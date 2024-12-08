تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 21.. لقاء تلجأ لماجدة علوان وظهور رضوى

شهد مسلسل رقم سري الحلقة 21 العديد من الأحداث التي كانت مفاجأة للجمهور بداية من لقاء لطفي عبود مع أخيه في الحبس وظهور رضوى حنان مطاوع التي يعتقد البعض أنها جاءت لتنقذ لطفي

بشهاداتها، وهذا جعل الجمهور متشوقا لمتابعة الحلقة المقبلة.

مسلسل رقم سري

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 21

يرصد موقع الموجز تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 21، دارت أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 21، حول ظهور لطفي عبود صدقي صخر في الحبس ولقاؤه مع شقيقه وليد أحمد ماجد الذي استغرب من تعرضه للحبس، وأخبره أنه وقع في فخ من ماجدة علوان، التي قررت الانتقام منه بتحريض عدد من الفتيات اللاتي اتهموه بالتحرش بهن، وطلب منه أن يأخذ باله ممن حوله.

مسلسل رقم سري

زيارة ماجدة علوان ناردين فرج للطفي عبود في الحبس، وأخبرها أنه لو كان يعلم بوجودها لكان رفض تلك الزيارة وأخبرته أنه يحتاج لمحامي جيد لخروجه من الحبس وطلبت منه أن يعمل لها توكيل لأنها الوحيدة القادرة على خروجه من الحبس، لكنه رفض استقبالهم وأخبرته أنه إذا صمم على موقفه فسوف يقدم فيه بلاغين آخرين، وأخبرها أنها لن تنتصر عليه، وطلبت منه التفكير في كلامها وأنها ستأتي لزيارته بعد يومين وطلبت منه أن يعتني بنفسه.

إخبار وافي عمرو وهبة للقاء ياسمين رئيس بقرار القبض على لطفي وأخبرته أنها لا تصدق ادعاء البنات تجاهه وأنها كانت تشعر بأمان في وجوده وطلبت منه أن يقف بجانبه، وأخبرها أن ماجدة علوان قد عرضت عليه عرض عمل وطلب منها أن يستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بها لمدة نصف ساعة لمعرفة السر المختفي في البنك.

مسلسل رقم سري



حديث مجدي محمد عبده مع عمرو أنيس أحمد الرافعي، وسأله عما إذا كانت ميرنا رانيا منصور قد تحدثت معه عن علاقتهم بندى،وسأله عما قالته له ندى قبل وفاتها وأخبره بالخطة التي كانوا ينفذونها هما الثلاثة التحويلات اللاتي يقوموا بتحويلها من حساب العملاء، وطلب منه أن يتواصل معه في يومين ليصلا لاتفاق مرضي لهم جميعاً.

حديث عمرو أنيس أحمد الرافعي مع وافي وسأله عما إذا كان عند لقاء وعما إذا كانت حزينة مما حدث للطفي فسأله عن سبب اهتمامه بتلك القضية لكنه رفض الإجابة عليه.



حديث مجدي مع خالد مدير البنك محمد سليمان وسأله عن سبب تواجد عمرو أنيس معه فأخبره أنه جاء لتحديث بياناته، فطلب منه إذا جاء له مرة أخرى أن يخبره بذلك.



حديث ميرنا مع أميرة وسألتها عن مجدي فأخبرتها أنه لدى المدير، حيث طلبه بعد اجتماعه مع عمرو أنيس.



حديث مصطفى جاويش وصديقه مع أسامة شطا وأخبرهم أنه فصل من البنك بشكل تعسفي وأن هناك مصيبة أخرى دبرت له وهو برنامج تجسس وضع على جهاز داخل البنك يتهمونه بأنه الذي وضعه وطلب منه مصطفى أن يخبره بالحقيقة إذا كان المسؤل عن وضع البرنامج.

مسلسل رقم سري



وافي يسعى لمساندة لطفي.. ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 21

حديث وافي مع ماجدة وأشاد بما فعلته مع لطفي وأخبرها أنه جاء إليها للعمل معها مقابل أن تقوم بإخلاء سبيل لطفي، فأخبرته أنها كانت عنده وأنه رفض أن تكون المحامية الخاصة به وطلبت منه ألا يدافع عن شخص رافضاً مساعدة نفسه.

حديث لقاء مع والدها إسماعيل عزت زين وأخبرها أن لطفي كان ضعيفا أمام ماجدة علوان وأخبرته أنها قلقة من أن تكون ماجدة قد وضعتها في بالها فأخبرها والدها أن ذلك شيء ممكن وطلب منها أن تبحث عن محامي آخر.

حديث حسين رامي الطمباري مع شريف وأخبره أن الكلام الذي يردد عن لطفي عبود يشوه سمعته وتحدث معه عن خطورة السوشيال ميديا والاستخدام السيء لها مثلما فعلت ماجدة علوان لتشويه صورة لطفي، فأخبره شريف أنه قوي وسيخرج من الحبس.

حديث لقاء مع ماجدة علوان وطلبت منها أن تكون محاميتها الخاصة بعد حبس لطفي عبود، وأخبرتها أنه إذا علم بموقفها سوف يعترض، فطلبت منها أن تساعدها لأنها تحتاج إليها، فأخبرتها أن كلامها لا يمكن أن يقصر عليها وقالت لها أنها غير معترضة على أن تكون محاميتها بشرط التخلي عن نظام المسكنة التي تتبعه.

تفاصيل الحلقة 21 من مسلسل رقم سري

حديث راندا مع حسين وسألها عن موقف شقيقته بعد نزولها للشارع معها وشكره على وقوفها بجانبهم وأخبرتهم أنهم أصبحوا أهل واعتذر لها بسبب أنه كان سخيفا معها الفترة الماضية فأخبرته أنه تتقبل موقفه وأن الظروف الصعبة ستجعلهم أقوى ثم حكى لها عن مشكلة تخص عمله وهو صديق عزيز تعرض للحبس ولا يعرف كيف يساعده.

حديث لطفي مع شقيقه الذي عاتبه على موقفه تجاه ماجدة علوان وأخبره أنه كان لابد من مسايرة أموره معها لحين خروجه من الحبس وطلب منه أن يوافق على عرضها .

حديث لقاء مع وافي وأخبرته بما فعلته ماجدة معها وأخبرته أن والدها هو الذي طلب منها أن تذهب له وأخبرته أنها موافقة على عرضه بأن يدخل على سيستم البنك ليعرف ما حدث .

مسلسل رقم سري



حديث خالد مع مجدي وسأله عما كان يتحدث عمرو أنيس عن ندى لأنها كانت تخصه بشكل شخصي وأنه يريد حمايتها بعدم وفاتها وسأله عن سبب عدم وجود لقاء ياسمين رئيس في مكتبها لكن مجدي أخبرها أنه جاءت وكان معها ضيف أمس ثم دخل المدير عليهم وسألهم عن سبب عدم إظهار الكاميرات بأنها في مكتبها فأخبرته أنه من الممكن أن يكون هناك عطل في جهازها، ثم سأل عن وافي وأخبره أنه مساعد محاميها وكان يتحدث معها في قضيتها ثم استطاع وافي الخروج من البنك.

حديث لطفي مع شقيقه حيث اعتذر له بسبب حبسه بعدما أبلغ عنه بأنه الذي قتل مراد مكرم في الموسم الأول، ثم اختتمت الحلقة بظهور رضوى حنان مطاوع التي كان قد دافع عنها في الموسم الأول من قضية التحرش.

أبطال مسلسل رقم سري

المسلسل يلعب بطولته بجانب ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، محمد سليمان، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

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