تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 16.. ميرنا تتلقى رسالة تهديد

يواصل مسلسل رقم سري تحقيق النجاح الجماهيري، ففي الحلقة 16 من العمل تناولت أحداث مشوقة ومفاجآت غير متوقعة،حيث كشف العمل عن مزيد من التفاصيل المحيرة في قضية مقتل "نادية درويش".

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 16

ويرصد موقع الموجز تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 16، دارت أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 16 عن ذهاب "حسين" للمكان الذي قتلت فيه "نادية درويش"، وأخبره صديقه "شريف" مصطفى عمر أن الوفاة حدثت في العربية نتيجة ركوبها مع القاتل دون خوانة، وتوقع "حسين" أن القاتل أقنع الممرضة بقتل "ندى" ثم قتلها.

مسلسل رقم سري

لقاء "لطفي عبود" مع "لقاء" وأخبرها أن الممرضة قتلت وأن هناك تزامن عجيب مع اختفاءها وقتل "نادية درويش" فأخبرته أنها لم تقتلها هي ولا "ندى" وأنها سوف ترسل لها ما يثبت تواجدها في الفندق، وأخبرها أن "كمال زين" باسل الزارو قد اعتدى بالضرب على "وافي" عمرو وهبة، وطلبت منه ألا يتخلى عنها.



حديث "ماجدة علوان" ناردين فرج مع "كمال زين"، التي عاتبته على ضربه لـ"وافي" فأخبرها أنه لم يكن أمامه سوى ذلك لكي يعرف من الذي سرب ملفاته على الإنترنت واكتشف أنها "لقاء" وطلب منها أن تساعده في الانتقام منها لكنها رفضت وأخبرته أنها تريد الانتقام من "لطفي عبود" وليس "لقاء".

أرسلت "لقاء" ياسمين رئيس لـ "لطفي" صور من تواجدها في الريسبشن، حتى لا يفقد الثقة فيها، كما تحدث "خالد" مع "لقاء" عن الإجازات التي تأخذها بدون أذنه واستغرب من وجود "لطفي" معها فسأله عما إذا جاء ليخبرها بمقتل "نادية" فاندهشوا من متابعته لأخبار قضية "ندى" .

مسلسل رقم سري



حديث "باسم" أحمد الشامي مع "مجدي" محمد عبده وأخبره أنه مسامحه على ما فعله معه، فاستغرب الأول نتيجة عدم اعتذاره له فأخبره أنهم اخوات وطلب منه ألا يخسرهم جميعا هو و"ميرنا" رانيا منصور و"أميرة" فسأله عما يريد قوله فأخبره أنه يخاف عليه وأخبره بما حدث لممرضة "ندى" فأخبره عن كيفية علمه لكنه قال له أنه سمع تلك المعلومة قبل كل موظفين البنك.

زيارة "عمرو أنيس" أحمد الرافعي لوالد "لقاء" عزت زين وكان معه ورد احتفاء بعودتها لمنزلها وأخبره بوجود نادية مقتولة على الطريق وأخبره بضرورة استكمال لقاء لعلاجها وألمح له بقتلها، وطلب منه أن يتحدث معها ويسأله إذا كانت قد فعلت شيئا سيئا لكي يستطيعا التصرف.

حديث زوج "نادية" مع الظابط "شريف" وسأله عما إذا كان قد توصلا لمكانها قبل وفاتها وسأله عما إذا كانت قد تواصلت مع أحد قبل اختفائها فأخبره أنها ليست كذلك، لكنه أخبره باستلامها على حسابها ١٠ آلاف جنيه قبل وفاتها، فاعترف له أنها من الممكن أن تكون قد فعلت ذلك لكي تساعده لأنه مريض قلب ويحتاج إجراء عملية جراحية.

مسلسل رقم سري



ذهاب "لطفي" لـ"حسين" وتحدث معه عما يخص "لقاء" لكنه أكد لها أنها بريئه وتحدث معه عن "منصور" أمن البنك وعن سبب اختفائه، وأخبره "لطفي" أن "خالد" مدير البنك محمد سليمان وراءه شيء ما يخفيه، وأخبره "حسين" أن كل من في البنك ليس مريحاً.

حديث "باسم" مع "أميرة" وسألها عما إذا طلب منها "مجدي" و"ميرنا" شيئا فأخبرته أن "ميرنا" تحاول التلميح لها بشيء ما لكنها لا تعرف ماذا تريد ثم سألها عن "أسامة" صديقهم السابق في البنك وعما إذا كان متواطئ معهم.

انفعال "لقاء" على "كمال زين" عندما وجدته في منزلها، فعاتبها والدها على ذلك، فسألته عما إذا كان قد جاء لتهديدها مثلما فعل مع "وافي"، وأخبرته أنها سربت الملفات للانتقام منه بعد تعاونه مع "ماجدة علوان" ضدها وطلب منها أن تعتذر له لكنها رفضت وطردته من منزلها.

حديث "باسم" مع موظف البنك الذي استغرب من تواجده بعد انتهاء معاد عمله، فأخبره أنه كان منشغلا في العمل وأنه سيغادر المكتب بعد ربع ساعة.

زيارة "عمرو أنيس" لـ"وافي" وأخبره أن هاتفه يريد بعض الإصلاحات التي ستكلفه ١٠ آلاف جنيه، وسأله عن العلامات الموجودة في وجهه وأخبره أنه حذره سابقا من "لقاء"، فاستغرب من كلامه خاصة أنها كانت طليقته.

مسلسل رقم سري

حديث "ميرنا" مع "خالد" الذي أخبرها أن "ندى" اجهضت نفسها عندما علمت بحملها منه وأخبرها أنه لم يتمكن من مسامحتها وأنه يتمنى أن يأخذ القانون مجراه مع قاتلها، وسألته عما إذا كان عليها الاعتراف أو الصمت إذ كانت قد توصلت لمعلومة لم تدلي بها في التحقيقات فنصحها بضرورة عدم السكوت عن الحق.



انفعل "أسامة" على "أميرة" وحاول قتلها بعدما علم منها باعترافها لـ"لقاء" بأنها وضعت برنامج مراقبة على جهازها بعدما طلب منها ذلك.

حديث "عمرو أنيس" مع "كمال زين" وأخبره "كمال" أنه يريد الانتقام منها لما فعلته معه، وطلب منه أن يساعده في أخذ حقه منها وأنه الصندوق الأسود لها، فطلب منه أن يخبره بأحد أسرارها.

حديث "وافي" مع"لطفي" صدقي صخر وأخبره الأخير أنه ذهب لمحل الورد ليعرف من الذي أرسله ل"لقاء" فتأكد أنه "باسم"، وأخبره أنه وراءه شيئا غامضا، حديث "ماجدة علوان" مع ميرنا التي طلبت منها ضرورة الابلاغ عما فعلته "لقاء" مع "ندى"،وطلبت منها أن تذهب معها كمحاميتها لكنها رفضت لأنهم أصبحوا يشكوا في أنها تقوم بتحريض الناس ضد لقاء .

تفاصيل احداث مسلسل رقم سري الحلقة 16

زيارة "وافي" و"لطفي" صدقي صخر لمنزل "باسم" للحديث معه عن شيء ما لكنه رفض استقبالهم وطلب منهم التحدث معه في البنك.

ذهبت "ميرنا" للإبلاغ عن خناقة لقاء، لكن "حسين" أخبرها أن هذا ليس دليلاً على إدانة لقاء وسألها عما إذا كانت قد جاءت للإبلاغ بنفسها فأخبرها أنها ليست جريمة إذا حرضها شخصا على الإبلاغ بما رأته أو سمعته وسألها عن علاقتها ب"ماجدة علوان" فأنكرت معرفتها بها، ثم ذهبت لمدير البنك "خالد" وأخبرته أنها أخفت عليه تلك المعلومة لأنها كانت تعتقد أنه لن يصدقها، واختتمت الحلقة بتلقي "ميرنا" رسالة تهديد بعدم التدخل في قضية ندى ولقاء حتى لا يتم قتلها مثلما قتلت "نادية درويش".



أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، مصطفى عمر، رحمة أحمد، محمد البكري، رانيا منصور، رامي الطمباري، نادين، محمد عبده، عزت زين، أحمد الشامي، باسل الزارو، ناردين فرج، رضوى جودة، شروق ابراهيم، كريم محجوب، أحمد شاهين، محمد سليمان، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.

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