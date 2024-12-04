موعد إعادة مسلسل رقم سري الحلقة 19.. تعرف على التفاصيل

شهدت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل رقم سري تصاعدًا كبيرًا في الصراعات بين الشخصيات، حيث استمرت ماجدة علوان (ناردين فرج) في محاولة الإيقاع بلطفي عبود (صدقي صخر) باستخدام حيل جديدة لتشويه سمعته، مستغلة منصات السوشيال ميديا.

موعد إعادة مسلسل رقم سري الحلقة 19

ويرصد موقع الموجز موعد إعادة مسلسل رقم سري الحلقة 19، وعن ويتاح لعشاق المسلسل متابعة إعادة الحلقة 19من مسلسل "رقم سري"، الليلة على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يعرض العمل عليها من يوم السبت إلى الأربعاء فقط، وتعيد تلك القناة الحلقة للجمهور في الساعة الثانية والنصف صباحًا، وأيضاً الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، كما تعاد أيضاً على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، و في تمام الساعة الثامنة صباحًا وفي تمام الساعة الخامسة مساءً، أما الحلقة 20، فستكون متاحة قبل البث التلفزيوني عبر منصة Watch it اليوم الساعة السابعة مساءً.

مسلسل رقم سري

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 19

بدأت الحلقة بحوار بين حسين (رامي الطمباري) ولطفي، حيث أخبره حسين بأن ماجدة حرّضت موكلة سابقة لرفع قضية تحرش ضده، في محاولة لتشويه مبادئه أمام الجمهور، هذا التناقض بين دفاعه عن قضايا التحرش سابقًا واتهامه حاليًا أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.





قام وافي (عمرو وهبة) بمواجهة ماجدة بشأن القضية، لكنها أنكرت مسؤوليتها عن تلك الادعاءات، رغم اقتناعه بأنها وراء تحريض السوشيال ميديا ضد لطفي، كما تطرق الحديث إلى "تريند" يتعلق بلقاء (ياسمين رئيس)، لكن ماجدة نفت صلتها به أيضًا.

ابطال مسلسل رقم سري

ظهرت الفتاة التي ادعت على لطفي بالتحرش وهي تسجل لقاءات مع وسائل الإعلام، زاعمة أنه ساومها عندما لجأت إليه في قضية ميراث والدها بسبب عجزها عن دفع أتعابه، و أثناء التحقيق، أكد لطفي أنها كانت موكلة لديه ونفى الادعاءات، مشيرًا إلى أن الأدلة المقدمة يمكن فبركتها، إلا أن الفتاة تمسكت بموقفها، ما أثار تعاطفًا على السوشيال ميديا ضد لطفي.

ميرنا تؤكد سعي الفتاة التي اتهمت لطفي بالتحرش للشهرة

تبادلت الشخصيات الرئيسية الأحاديث حول القضية، حيث أشارت ميرنا (رانيا منصور) إلى احتمالية سعي الفتاة للشهرة، بينما ألمحت أميرة إلى احتمال وجود مؤامرة وراء القضية.

ذهب لطفي لمقابلة لقاء خارج البنك وأخبرها عن قراره بالتنحي عن قضيتها لحمايتها من الهجوم الذي يتعرض له، وأشار إلى أنه خرج من السجن بكفالة، ما جعلها تشعر بالقلق على مستقبله.

ابطال رقم سري

ظهر كمال زين (باسل الزارو) وهو يتآمر مع عمرو أنيس (أحمد الرافعي) لتوريط لقاء بمزيد من الشائعات، حيث كشف عن خطة لتشويه سمعتها مقابل الحصول على مبلغ مالي من كمال زين.



حاولت لقاء طمأنة والدها بشأن حملات السوشيال ميديا ضدها، وأخبرته أنها ستقاضي كمال زين بتهمة التشهير، في المقابل، أكد والدها دعمه الكامل لها وشدد على ثقته في لطفي رغم الأزمات.



هددت هند الفتاة التي اتهمت لطفي صدقي صخر بالتحرش بها ماجدة علوان بكشف تزويرها لوثائق الميراث في حال لم تحصل على أموال إضافية، مما أظهر استغلال ماجدة لنفوذها بشكل غير قانوني، لكن الأخيرة رفضت تسليمها لأموال أخرى وهددتها بالحبس من خلال إظهار إعلان الوراثة المزور التي قامت به مع محاميها لأخذ حقها من ميراث والدها.

مسلسل رقم سري وابطالة

ظهور عم منصور في الحلقة 19 من مسلسل رقم سري

كما ظهر عمرو أنيس وهو يخبر لقاء بأنه يمتلك أدلة تثبت تورط كمال زين في فبركة التسجيلات، لكنها أكدت له أنها لا تملك المال لدفع ثمن هذه الأدلة، ما دفعه للقول بأنه يسعى فقط لفضح كمال، الحلقة انتهت بظهور شخصية جديدة، عم منصور، رجل الأمن السابق في البنك، والذي طلب مقابلة مدير البنك، مما ينبئ بمزيد من الأحداث المثيرة في الحلقات القادمة.

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