مسلسل رقم سري الحلقة 17.. إتفاق عمرو أنيس مع كمال زين لإيذاء لقاء

تستمر أحداث مسلسل رقم سري في الحلقة 17 في إثارة الفضول والتشويق، حيث تترابط الخيوط بشكل غير تقليدي، ويكشف كل مشهد عن طبقات جديدة من الأسرار والمفاجآت، مع تطور الأحداث، ينكشف للمشاهد أن كل شخصية تحمل خلفها تاريخًا معقدًا ودوافع خفية، ما يرفع وتيرة التوتر ويشعل الصراعات الداخلية بين الأبطال.

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 17

ويرصد موقع الموجز، مسلسل رقم سري الحلقة 17،دارت أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 17 حول حديث "ميرنا" رانيا منصور مع مجدي محمد عبده وجعلته يرى رسالة التهديد التي تلقتها وأخبرها أنه أجبن من أن يهددها، وسألها عن سبب عدم إخبار المدير بما حدث لاسيما أن هناك اعجاب متبادل بينهم فانفعلت عليه.

مسلسل رقم سري

حديث "باسم" أحمد الشامي مع "لقاء" وسؤالها عن سبب سكوتها على ما فعلته "أميرة" على جهازها لكنها امتنعت عن الإجابة وسألته عن سبب اهتمامه بها لكنه أخبرها أنه شيء عادي ثم أخبرته أنها لا تخشى من مراقبة أسامة لها لكنه أخبرها أن ما فعله جريمة لا يصح السكوت عنها، لكنها رفضت الإبلاغ عنه حتى لا تؤذي "أميرة".

مسلسل رقم سري الحلقة 17

حديث "ميرنا" مع مدير البنك"خالد" محمد سليمان وجعلته يرى رسالة التهديد وطلب منها أن تبلغ الشرطة لكنها توقعت أن تكون تلك الرسالة من "لقاء" ثم طلب منها أن تستأذن وتذهب للإبلاغ .

حديث "لطفي" صدقي صخر مع "وافي" عمرو وهبة وأخبره أنهما ذهبا لباسم دون استئذان وأنه إذا جاء إليه أحدا بشكل مفاجئ كان سيفعل مثله، ثم طلب "وافي" منه بأن يخبر حسين بشكوكه تجاه "باسم" وأنه إذا لم يكن له علاقة بندى سوف يتم استبعاده من قائمة المشتبه بهم.

ابطال مسلسل رقم سري

ذهب "باسم" لخالد وأخبره بجهاز التجسس الذي وضع على جهاز "لقاء" وطلب منه إبلاغ الإدارة ثم سأله عن سبب تواجده أمام منزل "منصور" فأخبره أنه سيعترف له إذا أخبره بسبب تواجده أيضاً في نفس الوقت .

الحلقة 17 من مسلسل رقم سري ..ميرنا تستمر في توريط لقاء

ذهاب "ميرنا" للضابط "حسين" رامي الطمباري وأخبرته بتلقيها رسالة تهديد وأعترفت له أنها تشك في "لقاء" ياسمين رئيس وسألها عما إذا كان مدير البنك هو من طلب منها الإبلاغ عن تلك الرسالة لكنها أنكرت وسألها عما إذا كان هو المتسبب فيما حدث لندى فأخبرته أنه لم يكن متواجدا يوم الحفلة وسألها عن "باسم" فأخبرته أنه إنسان غريب.



حديث "مجدي" مع "أميرة" وطلب منه أن يرفع التكليف عن اسمها وسألها عن "أسامة شطا" فاستغربت من سؤاله لها بعد "ميرنا" وطلب منها أن تضع حدودا في تعاملها معه وأخبرها أنه و"ميرنا" يهمهم مصلحتها.



ظهور "كمال زين" باسل الزارو وهو يقوم بتصوير مشهد من فيلمه الجديد وفور انتهاءه وجد "عمرو أنيس" أحمد الرافعي أمامه وسأله عما إذا توصل لشيء يؤذي لقاء فأخبره أنه يريد التفكير معه لإيذاءها، من خلال صنع سلاح يستخدمونه ضدها وهو أن يفبرك فضيحة جديدة ضدها، وأخبره أنها هي التي نست الفضل بينهم،وطلب منه ألا يأتي باسمه في أي شيء سواء التزوير أو الفبركة .

ابطال مسلسل رقم سري

زيارة والد "لقاء" عزت زين ابنته في مكان عملها وعاتبته على سبب زيارته لها في مكتبها وطلب منها ألا تنتقم منه في كل الناس الذين حولها، فاعترف لها أنه من الممكن أن يترك لها المنزل إذا كان ذلك الحل سيريحها لكنها رفضت وأخبرته أنها ليست غاضبة منه وطلبت منه أن يذهب للمنزل، وأخبرته أنه زيارته لها في البنك قد عدلت مزاجها.

ذهاب "لقاء" لوافي وعاتبته على عدم رده عليها فاعتذرت له عن اعتداء "كمال زين" عليها وأخبرته أنها في ورطة وتحتاج إليه فأخبرها أن لطفي قد حلفه ألا يفعل شيئا دون الرجوع إليه وطلبت منه أن يأتي لها في المنزل ليرى جهاز الكمبيوتر الخاص بها.

مسلسل رقم سري .. أسامة يلجأ للطفي عبود

حديث "أسامة شطا" مع "لطفي" صدقي صخر وأخبره أنه في مشكلة كبيرة بسبب البنك، وأخبره أنهم يتهمونه كذبا أنه يقوم بالتجسس على البنك وطلب منه أن يكون المحامي الخاص به.

ذهاب "وافي" للبنك الذي تعمل فيه لقاء، لكن الأمن في البداية رفض دخوله، كما ظهر "عمرو أنيس" وهو يتحدث مع خالد وطلب منه أن يساعده في القرض الذي كان يريد الحصول عليه وعرض عليه قرية في الساحل للإقامة بها فترة، لكنه رفض عرضه وطرده من البنك.

رؤية "عمرو أنيس" لوافي وأخبر "خالد" مدير البنك أنه أخطر موظف في السوشيال ميديا، ثم دخل مع "لقاء" مكتبها وأخبرها أنه يحتاج عشر دقائق ليعرف ما حدث لندى عشماوي وطلب منها أن تشغل خالد لمدة خمس دقائق حتى لا يراه وهو قد فصل النت عن البنك، وأخبرته أنها نادمة على زواجها منه، ثم لاحظ خالد ارتباكها فأخبرته أنها تكون في تلك الحالة عندما تراه.

لاحظ "باسم" وجود "وافي" في البنك وتحدث مع لقاء أشاد بما فعلته وأنها استجابت لكلامه، ذهاب "حسين" ورجاله لباسم بعدما استخرجوا أمر ضبط وإحضار له وقاموا بتفتيش شقته، فاستغرب من ذلك، لأنهم لم يفعلوا ذلك مع كل موظفي البنك واختتمت الحلقة بدخول "حسين" غرفته ووجده معلقا على الحائط صور لأشخاص عديدة.

طاقم عمل مسلسل رقم سري



مسلسل رقم سري، يضم كوكبة من النجوم أبرزهم ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، مصطفى عمر، رحمة أحمد، محمد البكري، رانيا منصور، رامي الطمباري، نادين، محمد عبده، عزت زين، أحمد الشامي، باسل الزارو، ناردين فرج، رضوى جودة، شروق إبراهيم، كريم محجوب، أحمد شاهين، محمد سليمان، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.

مواعيد عرض مسلسل رقم سري

ويعرض مسلسل رقم سري الحلقة 18، الليلة عبر منصة "Watch it"، في حين تعرض قناة DMC الحلقة 17 في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد عرضها الساعة الثانية والنصف صباحًا، مع إعادة أخرى في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، كما تعرض نفس الحلقة أيضاً عبر قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وتعاد عرضها بتوقيت الساعة الثامنة صباحًا والساعة الخامسة عصرًا.

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