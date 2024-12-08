موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 22.. تعرف على التفاصيل

شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل رقم سري، تطورات مثيرة حول قضية لطفي عبود، حيث كشفت عن أبعاد جديدة للصراع بينه وبين ماجدة علوان، التي تواصل محاولاتها للتلاعب بالأحداث لصالحها، واختتمت الحلقة بنهاية غير متوقعة وهي ظهور رضوى حنان مطاوع ويظهر أنها جاءت لإنقاذه.

موعد عرض مسلسل رقم سري

الحلقة 22

يرصد موقع الموجز، موعد عرض الحلقة 22 من مسلسل "رقم سري" عبر منصة "Watch it" اليوم، بينما تعرض الحلقة 21 على قناة DMC الليلة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُعرض الحلقات من السبت إلى الأربعاء على القناة، وتُعاد في الساعة الثانية والنصف صباحًا، كما يعاد بثها أيضًا في الثانية عشر والنصف ظهرًا، كما تعرض قناة DMC دراما الحلقات في الساعة 11 مساءً، 8 صباحًا، و5 مساءً في حين أن الحلقة 22 ستُعرض غدًا على قنوات DMC.

مسلسل رقم سري

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 21

تمحورت أحداث الحلقة 21 من مسلسل "رقم سري" حول ظهور شخصية لطفي عبود (التي يلعبها صدقي صخر) في السجن، حيث قابل شقيقه وليد (أحمد ماجد)، الذي تفاجأ بحبسه وأخبره أنه وقع ضحية فخ نصبته له ماجدة علوان التي تجسد شخصيتها ناردين فرج، إذ قامت ماجدة بتحريض مجموعة من الفتيات اللاتي اتهمنه بالتحرش، مما جعل وليد يحذره من الأشخاص المحيطين به، كما شهدت الحلقة زيارة ماجدة علوان ناردين فرج للطفي في السجن، حيث طالبت بتوكيلها لكي تكون المحامية الوحيدة القادرة على إخراجه من السجن، إلا أن لطفي رفض طلباتها، وأخبرته أنه إذا استمر في موقفه، ستقدم عليه بلاغات جديدة، كما قام وافي الذي يلعبه عمرو وهبة بالحديث مع لقاء التي تؤدي شخصيتها ياسمين رئيس بشأن قرار القبض على لطفي، وأخبرته أنه لا تصدق ادعاءات الفتيات، خاصة أنها كانت تشعر بالأمان في وجوده.

مسلسل رقم سري

في جانب آخر، تم تبادل عدة حوارات بين الشخصيات، حيث ناقش عمرو أنيس أحمد الرافعي مع مجدي محمد عبده الخطط المشتركة التي كان يعمل عليها مع ندى رانيا منصور، وقد طلب منه عمرو أن يتواصل معه بعد يومين لإتمام اتفاقات مرضية لهم، كما تحدث حسين رامي الطمباري مع شريف مصطفى عمر عن تأثير السوشيال ميديا في تشويه السمعة، وكيف أن ماجدة علوان استخدمت هذا الأسلوب ضد لطفي، لكن الأخير أخبره أنه قوي وأنه سيخرج من الحبس.

مسلسل رقم سري

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 21

في هذه الحلقة، شهدنا تطورات كبيرة في قضية لطفي عبود، وافي عمرو وهبة سعى لمساندة لطفي وعرض على ماجدة علوان قبول العمل معها مقابل أن تساعده في إخراج لطفي من السجن، لكن ماجدة رفضت مساعدته بعد أن رفض لطفي التوقيع على توكيلها.

من جهة أخرى، تبادلت لقاء ياسمين رئيس الحديث مع والدها إسماعيل عزت زين حيث عبرت عن قلقها من تأثير ماجدة علوان عليها، لكن والدها أقنعها بأن تذهب إليها وتوكلها لقضيتها بدلاً من لطفي عبود.

وفي نهاية الحلقة، تحدث لطفي مع شقيقه، حيث اعتذر له على توريطه في الحبس بعد اعترافه بقتل مراد مكرم في الموسم الأول، ثم جاءت زيارة غير متوقعة للطفي وهي رضوى التي أخرجها من الحبس في الموسم الأول.

أبطال مسلسل رقم سري

يشارك في بطولة مسلسل رقم سري مجموعة من النجوم البارزين مثل ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

اقرأ أيضاً:

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 20.. القبض على لطفي عبود

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 19.. انقلاب السوشيال ميديا على لطفي عبود