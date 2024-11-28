يحظى مسلسل رقم سري، باهتمام واسع من الجمهور بفضل قصته التي تمتزج بالتشويق والغموض، فهو يناقش قضايا اجتماعية معاصرة ضمن إطار درامي محبوك، ما جعله من أبرز الأعمال الدرامية التي تعرض حالياً، وقد شهدت الحلقة 16 من العمل أحداثا شيقة جعلت لقاء في دائرة الاتهامات مجدداً.

موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 16 والقنوات الناقلة لها

ويرصد موقع “ الموجز”، موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 16 والقنوات الناقلة لها، سوف تعرض الحلقة 16 من مسلسل "رقم سري" يوم السبت 30 نوفمبر على منصة Watch it في تمام الساعة السابعة مساءً، ليتمكن الجمهور من مشاهدتها قبل بثها على شاشة التلفزيون،كما ستُعرض الحلقة على قناة DMC يوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد بتوقيت الساعة الثانية والنصف صباحاً، وأيضا في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، كذلك ستُعرض على قناة DMC دراما بتوقيت الحادية عشرة مساءً، مع إعادتها لأول مرة في الثامنة صباحاً وكذلك الساعة الخامسة عصراً.

مسلسل رقم سري

ملخص أحداث الحلقة 15 من مسلسل رقم سري

بدأت الحلقة بحديث بين حسين رامي الطمباري وصديقه شريف مصطفى عمر عن مكان الممرضة نادية التي تسببت في وضع مادة في المحلول الخاص بندى لمقتلها ليخبره أنها لم تُعثر عليها وأن حسابها البنكي لم يتلق أموالاً، ما يرجح أنها استلمت نصيبها نقداً، ثم طلب حسين من شريف متابعة زوجها لمعرفة مكانها.

مسلسل رقم سري

تلقى لطفي صدقي صخر اتصالاً من إسماعيل، والد لقاء عزت زين، الذي أخبره أن ابنته التي تلعب دورها ياسمين رئيس غادرت المنزل ولم تعد، وطلب منه المساعدة في العثور عليها بسبب حالته الصحية التي تمنعه من البحث عنها.

مسلسل رقم سري

ظهر وافي عمرو وهبة بعد أن خطفه كمال زين باسل الزارو، الذي واجهه بسبب فضيحته على السوشيال ميديا واعترف له أنه يتلقى أموالاً مقابل تسريب الملفات الحساسة على السوشيال ميديا، انتهى المشهد بتعرض وافي للاعتداء من رجال كمال.

مسلسل رقم سري الحلقة 16

في الوقت ذاته، تصاعدت التوترات بين الشخصيات؛ حيث أكد حسين خلال حديثه مع ماجدة علوان أن لقاء مختفية منذ يومين، وبعد ذلك تلقى مكالمة من لطفي صدقي صخر، تفيد عودتها لعملها وطلب منه أن يعرف مكان تواجدها اليومين الماضيين ثم تلقى إخطاراً بوجود الممرضة نادية مقتولة على الطريق، مما عزز الشكوك حول تورط لقاء في الجريمة.

مسلسل رقم سري

نجوم مسلسل رقم سري



يشارك في بطولة مسلسل رقم سري كوكبة من النجوم، أبرزهم: ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، محمد سليمان، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، وآخرون من النجوم، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد عبد التواب.

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