تزداد الأحداث تعقيدًا وتشويقًا في مسلسل رقم سري مع كل حلقة، حيث تكشف الحلقات الجديدة عن مؤامرات وصراعات تتطور بشكل سريع، بدأت الحلقة 19 بمواجهة مثيرة بين العديد من الشخصيات الرئيسية، مما يفتح المجال لظهور حقائق جديدة وتطورات مفاجئة.

موعد عرض الحلقة 20 من مسلسل رقم سري والقنوات الناقلة له

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 20 والقنوات الناقلة له، تُعرض الحلقة 20 من مسلسل "رقم سري" الليلة على منصة "Watch It" في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث يتاح عرضها على المنصة قبل إذاعتها للجمهور على شاشات التلفزيون، وفي نفس اليوم تعرض قناة DMC الحلقة 19 من المسلسل ولكن في توقيتات مختلفة، البداية ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، و الإعادة عند الساعة الثانية والنصف صباحًا، وأيضاً الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، كما تعيظ قناة DMC دراما الحلقة للجمهور في الساعة الحادية عشرة مساءً، بواقع إعادتين بتوقيت الساعة الثامنة صباحًا وأيضاً الخامسة عصرًا، وتذاع الحلقة 20 عبر قنوات DMC يوم السبت المقبل.

مسلسل رقم سري

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 19

بدأت الحلقة 19 من مسلسل "رقم سري"، الحلقة بحوار بين حسين رامي الطمباري ولطفي عبود صدقي صخر، حيث أخبره بأن ماجدة علوان ناردين فرج قد بدأت حربًا ضده من خلال تحريض موكلته القديمة برفع قضية تحرش ضده، وهو ما قد يجعله محط اهتمام وسائل الإعلام ويشكك في مبادئه بسبب دفاعه السابق عن قضية تحرش لعبت بطولتها الفنانة حنان مطاوع.

وفي وقت لاحق، ذهب وافي إلى ماجدة علوان، وواجهها بخصوص ما إذا كانت هي المسؤولة عن قضية التحرش التي تم رفعها ضد لطفي فأنكرت ذلك، لكن وافي لم يصدقها وأخبرها بأنه يعرف أنها وراء ذلك، عن طريق دفعها أموال لأشخاص في السوشيال ميديا ليجعلوا لطفي يتصدر الترند، ثم سألها أيضًا عن دورها في ترند لقاء إسماعيل، لكنها نفت علاقتها بالأمر.

في الوقت نفسه، يدور حديث بين خالد مدير البنك ولقاء ياسمين رئيس، حيث يسألها عما إذا كانت قد غيرت محاميها بعد فضيحته بالتحرش بمولكته فاستغربت من كلامه، وطلب منها ألا تنجرف وراء المظاهر.

مسلسل رقم سري

وظهرت الفتاة التي اتهمت لطفي بالتحرش، حيث روت لمواقع التواصل أنها كانت قد لجأت إلى لطفي في قضية ميراث والدها، ولكن بسبب عدم قدرتها على دفع أتعابه، بدأ يساومها على جسدها، وهذا جعل السوشيال ميديا تنقلب ضده.

تواصل ميرنا ومجدي وأميرة حديثهم عن القضية، وتناقش أميرة احتمال أن تكون القضية قد تم تدبيرها ضد لطفي، ميرنا أشارت إلى أن الفتاة ربما سعت وراء الشهرة، بينما تؤيد أميرة احتمال كونها ضحية. في تلك الأثناء، يسرد مجدي قصة عن لقاء مع كمال زين، ويظهر الفيديو الذي انتشر لها على السوشيال ميديا.

خلال التحقيق مع لطفي، يعترف الأخير بأن الفتاة كانت موكلته، لكنه أنكر ما قالته بشأن مساومته لها، لكن الفتاة أصرت على أقوالها، وأخبره الضابط بوجود أدلة تدعم شهادتها، مما جعل لطفي في موقف صعب حيث تحول الرأي العام ضده، وازدادت الهجمات عليه عبر الإنترنت.

مسلسل رقم سري

أحداث مثيرة في الحلقة 19 من مسلسل رقم سري الحلقة 19

فيما يخص لقاء، تحدث لطفي صدقي صخر معها وأخبرها أنه لا يستطيع أن يتحمل نظرات الناس له بعد فضيحته، يوضح أنه سيبتعد عن قضيتها لحمايتها، أما عمرو أنيس، فيواصل لعبته مع كمال زين عن لقاء، مقابل مبلغ مالي من كمال .

لقاء تتحدث مع والدها عن الحملة التي تعرضت لها، وتطلب منه أن يتجنب الصحفيين بينما تفكر في اختفاء مؤقت حتى تهدأ الأزمة، والدها يعبر عن استغرابه من تصرفات كمال زين، ويعرب عن ثقته في براءتها من تهم التحويل المالي.

مسلسل رقم سري

في المقابل، يعرض عمرو أنيس على لقاء دليلاً يُظهر أن كمال زين قد فبرك المكالمات والرسائل المتعلقة بها، في الوقت الذي تعيش فيه لقاء حالة من التوتر، يطلب منها عمرو مقابلًا ماليًا للحصول على الأدلة، لكن لقاء تؤكد أنها لا تملك المال لتدفعه، فيتفق معها على فضيحة كمال زين مقابل تسليمها تلك الأدلة.

تهديد ماجدة علوان لهند في الحلقة 19 من مسلسل رقم سري

هددت ماجدة علوان هند بالكشف عن إعلان الوراثة المزور الذي استفادت منه في ميراث والدها، إذا فكرت في الحديث عما طلبته منها بخصوص لطفي.

مسلسل رقم سري

وفي ختام الحلقة، ظهر عم منصور، وهو الحارس الأمني السابق للبنك، الذي يسعى للقاء مدير البنك.

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