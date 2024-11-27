موعد إعادة مسلسل رقم سري الحلقة 14.. تعرف على التفاصيل

حقق مسلسل رقم سري نجاحًا ملحوظًا منذ لحظاته الأولى، حيث استطاع أن يشد انتباه المشاهدين بأحداثه المشوقة والمليئة بالغموض، كل حلقة تقدم تطورًا دراميًا جديدًا، ومع تقدم الحلقات، يزداد التشويق والإثارة، في الحلقة 14 تحديدًا، تم إضافة الكثير من المفاجآت التي زادت من التوتر الدرامي، مما جعل الجمهور يترقب بشغف ما سيحدث في الحلقات القادمة.

موعد إعادة مسلسل رقم سري الحلقة 14

ويرصد موقع “الموجز”، موعد إعادة مسلسل رقم سري الحلقة 14، سوف تتم إعادة الحلقة 14 على قناة DMC اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يعرض العمل على شاشتها من السبت للأربعاء فقط من كل أسبوع، ويعاد العمل على شاشتها مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والمرة الثانية في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، بجانب عرض الحلقة على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، مع إعادة أولى في تمام الساعة الثامنة صباحًا وإعادة أخرى الساعة الخامسة مساءً، يعرض مسلسل رقم سري الحلقة 15، مساء اليوم على منصة Watch it، في تمام الساعة السابعة مساءً.

مسلسل رقم سري

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، إخراج محمد عبد التواب، وهو بطولة ياسمين رئيس، أحمد الشامي، صدقي صخر، كريم العمري، عمرو وهبة، محمد سليمان، رانيا منصور، ناردين فرج، أحمد الرافعي، رضوى جودة، عزت زين، وغيرهم من النجوم.

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 14

بدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل رقم سري بحوار بين "ميرنا" رانيا منصور و"مجدي" محمد عبده عن الحادث الذي تعرض له "كمال زين" (باسل الزارو)، وتخمينهما حول ما إذا كانت "لقاء" ياسمين رئيس متورطة في ما حدث له.

وظهر مدير البنك "خالد" محمد سليمان، الذي كان يوبخ "لقاء" بسبب تسريب أسرار العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أخبرته أن البنك أصدر بيانًا ينفي علاقته بالحادث، لكنه حذرها بأنها تخوض لعبة خطيرة، في المقابل أكدت له "لقاء" أن لا أحد يستطيع إيذاءها لأنها على حق، وأعلن أنه تم إصدار تعليمات بمراقبتها.

ياسمين رئيس في رقم سري

في حديثها مع "باسم" أحمد الشامي، أشاد بموقف"لقاء"، لكنها نفت أي علاقة لها بما حدث لـ"كمال زين"، وسألته عن مكانه أثناء الحادث، ليجيب بأنها كانت وسط الحضور.

حديث "لطفي عبود"صدقي صخر مع "وافي" عمرو وهبة، مشككًا في تورطه بحادث "كمال زين" بسبب خبرته في السوشيال ميديا، إلا أن "وافي" نفى التهمة قائلاً إنها ليست من أخلاقه، ووجه "لطفي" تحذيرًا لـ"لقاء" بأنها تقود نفسها إلى الخطر بتصرفاتها تجاه "كمال زين".

تحدث "باسم" مع "وافي"، محذرًا إياه من التورط في قضية لقاء، بسبب نشره لملفات كمال زين عبر السوشيال ميديا، واختتمت الحلقة باختطاف "وافي"، مما ترك المشاهدين في حالة من الترقب لما سيحدث في الحلقات القادمة.

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