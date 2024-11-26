موعد إعادة مسلسل رقم سري الحلقة 13.. أعرف التفاصيل

حقق مسلسل رقم سري الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين رئيس، نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، حيث جذب الجمهور بأحداثه المشوقة والمليئة بالغموض، وتستمر حلقات مسلسل رقم سري، في تصاعد الأحداث بشكل درامي، حيث أضافت الحلقة 13 مزيدًا من التوتر والمفاجآت التي أبقت المشاهدين في حالة من الترقب.

موعد إعادة مسلسل رقم سري الحلقة 13

ويرصد موقع "الموجز"، موعد إعادة مسلسل الحلقة 13، والذي سوف تتم إعادة تلك الحلقة على قناة DMC اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً، كما يتم عرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء، وتُعرض الإعادة الأولى في الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، بالإضافة إلى ذلك، تعرض الحلقة على قناة DMC دراما الساعة الحادية عشرة مساءً، وتُعاد في الساعة الثامنة صباحًا وكذلك الساعة الخامسة مساءً.

موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 14

يعرض مسلسل رقم سري الحلقة 14، الليلة على منصة Watch it، في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث تسبق المنصة التلفزيون، ومن المقرر عرض تلك الحلقة غداً على قنوات DMC.

مسلسل رقم سري



أبطال مسلسل رقم سري

يضم المسلسل مجموعة من النجوم وهم ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، رانيا منصور، أحمد الشامي، ناردين فرج، أحمد الرافعي، رضوى جودة، عزت زين. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج محمد عبد التواب.

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 13

الحلقة 13 من مسلسل رقم سري، بدأت بمناقشة "كمال زين"باسل الزارو و"عمرو أنيس" أحمد الرافعي مع "ماجدة علوان" ناردين فرج، حيث سأل كمال عن السبب الذي جعلها تورط "لقاء" ياسمين رئيس في جريمة القتل، فأجابت ماجدة بأنها كانت قد حذرتها مسبقًا من التعاون مع "لطفي عبود" صدقي صخر، وأوصت كمال بعدم التفكير في القانون لأن ذلك مهنتها وطلبت منه التركيز فقط على التحويل المالي الذي تم من حسابها، مؤكدة أن لقاء لا يمكنها تنفيذ تهديدها له لأنه سيتم القبض عليها قريبًا.

خلال التحقيق مع لقاء، اعترفت بأنها لم تكن في غرفة ندى وقت الجريمة، وأوضحت للضابط "شريف" مصطفى عمر أنها كانت مع صديقها "باسم" أحمد الشامي قبل دقائق من وقوع الحادث، لكنه أخبرها أنه لا يمكن اعتماد شهادة باسم بسبب طريقة تفكيره، من جهته، اعترف لطفي بتزوير شهادات الشهود، موضحًا أن انقطاع الكهرباء في تلك اللحظة جعل من المستحيل التعرف على أي شخص، ثم كشفت لقاء عن وجود شخص يحاول توريطها في الجريمة، كما سأل لطفي عن الضابط حسين، أخبره أنه مختفي بسبب ظروف عائلية صعبة.

حديث "حسين" رامي الطمباري مع شقيقته، التي كانت رافضة تناول الطعام بسبب تعبها النفسي، حيث كانت مشغولة بالتفكير فيما حدث لها بسبب صديقتها التي قامت بتصويرها وهي في حمام منزلها، وأكد لها حسين أن الوقت سيعالج الأمور وأن عليها ألا تنكسر بل أن تتعلم من التجربة الصعبة التي مرت بها، مؤكداً أنه لا بد من النسيان لاستكمال الحياة.

مسلسل رقم سري

في مشهد آخر، تحدث "لطفي" صدقي صخر، مع “وافي” وأخبره أن "ماجدة علوان" قد نجحت في تجنيد سلوى لصالحها، وذكر وافي أنه عندما التقى بسلوى كان يشك فيها، وطلب من لطفي ترك أمرها له، وحين سأل لطفي لقاء عن علاقتها بسلوى، أجابت بأنها تعرفها جيدًا وقد اصطدمت بها عندما شهدت بالزور ضدها.

أما أميرة، فقد سألت صديقها أسامة عن البرنامج الذي أجبرها على تحميله على جهاز لقاء، لتكتشف أنه جهاز مراقبة لضمان عدم اتهامه في جريمة قتل ندى، وأخبرها أسامة أنه اختار لقاء لأنها متورطة بالفعل، ولكي لا يشك أحدا فيهم وأكد لها أنه سيتقدم لخطبتها بمجرد انتهاء هذه الأزمة.

وفي تطور آخر، ذهب وافي إلى منزل سلوى وسألتها والدتها عن هوية هذا الشخص، فأكدت أنها لا تعرفه، ثم سألها عن علاقتها بماجدة التي اندهشت والدتها من معرفته بتلك الأمور فأكدت لها أنهةعرفها من خلاله، وبعد مغادرته المنزل، اعترض طريقهم شخص ما وسأله عن سبب وجوده هناك، فأجاب أنه كان يريد معرفة المزيد عن السيدة التي كانت تعمل معها، محذرًا إياه من العودة إلى منزلهم.

كما اعترف "خالد" محمد سليمان للضابط شريف عن علاقته السابقة بندى، حيث أكد أنه تواصل معها قبل وفاتها بشهر، لكنها كانت تشتكي له من مشاكل مع موظفيها، وعندما سأله شريف عن احتمالية أن يكون القاتل من داخل البنك، أجاب خالد أنه لا يعرف، لكنه يشعر أن الجميع في البنك غير مريحين.

ثم ظهرت لقاء وهي تتأمل السلسلة التي عثرت عليها في مكتبها، فدخل عليها والدها وأخبرته أن لطفي اعتذر لها وأوضحت له أنه هو السبب في توريطها في تلك القضية بسبب خلافه مع ماجدة، ونصحها والدها بالاستعانة بمحامي آخر، لكنها رفضت.

أثناء حديثه مع وافي، اعترف لطفي بأن لقاء ياسمين رئيس كانت قد جندت سلوى لصالحها من أجل نقل أخبار عن ندى، وعندما سأله وافي عن موقفه مع ماجدة، قال له لطفي إنه سيظل يدافع عن لقاء، ولكنه إذا شعر بأنها في خطر سيبتعد عن القضية.

ثم ذهبت لقاء إلى وافي وطلبت مساعدته للانتقام من كمال زين عبر السوشيال ميديا بتسريب شهادات البنك المزورة الخاصة به.

ثم اختتمت الحلقة بلقاء شريف مع حسين، حيث أخبره بأن تقرير الطب الشرعي لندى أظهر أنها كانت قد تناولت مادة مخدرة قوية قبل سقوطها من غرفتها بنصف ساعة، وأوضح التقرير أن هذه المادة قد تكون وُضعت لها في مشروبها، مما قد يغير مسار القضية من جريمة قتل عمد إلى جريمة مع سبق الإصرار والترصد.

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