أشجي خالد: أتمنى دور ليلى في رقم سري يكون نقطة إنطلاقة لي

إنتهت الفنانة الشابة أشجي خالد من تصوير دورها في مسلسل رقم سري الذي يعرض حالياً على قناة DMC الفضائية، حيث تلعب خلال الأحداث دور ليلى شقيقة الضابط حسين رامي الطمباري الذي يخشى على شقيقته ويرفض جلوسها على السوشيال ميديا إلى أن تقوم صديقتها بتصويرها وهي في حمام منزلها وترسل الصور إلى الشخص الذي يحبها فتقرر الإنتحار.

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، من جانبها أعربت أشجي خالد في بيان صحفي لها عن سعادتها البالغة بمشاركتها في مسلسل رقم سري، وقالت أنها تتمنى أن يكون دور ليلى في مسلسل رقم سري نقطة إنطلاقة لها، مؤكدة على أنها تحلم بالوقوف أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

أشجي خالد وياسمين رئيس

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري تأليف محمد سليمان عبد المالك، بطولة ياسمين رئيس، رامي الطمباري، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، حسن العدل، ناردين فرج، والمسلسل من إخراج محمود عبدالتواب وإنتاج شركة أروما.

ويعرض مسلسل رقم سري الحلقة 23 الليلة على منصة "Watch it" في تمام الساعة السابعة مساءً، وسيتم عرضها غداً عبر قنوات DMC، في حين تعرض الحلقة 22 الليلة على قناة DMC بتوقيت الساعة الثامنة مساءً، والحلقات متاحة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC، مع إعادتين يوميًا؛ الأولى في تمام الثانية والنصف صباحًا، والثانية عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، كما تُذاع الحلقات أيضًا على قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً، مع إعادتها الساعة 8 صباحًا و5 مساءً.

أشجي خالد ورامي الطمباري

أعمال أشجي خالد

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة أشجي خالد خلال في مجموعة من الأعمال الهامة منها مسلسل ڤلانتينو مع الزعيم عادل إمام ومسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج ومسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج ومسلسل الإختيار الجزء الثاني بطولة أحمد مكي، وكريم عبد العزيز، وفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين بطولة كريم عبد العزيز.

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