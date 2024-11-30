موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 16.. التفاصيل الكاملة

يواصل مسلسل رقم سري جذب انتباه كثير من المشاهدين بفضل حبكته الدرامية المثيرة التي تمزج بين الغموض والإثارة، مما يضع الشخصيات في مواقف معقدة تعكس قضايا اجتماعية معاصرة، يعرض المسلسل مزيجًا من الأحداث المشوقة التي جذبت الأنظار، وتناول التحولات المفاجئة في مصير شخصياته، ما يجعله من أبرز الأعمال التي يتابعها الجمهور بشغف شديد.

موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 16

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 16، ينتظر الجمهور بشغف شديد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 16، حيث من المقرر أن تشهد أحداثاً مثيرة عن قضية قتل الممرضة نادية درويش التي قتلت ندى عشماوي، والتي وضعت بذلك"لقاء" في دائرة الاتهام مجدداً.

الحلقة 16 من مسلسل رقم سري ، ستعرض اليوم السبت 30 نوفمبر على منصة "Watch it" في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث يتاح للجمهور مشاهدتها قبل عرضها على التلفزيون، كما ستبث تلك الحلقة للجمهور على قناة DMC غداً الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً، مع إعادة بثها في الساعة الثانية والنصف صباحاً، وكذلك الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، أما على قناة DMC دراما، فستعرض تلك الحلقة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، مع إعادة بثها في تمام الساعة الثامنة صباحاً وأيضاً الخامسة عصراً.

ملخص أحداث الحلقة 15 من مسلسل رقم سري

وكانت أحداث الحلقة 15 من مسلسل رقم سري قد بدأت بمحادثة بين حسين رامي الطمباري وصديقه شريف مصطفى عمر عم مكان الممرضة نادية، التي كانت قد وضعت مادة في المحلول الخاص بندى مما أدى إلى وفاتها، أخبر حسين شريف أن نادية لم يعثر عليها، وأن حسابها البنكي لم يتلقَ أموالاً، مما يشير إلى أنها استلمت أموالها نقداً، بعدها طلب منه متابعة زوجها للعثور على مكانها.

في نفس الوقت، استقبل لطفي صدقي صخر اتصالاً من إسماعيل، والد لقاء إسماعيل عزت زين، الذي أخبره أن ابنته ياسمين رئيس، غادرت منزلها ولم تعد، وطلب منه مساعدته في العثور عليها نتيجة حالته الصحية التي تعيقه من البحث عنها بنفسه.

وظهر وافي، الذي لعب دوره عمرو وهبة، بعد أن خطفه كمال زين الذي يلعب دوره باسل الزارو، قام كمال بمواجهته بسبب فضيحته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعترف وافي بأنه يتلقى أموالاً مقابل تسريب ملفات حساسة، انتهى هذا المشهد بتعرضه للاعتداء على يد رجال كمال.

كما أكد حسين في حديثه مع ماجدة علوان أن لقاء مختفية منذ يومين، ثم تلقى مكالمة من لطفي صدقي صخر أخبره فيها بعودتها إلى عملها، ثم طلب منه أن يتحقق من مكان تواجدها في اليومين الماضيين، بعدها تلقى حسين إخطاراً يؤكد وجود الممرضة نادية مقتولة على الطريق، مما زاد الشكوك حول تورط لقاء في الجريمة.

نجوم مسلسل رقم سري

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم، أبرزهم: ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، محمد سليمان، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، وغيرهم. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد عبد التواب.

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