابد أن يكون على شيء ذات قيمة.

تفاصيل رقم سري

حديث "لقاء" مع "ميرال" زوجة "رياض" وأخبرتها أنه الذي لجأ لها، وسألته عما إذا كانت السبب وراء تغيير "سلوى" لأقوالها، فقالت لها أنها ليس لها علاقة بما حدث لأنها شهدت ضدها .

ذهاب "لطفي" لوالد "لقاء" وطلب منه أن يجعل ابنته تستعين بمحامي آخر ليس بينه وبين ماجدة علوان تار فأخبره أنه عرض عليها تلك الفكرة لكنها رفضت نتيجة وقوفه بجانبها في البداية، وأخبره أنه يريد ذلك لكي لا يتفاجأ بمصائبها التي كان آخرها ما فعلته لكمال زين.



حديث "مجدي" مع "لقاء" وأخبرها أنه يريد أن يسألها سؤالاً من يوم الحادث عما إذا كانت "ندى" قد قالت لها أي شيء قبل وفاتها، لكنها تهربت من الإجابة عليه، ثم التقى "عمرو أنيس" مع "لطفي" في منزل "لقاء" وأخبره بضرورة تنحيه عن تلك القضية، فاندهش لطفي من تصرفه بإثارة الشكوك حول "لقاء" وتردده على والدها لزيارته ليخبره أنه يتعامل مع والدها وكأنه والده.

ذهاب "لقاء" لرؤية "سلوى" التي اعتذرت لها عما فعلته وأخبرتها أنها نادمة على ما فعلته وطلبت منها أن تسامحها فأعطتها مبلغ من المال وطلبت منها أن تذهب بعد ذلك لمنزلها.



حديث "شريف" مع زوج الممرضة الذي أخبره أنها متورطة في قتل ندى لكنه أنكر معرفته بمكانها، وأخبره أنها مختفية منذ أسبوع وأنه إذا رآها فسوف يطلقها.

احداث مسلسل رقم سري

أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 14

تحدثت "لقاء" مع "عمرو أنيس" وانفعلت عليه وطردته من منزلها لكنه أخبرها أنه يعلم أنها تكذب وأنها المسؤولة عن قتل ندى أو أنها تعلم القاتل وتداري عليه وعاتبت والدها على استضافته له، ثم أخبرت "لطفي" صدقي صخر، بأنها المسؤولة عن تريند كمال زين وأنها دفعت لوافي مقابل ذلك .

حديث "باسم" مع "وافي" وأخبره أنه يعلم بأنه وراء تريند كمال زين وأنه جاء لتحذيره لأن الموضوع كبير وهو لا يريده أن يتورط فيه.

لقاء "حسين" مع معلمة شقيقته، واعتذر لها عن حديثه معها آخر مرة لأن طريقته لم تكن جيدة، واختتمت الحلقة باختطاف "وافي".

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري، يشارك في بطولته ياسمين رئيس، أحمد الشامي، صدقي صخر، كريم العمري، عمرو وهبة، محمد سليمان، رانيا منصور، ناردين فرج، أحمد الرافعي، رضوى جودة، عزت زين، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد عبد التواب.

موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 15

ومن المقرر عرض الحلقة 15 من مسلسل "رقم سري" اليوم الأربعاء عبر منصة Watch It في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث يتيح عرضها للمشاهدين قبل بثها التلفزيوني، أما قناة DMC فتعرض تلك الحلقة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد في الساعة الثانية والنصف صباحًا، مع إعادة ثانية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.

كما يتاح للجمهور مشاهدة تلك الحلقة على قناة DMC دراما في الساعة الحادية عشرة مساءً، مع إعادة أولى في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وأخرى عند الساعة الخامسة عصرًا.

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