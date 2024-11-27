موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 15 والقنوات الناقلة له

مسلسل رقم سري يواصل جذب انتباه المشاهدين بفضل أحداثه المشوقة والمليئة بالغموض، مما جعله من أبرز الأعمال الدرامية الحالية، حيث يتسم العمل بتناوله قضايا اجتماعية معاصرة في إطار درامي ممتع، إضافة للأداء القوي لأبطاله الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق نجاح ملحوظ ونسب مشاهدة عالية.

موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 15 والقنوات الناقلة

يستعرض موقع الموجز موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل رقم سري والقنوات الناقلة لها. من المقرر عرض الحلقة مساء اليوم على منصة Watch it في الساعة السابعة مساءً، حيث ستكون متاحة للجمهور قبل عرضها التلفزيوني. كما ستبث الحلقة على قناة DMC يوم السبت المقبل في الساعة الثامنة مساءً، مع إعادتين: الأولى في الساعة الثانية والنصف صباحًا، والثانية في الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل. يمكن أيضًا متابعة الحلقة عبر قناة DMC دراما في الساعة الحادية عشرة مساءً، مع إعادتها في الساعة الثامنة صباحًا والخامسة عصرًا.

مسلسل رقم سري

أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 14

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل رقم سري حوار بين "ميرنا"رانيا منصور و"مجدي" محمد عبده حول ما حدث لـ"كمال زين" باسل الزارو، وناقشا احتمال تورط "لقاء" ياسمين رئيس فيما جرى له.



ظهر مدير البنك "خالد" محمد سليمان الذي عاتب "لقاء" على تسريب أسرار العملاء للسوشيال ميديا، لكنها حاولت تبرير موقفها وأكدت أن لا أحد يمكنه إيذاءها لأن الحق معها، لكنه حذرها من خطورة موقفها وأبلغها أنها تحت المراقبة.

في مشهد آخر، تحدثت "لقاء" ياسمين رئيس مع "باسم" أحمد الشامي الذي أشاد بجرأتها، لكنها أنكرت علاقتها بما حدث لـ"كمال"، ثم سألته عن مكانه وقت الحادث، فأجاب بأنه كان وسط المدعوين.

ظهر "لطفي عبود"صدقي صخر وهو جالس مع "وافي" واتهمه بالضلوع فيما حدث لـ"كمال"، لكن "وافي" أنكر قائلاً إن هذا التصرف ليس من أخلاقه، وأعرب "لطفي" عن قلقه على "لقاء" بسبب ما فعلته.

ابطال مسلسل رقم سري



في سياق التحقيقات، أكدت "سلوى" رضوى جودة مسؤوليتها بوضع المادة المخدرة لـ"ندى" قبل وفاتها، كما أقرّ "عفيفي" بأنها فعلت ذلك ليسرق "ندى"، كما أكدت التحقيقات وجود "رياض" مع "سلوى" في الغرفة.

في مشهد آخر، عبر "كمال زين"عن غضبه تجاه "ماجدة علوان" ناردين فرج، كما عبر أيضاً عن ندمه على التعاون معها، لكنها طمأنته أن الإشاعات التي سربت على السوشيال ميديا لن تؤذيه إذا استغلها لصالحه، كما شهدت الحلقة أيضًا حوارًا مشحونًا بين "لقاء" و"عمرو أنيس"، حيث واجهها بمسؤوليتها عن مقتل "ندى"، لكنها طردته من منزلها، واختُتمت الحلقة باختطاف "وافي"، مما زاد من حدة التشويق والإثارة في الأحداث.

أبطال المسلسل

رقم سري يضم مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم ياسمين رئيس، أحمد الشامي، صدقي صخر، كريم العمري، عمرو وهبة، محمد سليمان، رانيا منصور، ناردين فرج، أحمد الرافعي، رضوى جودة، عزت زين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد عبد التواب.

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