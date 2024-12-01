موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 17.. تعرف على التفاصيل

مسلسل رقم سري يعد واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التي تسيطر على اهتمام الجمهور في الآونة الأخيرة، حيث تتميز أحداثه بالتركيز على التشويق والغموض، حيث يتداخل الماضي بالحاضر، وتتشابك مصائر الشخصيات في إطار من الإثارة التي لا تخلو من المفاجآت، يطرح المسلسل قضايا إنسانية واجتماعية بطريقة تلامس الواقع المعاش، مما يجذب المشاهدين لمتابعة كل حلقة بشغف لمعرفة ما سيحدث لاحقًا.

موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 16

يرصد موقع الموجز، موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 16، يعرض مسلسل رقم سري الحلقة 16 مساء اليوم عبر قناة DMC بتوقيت الساعة الثامنة مساءً، مع إعادة عرضها مرة أخرى في الساعة الثانية والنصف صباحًا، بجانب إعادة أخرى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، كما ستعرض الحلقة 16 أيضاً على قناة DMC دراما بتوقيت الساعة الحادية عشرة مساءً، مع إعادة بثها بتوقيت الساعة الثامنة صباحًا والخامسة عصرًا، كما سيتم عرض الحلقة 17 على منصة "Watch it" الساعة السابعة مساءً، ليتاح للجمهور مشاهدتها قبل عرضها على التلفزيون.

مسلسل رقم سري

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 16

شهدت أحداث الحلقة 16 زيارة "حسين" رامي الطمباري للمكان الذي وجدوت فيه جثة "نادية درويش"، حيث أخبره صديقه "شريف" بأن الوفاة وقعت في السيارة عقب ركوبها مع القاتل، وظن "حسين" أن القاتل قد أقنعها بقتل "ندى" ثم قتلها.

في اللقاء بين "لطفي عبود" و"لقاء" ياسمين رئيس، أخبرها "لطفي" أن الممرضة قد قتلت، وأن هناك تزامنًا غريبًا مع قتل "نادية درويش" واختفاءها، لكنها نفت ذلك وأخبرته أنها لم تقتلها، وفي ذات السياق، أخبرته بأنها ستبعث له بما يثبت تواجدها في الفندق.

مسلسل رقم سري

تحدثت "ماجدة علوان" مع "كمال زين"، حيث عاتبته على ضربه لـ "وافي"، وأوضح لها أنه لم يكن لديه خيار آخر للوصول إلى الشخص الذي سرب ملفاته على الإنترنت، ليكتشف لاحقًا أن "لقاء" هي من قامت بذلك.

اتجه"وافي" و"لطفي" لمنزل "باسم" أحمد الشامي، ولكن الأخير رفض استقبالهم وطلب منهم التحدث معه في البنك، في الوقت ذاته، اعترف "خالد" لميرنا رانيا منصور بما فعلته"ندى" وهي أنها قد أجهضت نفسها بعد علمها بحملها منه، وأعرب عن رغبته في أن يأخذ القانون مجراه مع قاتلها.

مسلسل رقم سري

اختتمت الحلقة بتلقي "ميرنا" رسالة تهديد بعدم التدخل في قضية "ندى" و"لقاء"، بعدما ذهبت لحسين وأخبرته بتشاجر ندى ولقاء يوم وفاتها، وتم تهديدها بأن يصبح مصيرها القتل مثل "نادية درويش".

أبطال مسلسل رقم سري

المسلسل من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، مصطفى عمر، رحمة أحمد، محمد البكري، رانيا منصور، رامي الطمباري، نادين، محمد عبده، عزت زين، أحمد الشامي، باسل الزارو، ناردين فرج، رضوى جودة، شروق إبراهيم، كريم محجوب، أحمد شاهين، ومحمد سليم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.

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