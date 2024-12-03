تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 18.. ماجدة علوان تشن الحرب على لطفي عبود

حظى مسلسل رقم سري على إعجاب عدد كبير من قبل الجمهور منذ بداية عرضه نظراً لقصته الشيقة التي تدور عن جريمة قتل غامضة ولم تكشف الأحداث حتى الآن عن القاتل، وشهدت الحلقة 18 من مسلسل رقم سري زيادة الصراع بين لطفي عبود صدقي صخر وماجدة علوان ناردين فرج.

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 18

ويرصد موقع الموجز ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 18 حديث حسين رامي الطمباري، مع باسم أحمد الشامي، وأخبره أنه هو الذي يقوم بإرسال الورد للقاء، والصور المعلقة لها على الحائط من السوشيال ميديا لديها وملف عملهم وقطع حسين كلامه وأخبره أن هناك بعض الصور التي التقطت لها نتيجة مراقبتها لكنه أخبره أنه فعل ذلك حماية لها، وأخبره حسين أن سبب تواجده حول منزل منصور هو قتله للقاء فأخبره أنه لم يقتلها وسأله عما إذا كان خالد مدير البنك وراء عثوره على تلك المعلومة وأخبره أن هناك شخصا آخر كان يحوم حول منزل منصور .

مسلسل رقم سري



حديث لقاء ياسمين رئيس ولطفي صدقي صخر ووافي عمرو وهبة وأخبروه بما فعلوه في البنك، وأن هناك شخص قد وضع لها برنامج تجسس على جهازها، فأخبره أنه علم ذلك من أسامة حيث جاء له وطلب منه أن يكون المحامي الخاص به، وأخبره أنه وجد ملفات محملة من جهاز ندى وعليها رقم سري لكنه لم يتمكن من فتحها وأخبره وافي أن السر داخل البنك، وسألوه عن التصرف السليم الذي لابد من فعله في تلك الحالة .



مسلسل رقم سري الحلقة 18

حديث مجدي محمد عبده مع ميرنا رانيا منصور وسألته ميرنا عما إذا وجدوا دليل على باسم يفيد بأنه القاتل، ثم قطعت كلامهم أميرة وأخبرتها أن لقاء تحتاج كل ملفات عملها خلال الأسبوع الماضي.

حديث عمرو أنيس أحمد الرافعي مع ماجدة علوان ناردين فرج وأخبرها أن لقاء مغناطيس جاذب للرجال وأنها دائما تستحق الاحسن لذا انفصل عنها وأخبرته أن باسم قال في تحقيق معه أنها لم تعلم بإعجابه تجاهها ثم أخبرها بما ينوي فعله هو وكمال مع لقاء .

ابطال مسلسل رقم سري

زيارة حسين لمدير البنك خالد محمد سلمان وأخبره أن باسم قال في التحقيقات أنه كان يحوم أمام منزل منصور فأخبره أنه ذهب يبحث عنه عندما اختفى وسأله عن صمته فور علمه برنامج التجسس الذي وضع على جهاز لقاء فأخبره أنه أرسل للبنك وأن هناك فريق تقني سوف يأتي لمراجعة جهازها وسأله عما إذا كان باسم وراء قتل ندى فأخبره أن أي شيء ممكن في ظل الظروف اللاتي يمرون بها.

ذهبت سلوى رضوى جودة للطفي وأخبره أنه آخر مرة ذهب لها تم تهديده وأخبرته أنها خائفة وأن جمال صديق عفيفي يراقبها باستمرار وأخبرته أن شهادة الزور حمل ثقيل عليها وأخبرته أنها لم تراها يومها فأخبره أنه لن يحميها وذهب معها للطفي عبود ثم ذهب جمال بعد مراقبته لها وأخبر ماجدة بما حدث ثم أعطته مبلغ مالي كمكافأة له نتيجة إخباره بتحركاتها.

أخبرت سلوى للطفي أنها تريد الاعتراف بالحقيقة، وأخبرها لطفي أنها كانت مشوشة وعندما فاقت قررت الاعتراف فأخبرته أنها تخشي ماجدة علوان وأنها تحلم بأن شخصا يقتلها باستمرار، حديث لطفي مع وافي الذي أخبره بأن لقاء طلبت منه الوقوف بجانب باسم .

تشاجر لقاء وميرنا.. ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 18

ذهبت ميرنا للقاء وأعطتها الملفات التي طلبتها ثم أخبرتها أنها تحتاج إليها في موضوع، وأخبرته أنها كانت أمس عند المحامي الخاص بها، وأنها علمت بأقوالها التي أدلت بها أمام حسين فأخبرتها أنها متأكدة من براءتها ثم عايرتها لقاء بأنها من حارة شعبية لكنها انفعلت عليها وأخبرتها أنها اضطرت للكذب عليهم في البنك لكي يحترمهم الناس.

ملخص مسلسل رقم سري

ذهاب سلوى رضوى جودة لحسين رامي الطمباري وأخبرته بما حدث يوم وفاة ندى وأخبرها أن ليس هناك أي شيء ضدها وأخبرها أن ماجدة علوان قد جاءت لتعلم عما إذا كانت قد تحدثت عنها أم لا، أخبرت ماجدة علوان ناردينفرج حسين أنها تعلم سلوى وأنها ذهبت إليها لتعطيها نصائح قانونية وأخبرته أنها جاءت لتغير شهادتها بالإكراه بعد الضغط عليها من قبل لطفي عبود

حديث باسم مع لطفي وأخبره أن الأدلة المقدمة ضده كلها ضعيفة وأنه هو الذي قام بتسليمها للشرطة وأن النيابة سوف تخرجه بكفالة بسيطة، ثم سأله عما إذا كان قد قتل ندى عشماوي.

حديث مجدي مع ميرنا وأخبرته بما فعلته لقاء معها وأخبرته أنها لا تستعر من أصلها، وأخبرها أن الكذب ليس في صالحها لأنه ينكشف بعد ذلك، وأخبره أن باسم لن يرجع البنك عقب خروجه من الحبس بسبب امضاء قرار فصله.

تفاصيل مسلسل رقم سري

حديث لطفي مع لقاء وأخبرها بأن باسم سيغادر قسم الشرطة في الصباح وأبدى استغرابه من مساعدتها له رغم مراقبته لها فأخبرته أنه من الممكن أن يكون قد فعل ذلك لحمايتها.

ماجدة علوان تلمح بإنتقامها من لطفي عبود في الحلقة 18 من مسلسل رقم سري

زيارة ماجدة علوان لمحل موبايلات وافي، وطلبت منه أن تتسامح معه وطلبت منه أن يعمل معها وسألها عن عرض العمل إذا كان بسبب انتقامها من لطفي عبود،فأخبرته أن لطفي سيتعرض للفضيحة فقال لها أنه سيذهب لمشوار ثم يعود للعمل معها .

واختتمت الحلقة بظهور فتاة ذهبت لقسم الشرطة بهدف تحرير محضر تحرش في المحامي لطفي عبود صدقي صخر وفعلت ذلك بتحريض من ماجدة علوان.

موعد عرض مسلسل رقم سري

ويعرض مسلسل رقم سري الحلقة 19 الليلة على منصة Watch it، بينما تعرض غداً على قنوات Dmc التي تذيع العمل عبر شاشتها من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، والمسلسل بطولة ياسمين رئيس، أحمد الشامي، عزت زين، أحمد الرافعي، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، وآخرون من النجوم.

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