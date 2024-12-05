تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 20.. القبض على لطفي عبود

شهدت الحلقة 20 من مسلسل رقم سري العديد من الأحداث المثيرة التي تصاعدت وتيرتها تدريجيًا، لتنتهي بالقبض على لطفي عبود، مما يفتح الباب أمام مزيد من المفاجآت والتطورات المنتظرة في الحلقات القادمة.

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 20

ويرصد موقع الموجز ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 20، دارت أحداث مسلسل رقم سري الحلقة20 حول حديث خالد مدير البنك محمد سليمان مع منصور وسأله عن مكان اختفاؤه فأخبره أنه ذهب للبلد لكي يقيم مع زوجته وابنته نتيجة خوفه مما حدث لندى فسأله عن سبب مخاوفه فأخبره أنه يخاف من أمور خاطئة كانت تحدث في البنك قبل وفاة ندى وأنها قتلت بسبب تلك الأشياء فأخبره أن كان هناك مؤامرة بين ندى وميرنا رانيا منصور ومجدي محمد عبده توفيت بسببها ندى وأنه عندما علم أنه يبحث عنه جاء إليه لتحذيره من ألا يقتل هو الآخر مثلما قتلت ندى، فأخبره أن كلامه ليس واضحاً ولا يوجد تفسير له وسأله عن المؤامرة الغامضة التي جعلته يترك منزله ويختفي في بلده وعن سبب عدم تقديمه على أجازة وأن موقفه الوظيفي في خطر لكنه أخبره أنه قد أراح ضميره بتلك المعلومات التي أخبرها له أما بالنسبة للبنك فلا يهمه تلك الأمر حتى وإذا قاموا برفده ولهم حرية القرار في عودته لعمله أو رفده .

مسلسل رقم سري



ذهبت ليلى والمعلمة الخاصة بها راندا لمتجر تجميل وأخبرتها ليلى بأنها تشعر بأن كل الناس ينظرون إليها فأخبرتها المعلمة أنها ليست ضعيفة وأخبرتها أن الناس يترجمون الإحساس الذي يشعرون به وعلى أساسه يتعاملون معهم وأنهم إذا رأوها قوية لن يجرؤا على النظر إليها بصورة سيئة فاخبرتها أنها لم تكن تريد الخروج من المنزل فقالت لها أنها كانت تعلم ذلك وأنها أصرت على خروجها من المنزل لكي لا يظل موضوع تسريب صورها في منزلها مأثرا على نفسيتها لكي يتنسى موضوعها، فأخبرتها أن الكلام لا يوجد شيئا أسهل منه فأخبرتها أنها ستقوم بجانبها وتسندها ولن تسمح لها بالوقوع وأنها ستكون مكان حسين فشكرتها على كلامها لكن المعلمة شكرتها على أنها سمحت لها بأن تكون بمثابة شقيقتها الكبرى.

حديث لقاء ياسمين رئيس مع منصور وعاتبته على عدم زيارته لها في مكتبها بعد إنهاء حديثه مع خالد لكنه أخبرها أنه لم يكن يريد إرباك البنك وطلب منها أن تعتني بنفسها، فسألته عما إذا كان يعلم شيئاً ولا يريد الحديث عنه فسألته عما إذا كان يعلم من الذي قتل ندى ويتكتم عليه، فأخبرها أن كتمان الشهادة أمر صعب لكن الأمر مجرد شكوك بداخله لا يقدر على بناء اتهامات عليها وسألته عما إذا كان سيرجع عمله أم لا فأخبرها أن ذلك الأمر متوقف على الإدارة وطلب منها أن تأخذ بالها من عملها ومن الثعابين الذين تعمل معهم.

احداث مسلسل رقم سري

أحداث الحلقة 20 من مسلسل رقم سري

حديث حسين رامي الطمباري مع شريف مصطفى عمر عن الكلام الذي قاله منصور لخالد واستغرب حسين من تلميحه بوجود مؤامرة نفذتها ندى مع موظفين البنك وأنه إذا افترض وجود مؤامرة فلم قتلوها فاقترح شريف استدعائه للتحقيق معه، لكنه أخبر حسين أنه لن يصدر أي معلومات أخرى لهم فهو رجل كبير السن، وسأله عما إذا كان في دائرة الاشتباه بالنسبة له لكنه نفى ذلك وأخبره شريف أن القاتل أمامهم طوال الوقت، فسأله عما إذا كان يقصد لقاء فأخبره حسين أن تلك الاتهامات تحتاج إلى أدلة.



حديث لطفي صدقي صخر مع مصطفى جاويش أحمد شاهين وموظف آخر جاء للعمل معه لكنه أخبره أن قرار فصله من العمل قد يكون تم امضاؤه من النقابة بسبب الفضيحة التي اتهمته فيها ماجدة علوان ناردين فرج وأنه لن يقدر على مراحبتها لأن ذلك يتطلب أسلوبا فيه خسة وهذا يتنافى مع مبادئه، ثم سأله عن وافي فأخبره أنه سوف يعمل معها بناء على نصيحته له وأخبرهم أن المكتب لم يعد فيه غير قضيتين هما لقاء وأسامة شطا الذي لم يرد عليه ليصبح المحامي الخاص به وطلب منهم أن يأخذوا هذا القرار نيابة عنه.

ابطال مسلسل رقم سري

اتهامات التحرش تهدد لطفي عبود في الحلقة 20 من مسلسل رقم سري

عند سير لطفي عبود في الشارع يتعرض لمضايقات من الجمهور الذين يقومون بوصفه بالمتحرش ثم ظهر مجدي وهو مع ميرنا وجعلها ترى بث مباشر من فتاة تتحدث فيه عن علاقة لقاء بكمال زين باسل الزارو وظهور محادثات لها كانت تهدده فيها بالانتقام منه إذا لم يرد عليها فأخبرته ميرنا أن سيرة كل عملاء البنك أصبحت على كل لسان وأنه لا يصح تسليط الضوء عليها ولا على مجدي فحاول طمأنتها بأن مصلحتهم في أن يكونوا منشغلين بتلك القضايا، وسألته عما إذا كان قلقا من ظهور منصور لكنه أخبرها أنه كان سيقلق منه إذا كان يعرف أي شئ.

انفعال لقاء على كل موظفي البنك بسبب انشغالهم في متابعة الفيديو المنتشرة لها على السوشيال ميديا فحاول خالد تهدءتها وطلب منها أن تعود لمكتبها لكنها رفضت لكي لا ينهشون في لحمها وأخبرها أن هذه طبيعة البشر الذين ينجرفون نحو الفضائح لكنها أخبرته أن هذه طبيعة حيوانية وأنهم في غابة وأخبرتهم أن الدور عليهم جميعاً حيث سيتعرضون للأذى مثلها.

إخبار شريف لحسين بأن هناك ثلاثة بلاغات أخرى بالتحرش ضد لطفي عبود وأنهم كانوا موكليه أيضاً وتشجعوا على تلك الخطوة بعد قيام هند بتحرير محضر تحرش ضده فأخبره أنه من المستحيل أن يفعل ذلك، لكن شريف أخبره أنه من حقه الدفاع عن نفسه في المحكمة وأخبره حسين أن هؤلاء الفتيات من المستحيل أن يكون لديهم أي أدلة ضده وأخبره أن ما يحدث له مدبر بهدف الانتقام وأخبره شريف أن لطفي عبود ليس ضعيفا لكن حسين قال له أنه مهما كان قويا فإنه قد يمر بلحظات تجعله ينكسر ولو ما حدث له بهدف الانتقام فوصفه بأنه انتقام غير إنساني.

زيارة مصطفى جاويش وصديقه لمنزل لقاء لكي يخبرونها بأن لطفي قد ترك قضيتها لهم وأنهم جاءوا إليها لكي يعرفون منها عما إذا كانت تنوي الاستمرار معهم أم لا فسألتهم عما إذا كان لديهم علما بقضيتها وكيف سيمثلونها قانونيا فأخبره مصطفى أنها إذا وافقت عليهم فسوف يدرسون كل أبعاد القضية فأخبرتهم عن أي قضية كمال زين أم ندى عشماوي أم التحويل البنكي فأخبرتهم أنها كانت ستوافق إذا كان لطفي مشرفا عليهم فأخبرها ماجد بأن موضوع لطفي ليس مضمونا وأنه لايريد العمل وطلبت منهم أن يبلغوه بما قالته.

ابطال رقم سري

أحداث مشوقة في الحلقة 20 من مسلسل رقم سري

حديث كمال زين مع ماجدة علوان الذي استغرب من استئجارها أربعة فتيات للإبلاغ عن لطفي بأنه تحرش بهم وأخبرته أن هناك اثنان آخرون سوف يشهدون بذلك أيضاً ولكن في الوقت المناسب وأخبرته أنها تقلق من أن تأتي سيرته في هذا الموضوع فهي تعلم أن لقاء ذهبت لمباحث الإنترنت وحررت محضراً هناك فسألته عما إذا كان قد أخذ كل احتياطاته فهي نصحته بعدم التهور وأنها في تلك الحالة ستكون غير مسؤولة عنه فأخبرها أنه يثق في رجاله الذين ساعدوه في هذا الموضوع مثلما تثق في السيدات اللاتي شهدن على لطفي، واشتكى لها من تهديد عمرو أنيس له وطلب منها أن تجعله يبتعد عنه.



لقاء ميرنا مع عمرو أنيس الذي أخبرها بأن هناك شخصا يحاول وضع عراقيل أمامه لكي يجعله يترك البنك ويتعامل مع بنك آخر فأخبرها أنه على تواصل مع الإدارة العليا ولديه قرض منذ شهور لم يتم التحرك فيه فأخبرته أن القروض ليست اختصاصها وطلب منها أن تعرف سبب تعطل قرضه.

مسلسل رقم سري

كمال زين يطلب من لطفي عبود التحالف معه ضد لقاء.. تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 20



زيارة كمال زين للطفي عبود وأخبره أنه يومان وسوف ينسى الناس فضيحته، ثم تحدث معه عن لقاء فأخبره أن ما يقال عليها شائعات فاستغرب من تصديقه له فأخبره أنها كانت موكلته وسأله كمال زين عما إذا كان يعلم أنه له دلال على ماجدة علوان وطلب منه أن يضعان يدهما في يد بعضهما البعض ضد لقاء فرفض لطفي وطرده من البنك فأخبره أنه من الممكن أن يقنع ماجدة علوان بسحب شهادات البنات مقابل أن يؤكد ما تفعله لقاء معه وأنه حاول إيقافها ولم ينجح فطرده من البنك لعدم مقدرته على بيع موكلته.

حديث مصطفى جاويش وكل أصدقاء لطفي معه وأخبروه بما فعلته لقاء معهم عندما عرضوا عليها أن يمسكا قضيتها بدلا منه، فطلب منه وافي أن يراقب القضية من بعيد وأنهم سيعملون معها بناء على توجيهاته فأخبره أن كمال زين كان عنده منذ دقائق وطلب منه أن يقف معه ضد لقاء فعاتبه ماجد على عدم تسجيل حديثه وتسليمه للشرطة فأخبره وافي أنه لابد أن تجعله يقتحم مكتبها لمدة نصف ساعة لكي يعرف السر المختفي عنهم واختتمت الحلقة بإلقاء القبض على لطفي عبود صدقي صخر.

بطل مسلسل رقم سري

موعد عرض مسلسل رقم سري

ويعرض مسلسل رقم سري، الحلقة 21 يوم السبت المقبل على منصة Watch it، أما قناة DMC فتعرض الحلقة 20 في نفس اليوم عند الساعة الثامنة مساءً، حيث تعرض حلقات العمل للجمهور من السبت إلى الأربعاء، مع إعادة مرة أولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، وإعادة أخرى عند الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، كما تعرض أيضاً على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، والساعة الثامنة صباحًا وفي الخامسة مساءً.

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، محمد سليمان، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، من تأليف محمد سليمان عبد الملك ومن إخراج محمد عبد التواب.

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