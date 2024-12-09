موعد إعادة مسلسل رقم سري الحلقة 22.. تعرف على التفاصيل

شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل رقم سري تطورات مثيرة ومفاجآت عديدة، حيث تصاعدت الأحداث بشكل غير متوقع وبدأت خيوط المؤامرة تكشف عن نفسها.

موعد إعادة مسلسل رقم سري الحلقة 22

ويرصد موقع الموجز، موعد إعادة مسلسل رقم سري الحلقة 22، الحلقة سيتم إعادتها للجمهور اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة DMC، وتعاد مرتين أول مرة الساعة الثانية والنصف صباحاً، وأيضاً الساعة الثانية عشر ظهراً، كما تعاد الحلقة 22 أيضاً على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساء، مع إعادتين الساعة الثامنة صباحاً، والساعة الخامسة مساء، أما الحلقة 23 من مسلسل رقم سري فتكون متاحة اليوم على منصة Watch it.

مسلسل رقم سري

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 22

بدأ المشهد بتواصل رضوى حنان مطاوع مع لطفي صدقي صخر، حيث أبلغته أنها جاءت في إجازة مع ابنتها دنيا، وأثناء الحديث عاتبت لطفي على عدم سؤاله عنها، لكنه أشار إلى أنه أراد تركها لحياتها الجديدة مع زوجها، معترفًا بأنه ضيعها من يده، وأوضح لها أنه لم يكن مسؤولًا عن حبسه، بل كان ذلك بسبب ماجدة علوان.

في المقابل، كشف وافي خلال حديثه مع لقاء عن تطورات جديدة، حيث أخبرها بأن رضوى كانت محبوسة في قضية قتل وأن لطفي من أخرجها من السجن بعدما أبلغ عن القاتل، الذي كان شقيقه وليد، وأشار إلى أنه اكتشف مستندات تدين ميرنا رانيا منصور ومجدي محمد عبده، بالإضافة إلى فيديوهات توثق علاقتهم بعد انتهاء العمل، وتساءلت عن سبب إرسال ندى الرقم السري لها قبل وفاتها، ليكشف لها وافي أن هذا يحدث عندما تتورط العصابات مع بعضها البعض.

مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري الحلقة 22

أما مجدي، فقد تحدث مع ميرنا عن لقائه المنتظر مع عمرو أنيس أحمد الرافعي، وطلب منها لقاء المدير محمد سليمان لفهم أسرار عن لقاء ياسمين رئيس، وبالفعل تحدثت معه واعترف لها أنه يعاني من الوحدة عقب وفاة ندى، وأنه لا يستطيع التفكير في أي سيدة غيرها بالرغم من وفاتها.

من جهة أخرى، قام وافي بتسليم مصطفى جاويش الملفات التي تدين ميرنا ومجدي، كما قدم له ملفات أخرى تتعلق بالفتيات اللاتي شهدن زورًا ضد لطفي، ووعده بأنه سيتحدث معهن بأسلوب ماجدة علوان من أجل إنقاذ لطفي.

في مشهد آخر، اعترف وليد لشقيقه لطفي بأنه هو السبب في حبسه، وأوضح أنه لم يشعر بالندم على ما فعله، بل اعتبر نفسه قد تصرف بما يراه صحيحًا لأنه السبب في حبسه، كما طلب منه أن يسامحه على ما فعله.

أما عمرو، فقد توجه إلى لقاء وأعطاها أدلة تدين كمال زين، وأوضح أنه كان ينوي إبلاغ الشرطة عنه، ولكنه منحها فرصة يومين لتحرك الأمور بنفسها.

مسلسل رقم سري

الحلقة 22 من مسلسل رقم سري

في تطور مفاجئ، ذهب وافي إلى هند وطلب منها التفاهم معه، وأكد لها أن لطفي لم يتحرش بها، كما طلب منها تغيير شهادتها في محضر رسمي مقابل مبلغ مالي وبالفعل استجابت لكلامه.

في تطور آخر، قامت الشرطة من خلال إذن النيابة بالقبض على مجدي وميرنا، وطلب مجدي استدعاء عمرو أنيس، مشيرًا إلى أنه قد يكون المسؤول عن البلاغ، وأثناء التحقيقات، طلبوا أن تكون ماجدة علوان محاميتهم.

وفي النهاية، تم إخلاء سبيل لطفي و أخبره وافي أن البلاغات ضده تم سحبها، وأن الفتيات قد غيّرن شهاداتهن، لكن الحلقة اختتمت بمشهد مثير عندما دخل أسامة إلى مكتب لطفي، وتشاجر مع الجميع وصوب سلاحه نحو لطفي، ليطلق رصاصة في اللحظة التي اختتمت فيها الحلقة.

صناع مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري من تأليف محمد سليمان عبد الملك، إخراج محمد عبد التواب، بطولة ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، وآخرون من النجوم.

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