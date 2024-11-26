يواصل مسلسل رقم سري جذب أنظار الجمهور له بفضل قصته المثيرة والمليئة بالتشويق، حيث يناقش قضايا اجتماعية معاصرة في إطار درامي جذاب، وقد استطاع أن يحقق نسب مشاهدة عالية، بفضل بالأداء القوي من أبطاله، وهذا ما يجعله من أبرز الأعمال الدرامية في الوقت الراهن.

موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 14 والقنوات الناقلة

ويرصد موقع “ الموجز”، موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 14 والقنوات الناقلة له، تُعرض الحلقة 14 من مسلسل "رقم سري" اليوم الثلاثاء على منصة Watch It في تمام الساعة السابعة مساءً، مما يتيح للمشاهدين فرصة متابعتها قبل بثها التلفزيوني، أما على قناة DMC فسيكون موعد العرض عليها غدًا الأربعاء في الساعة الثامنة مساءً، مع إعادة أولى عند الساعة الثانية والنصف صباحًا، وإعادة ثانية عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.

مسلسل رقم سري

كما يمكن مشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل رقم سري، على قناة DMC دراما في الساعة الحادية عشرة مساءً، مع إعادة في الثامنة صباحًا، وأخرى عند الخامسة عصرًا.

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري يشارك في بطولته نخبة مميزة من النجوم، وهم ياسمين رئيس، ناردين فرج، صدقي صخر، أحمد الشامي، عمرو وهبة، رانيا منصور، عزت زين، أحمد الرافعي، رضوى جودة، رامي الطمباري، مصطفى عمر، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد عبد التواب.

مسلسل رقم سري

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 13

في بداية الحلقة دار نقاش بين "كمال زين" و"ماجدة علوان"، حيث استغرب كمال من سرعة تحرك ماجدة لتورط "لقاء" في الجريمة، لكنها أخبرته أنها فعلت ذلك لعدم خوفها من تحذيرها لها في السابق، بينما نفت "لقاء" ياسمين رئيس خلال التحقيق معها وجودها بغرفة "ندى" وقت الحادث، وأشارت إلى أن هناك من يحاول الإيقاع بها، كما أقر محاميها "لطفي عبود" صدقي صخر، بتزوير شهادات الشهود، مشيرًا إلى صعوبة التعرف على المتهم بسبب انقطاع الكهرباء وقت وقوع الجريمة.

أما "حسين"، فحاول طمأنة شقيقته لتجاوز محنتها النفسية، مطالبًا إياها بالتعلم من تجربتها الصعبة، وفي تطور آخر، اعترف "خالد" محمد سليمان للضابط "شريف" عن تواصله مع طليقته "ندى" قبل وفاتها، مشيرًا إلى توتر علاقتها مع فريق عملها.

كما بدأت "لقاء" في التخطيط للانتقام من "كمال زين"، بالتعاون مع "وافي"، من خلال تسريب مستندات البنك المزورة الخاصة به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واختُتمت الحلقة بكشف تقرير الطب الشرعي أن "ندى" تعرضت لتسميم بمادة مخدرة قبل سقوطها من شرفة منزلها، وهذا قد يغير مسار التحقيق بشكل كبير لأن قتلها سيتحول من قتل عمد إلى جريمة مع سبق الإصرار والترصد.

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