موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 21.. تعرف على التفاصيل

يعد مسلسل "رقم سري" واحدًا من أكثر الأعمال الدرامية المثيرة في الآونة الأخيرة، حيث يجذب الأنظار بجو من التشويق والإثارة حول مؤامرات ومعارك قانونية تزداد تعقيدًا مع كل حلقة جديدة، وفي الحلقة 20 كانت نهايتها صادمة للجمهور بسبب القبض على المحامي لطفي عبود صدقي صخر.

موعد عرض مسلسل "رقم سري" الحلقة 21



ويرصد موقع الموجز، موعد عرض مسلسل "رقم سري" الحلقة 21، يعرض العمل حلقاته عبر منصات متعددة، سيتم عرض الحلقة 21 على منصة "Watch it" يوم السبت المقبل، بينما تُعرض الحلقة 20 على قناة DMC يوم السبت عند الساعة الثامنة مساءً، كما تعرض القناة الحلقات من السبت إلى الأربعاء، ويتم إعادتها عبر نفس القناة في الساعة الثانية والنصف صباحًا، مع إعادة ثانية عند الثانية عشر والنصف ظهرًا ، أما قناة DMC دراما تعرض أيضًا الحلقات الساعة 11 مساءً، 8 صباحًا، و5 مساءً، كما سيتم عرض الحلقة 21 يوم الأحد على قنوات DMC.

مسلسل رقم سري

أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 20

في الحلقة 20 من مسلسل "رقم سري"، جرت أحداث مثيرة حيث يتحدث خالد مدير البنك (محمد سليمان) مع منصور عن مكان اختفائه، أخبره منصور أنه كان في بلدته مع زوجته وابنته، خشية مما حدث لندى، يكشف منصور عن مؤامرة قد تكون السبب في مقتل ندى، حيث كان هناك تعاون مشبوه بين ندى وميرنا رانيا منصور، ومجدي، يحذر منصور خالد من أن يتعرض للأذى مثل ندى، بينما خالد يبدو غير قادر على فهم تفاصيل المؤامرة.

وفي سياق متصل، تحدث حسين رامي الطمباري عن اتهام منصور لموظفي البنك، حيث رفض حسين الفكرة ويؤكد أن كل شيء يحتاج إلى دلائل واضحة.

في مشهد آخر، تتحدث ليلى مع معلمتها راندا في متجر تجميل، حيث تتساءل عن نظرة الناس إليها بعد تسريب صورها على الإنترنت، تشجعها راندا على أن تكون قوية وأن تتحلى بالثقة بالنفس في مواجهة هذه المشاكل، وفيما يتعلق بالبنك، تواصل لقاء ياسمين رئيس الحديث مع منصور، عاتبةً إياه على عدم زيارته لمكتبها بعد حديثه مع خالد، يوضح منصور أنه لا يستطيع التصريح بأي معلومات بشكل مباشر، لكنه ينصحها بالحذر.

ابطال مسلسل رقم سري

ثم، يتناول الحوار مع حسين رامي الطمباري حول المؤامرات المحتملة ضد ندى، ويتساءل شريف عن موقف لطفي عبود بعد تزايد بلاغات التحرش ضده،وهذا وضعه في أزمة قانونية كبيرة، وفيما يخص لقاء، تعاني من انتشار فيديو لها على السوشيال ميديا مما يجعلها تتعرض لمضايقات من زملائها في البنك، ثم حاول خالد تهدئتها، لكنه يدرك أنها تمر بتجربة صعبة.

كما ظهر مصطفى جاويش وصديقه في زيارة للقاء، حيث يناقشون إمكانية الاستمرار في قضيتها بدلا من لطفي عبود، ويشرحون لها أن لطفي عبود قد تركها لهم، لكن لقاء ترفض التعاون مع غيره، في ذات السياق، يظهر كمال زين مع ماجدة علوان، حيث يتساءلان عن تداعيات القضية، بينما يتحفظ لطفي عبود عن دعمهم في مواجهة لقاء، وفي وقت لاحق، يعبر مصطفى جاويش ووافي عن استعدادهم للعمل مع لقاء بناء على توجيهاته.

ابطال رقم سري

وفي النهاية، تنتهي الحلقة بإلقاء القبض على لطفي عبود صدقي صخر بعد أن اتضح أنه كان جزءًا من مؤامرة أكبر.

أبطال مسلسل رقم سري

المسلسل من بطولة ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، محمد سليمان، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين. تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد عبد التواب.

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