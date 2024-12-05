أحداث الحلقة 20 من مسلسل رقم سري.. هل سيتمكن صدقي صخر من إثبات براءته؟

تتطور الأحداث بشكل مفاجئ في الحلقة العشرين من مسلسل "رقم سري"، حيث يتعرض صدقي صخر للاعتقال بتهمة التحرش، يجد صدقي نفسه في موقف صعب بعد أن اتهمته فتاة بارتكاب جريمة غير أخلاقية، يُظهر التحقيق أن الفتاة لديها أدلة قوية ضد صدقي، مما يزيد من تعقيد القضية.

أحداث الحلقة 20 من مسلسل رقم سري

ويعرض موقع الموجز تفاصيل الحلقة،حيث بدأت أحداث الحلقة 20 من مسلسل رقم سري، بتنحي صدقي صخر عن قضايا لقاء "ياسمين رئيس" بسبب اتهامه في قضية تحرش بفتاه، وهي قضية غير أخلاقية وغير حقيقية،ولكن رفضت لقاء أن يترك القضية.

مسلسل رقم سري

وذهب صدقي صخر الي مكتبه، وهناك تم القبض عليه بتهمة التحرش، وترفض ياسمين رئيس مرافعه اي محامي عنه.



مسلسل رقم سري

يشارك في مسلسل "رقم سري" الفنان صدقي صخر، ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، والعمل من إخراج محمد عبد التواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

مسلسل رقم سري

مواعيد مسلسل رقم سري

يعرض المسلسل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات الرقمية.

آخر أعمال صدقي صخر

يعرض لـ صدقي صخر حاليا الجزء الثاني من بودكاست كلام عائلي، الذي يستضيف فيه عدد كبير من النجوم متخصصين للحديث عن عائلاتهم والعلاقات والأولاد والزواج وغيرها من مواضيع اجتماعية، ومن أبرزهم: أشرف عبدالباقي وفيفي عبده وغيرهم.

جدير بالذكر أن صدقي صخر، انتهي من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

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