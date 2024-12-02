موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 18.. تعرف على التفاصيل

أثبت مسلسل رقم سري أنه واحد من أكثر الأعمال الدرامية متابعةً هذا الموسم، حيث استطاع الجمع بين الإثارة والغموض ليبقى حديث الجمهور مع كل حلقة جديدة، بفضل السيناريو المحكم والأداء المميز لأبطاله، أصبح المسلسل محط اهتمام عشاق الدراما الذين يترقبون بشغف تطورات الأحداث وتشابك العلاقات بين الشخصيات، مع تصاعد الأحداث في الحلقات السابقة، تستمر القصة في تقديم مفاجآت مثيرة تزيد من حالة الترقب والتشويق.

موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 18

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 18،

تُعرض الحلقة 18 من مسلسل "رقم سري" الليلة على منصة "Watch It" في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث تعرض الحلقة عليها قبل شاشات التلفزيون، كما تعرض قناة DMC، الحلقة 17 من المسلسل الليلة عند الساعة الثامنة مساءً، وتعاد عرضها في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، وتعاد مرة أخرى في الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، كما تُعرض الحلقة على قناة DMC دراما في تمام الحادية عشرة مساءً، مع إعادتها عند الساعة الثامنة صباحًا والخامسة عصرًا.

مسلسل رقم سري

أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 17

شهدت الحلقة 17 من مسلسل رقم سري العديد من التطورات المثيرة، حيث تضمن المشهد الأول حديثًا بين "ميرنا" رانيا منصور و"مجدي" محمد عبده، حيث أظهرت له رسالة تهديد تلقتها، أثار هذا الحديث توترًا بينهما، إذ سألها عن سبب عدم إخبار المدير بما حدث، لتنفعل عليه خاصة مع حديثه عن الإعجاب المتبادل بينها وبين المدير.

على الجانب الآخر، دار حوار بين "باسم" أحمد الشامي و"لقاء" ياسمين رئيس، حيث تساءل عن سبب صمتها على أفعال "أميرة" بعد وضعها برنامج تجسس على جهازها، واعتبرت لقاء أن مراقبة "أسامة"، لها غير مقلقة رغم تأكيد باسم أن ما فعله جريمة تستحق الإبلاغ.

مسلسل رقم سري

في مشهد آخر، تواصلت "ميرنا" مع مدير البنك "خالد" محمد سليمان، حيث أطلعته على رسالة التهديد، لكنه نصحها بإبلاغ الشرطة، توقعت ميرنا أن "لقاء" هي من أرسلت الرسالة، وطلبت منه الإذن بالذهاب للإبلاغ.

في تطور آخر، ناقش "وافي" عمرو وهبة مع "لطفي" صدقي صخر الشكوك التي تدور حول "باسم"، مؤكداً ضرورة إبلاغ "حسين" بهذه الشكوك لتضييق دائرة المشتبه بهم.

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 17

في مشهد آخر، ذهب "باسم" إلى "خالد"، حيث أخبره بجهاز التجسس الذي وضع على جهاز لقاء وطلب منه إبلاغ الإدارة، تطرق الحديث أيضًا إلى أسباب تواجدهما أمام منزل "منصور"، مع وعود بالكشف عن الحقائق.

شهدت الحلقة أيضًا زيارة "ميرنا" للضابط "حسين" (رامي الطمباري)، حيث أبلغته عن رسالة التهديد وأعربت عن شكوكها تجاه "لقاء"، لكنها أنكرت أي تورط لمدير البنك في طلب الإبلاغ.

طلب مجدي من أميرة وضع حدود في تعاملها مع أسامة، مؤكدًا أنه وميرنا يحرصان على مصلحتها. سعى عمرو أنيس لإقناع كمال زين بفبركة فضيحة جديدة ضد لقاء، مما يضيف تصعيدًا جديدًا للأحداث.

مسلسل رقم سري

"أسامة شطا" طلب من "لطفي" صدقي صخر مساعدته كمحامٍ بعد اتهامه بالتجسس على البنك، وانتهت الحلقة بإحضار أمر ضبط وإحضار لباسم، وبالفعل ذهب إليه حسين ومعه قوة من رجال الشرطة وعند دخوله لغرفته وجد صور لأشخاص عديدة.

أبطال مسلسل رقم سري

المسلسل يضم مجموعة من النجوم، وهم ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، مصطفى عمر، رحمة أحمد، محمد البكري، رانيا منصور، رامي الطمباري، نادين، محمد عبده، عزت زين، أحمد الشامي، باسل الزارو، ناردين فرج، رضوى جودة، شروق إبراهيم، كريم محجوب، أحمد شاهين، ومحمد سليمان، العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

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