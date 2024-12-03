مواعيد إعادة عرض مسلسل رقم سري الحلقة 18.. تعرف على التفاصيل

شهدت الحلقة 18 من مسلسل رقم سري تصعيدًا دراميًا في الأحداث، حيث تركزت الصراعات بين ماجدة علوان (ناردين فرج) ولطفي عبود (صدقي صخر) بشكل أكبر، حيث تسعى ماجدة بكل السبل للتلاعب بالمواقف وتشويه صورة لطفي، مستغلة خلافاتهما لتحقيق مصالحها الشخصية والسيطرة على سير التحقيقات، مما يزيد من تعقيد الأمور وتشابك الأحداث.

مواعيد إعادة مسلسل رقم سري الحلقة 18

ويرصد موقع الموجز مواعيد إعادة مسلسل رقم سري الحلقة 18، بالنسبة لموعد إعادة الحلقة 18 من مسلسل "رقم سري"، يمكن لعشاق المسلسل متابعة إعادة الحلقة على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساءً، كما يتم عرضها من السبت إلى الأربعاء، مع إعادة أولى عند الساعة الثانية والنصف صباحًا، ومرة أخرى عند الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، بالإضافة إلى ذلك تُعرضها قناة DMC دراما الساعة الحادية عشرة مساءً، مع إعادة في الساعة الثامنة صباحًا وفي الخامسة مساءً، أما الحلقة 19، فستكون متاحة عبر منصة Watch it الليلة الساعة السابعة مساءً.

مسلسل رقم سري

أبطال مسلسل رقم سري

المسلسل من بطولة كوكبة من النجوم المميزين وهم ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، محمد سليمان، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، من تأليف محمد سليمان عبد الملك ومن إخراج محمد عبد التواب.

أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 18

بدأت الحلقة 18 بحوار بين حسين رامي الطمباري وباسم أحمد الشامي، حيث يكشف أنه كان يراقب لقاء ويجمع صورًا لها من وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يتطرق الحديث إلى وجود صور تم التقاطها بسبب المراقبة، لكنه يبرر ذلك بحمايتها، كما يسأله عما إذا كان وراء قتل ندى لكنه أخبره أنه ليس له علاقة بهذا الموضوع، وأشار إلى أن هناك شخصًا آخر كان يراقب منزل منصور وهو مدير البنك خالد .

مسلسل رقم سري

وافي يؤكد على أن القاتل من موظفي البنك.. ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 18

روت لقاء (ياسمين رئيس) ولطفي (صدقي صخر) ووافي (عمرو وهبة) ما حدث في البنك، وتحدثوا عن برنامج تجسس الذي وضعه أسامة على جهاز لقاء، في هذا السياق اكتشف لطفي أن أسامة قد جاء له ليكون المحامي الخاص به بعدما اكتشف علمهم بالبرنامج الذي وضعه على جهازها، وكشف وافي عن الملفات المحملة على جهاز ندى، لكنه لم يتمكن من فك شيفرتها، ويفترض أن السر يكمن في البنك.

تستمر الأحداث مع حوار بين مجدي (محمد عبده) وميرنا (رانيا منصور)، حيث تتحدث معه ميرنا عما إذا كان باسم هو القاتل، ثم تقاطعهم أميرة، التي تشير إلى أن لقاء بحاجة إلى جميع ملفات عملها خلال الأسبوع الماضي.

تتابع الحوارات بين الشخصيات الأخرى مثل عمرو أنيس (أحمد الرافعي) وماجدة علوان (ناردين فرج)، حيث يكتشف أن لقاء تعتبر مغناطيسًا لجذب الرجال وتسعى للأفضل، وهذا دفعها للطلاق منه.

مسلسل رقم سري

تتوالى الأحداث مع زيارة حسين لمدير البنك خالد (محمد سلمان) حيث يخبره أنه كان يراقب منزل منصور، لكي يعرف سبب اختفاؤه.

ثم ذهبت سلوى (رضوى جودة) للطفي، وأخبرته بأنها خائفة بسبب تهديدات جمال صديق عفيفي، وتؤكد أنها لا تستطيع تحمل حمل شهادة الزور، بعد ذلك، تقرر سلوى الاعتراف بالحقيقة، لكن لطفي يحذرها من ماجدة علوان، وينصحها بتغيير أقوالها دون ذكر اسمها.

زارت سلوى حسين رامي الطمباري وأخبرته بما حدث يوم وفاة ندى، ثم زارته ماجدة علوان التي أخبرته بأن سلوى غيرت كلامها بتهديد من لطفي، وفي نهاية الحلقة، يتحدث باسم مع لطفي حول الأدلة المقدمة ضده، ويشير إلى ضعفها، بينما يناقش مجدي مع ميرنا تصرفات لقاء، مؤكدًا أن الكذب لا يصب في صالحها.

أما في مشهد آخر، يزور لطفي لقاء ليخبرها بأن باسم سيغادر قسم الشرطة، مشيرًا إلى استغرابه من مساعدتها له رغم مراقبته لها.

مسلسل رقم سري

ماجدة علوان تفشل في تجنيد وافي في الحلقة 18 من مسلسل رقم سري

انتهت الحلقة بزيارة ماجدة علوان إلى محل موبايلات وافي، حيث عرضت عليه العمل معها، وأشارت إلى أنها تسعى للانتقام من لطفي عبود، بينما حدث مشهد مفاجئ بظهور فتاة في قسم الشرطة، تسعى لتحرير محضر تحرش ضد لطفي عبود، بتحريض من ماجدة علوان.

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