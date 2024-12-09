شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل رقم سري، تطورات مشوقة، حيث تصاعدت الأحداث بشكل مفاجئ وكشفت العديد من الأسرار المخبأة، من تواطؤ العصابات إلى التلاعب بالشهادات، وتبادل الأدلة والمفاجآت بين الشخصيات جعل الحلقة مليئة بالتشويق والإثارة، ليترك المشاهدين في حالة ترقب لمعرفة ماذا سيحدث في الحلقة القادمة، خاصة بعد دخول أسامة المكتب مع سلاحه، وتوجيه رصاصة نحو لطفي في مشهد صادم.

موعد عرض الحلقة 23 من مسلسل رقم سري والقنوات الناقلة

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض الحلقة 23 من مسلسل رقم سري، تعرض الحلقة 23 اليوم على منصة "Watch it" الساعة السابعة مساءً، بينما سيتم عرضها غداً على قنوات DMC، مع إعادة عرض الحلقة 22 اليوم على قناة DMC بتوقيت الساعة الثامنة مساءً، والحلقات متاحة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC، مع إعادتين يوميًا؛ الأولى في تمام الثانية والنصف صباحًا، والثانية عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، كما تُذاع الحلقات أيضًا على قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً، مع إعادتها الساعة 8 صباحًا و5 مساءً.

مسلسل رقم سري

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 22

بدأت أحداث الحلقة 22 من مسلسل "رقم سري" بلقاء بين رضوى (حنان مطاوع) ولطفي (صدقي صخر)، حيث أخبرته أنها جاءت إليه بعد عودتها من إجازتها مع ابنتها دنيا، ووجهت اللوم له على عدم سؤاله عنها، فأوضح أنه كان يريد تركها لحياتها الجديدة مع زوجها، في هذا الحوار، اعترف لطفي بأنه أضاعها، مؤكدًا أن حبسه لم يكن بسبب موكلته لقاء، بل بسبب تدخل ماجدة علوان.

على الجانب الآخر، تحدث وافي خلال حواره مع لقاء ياسمين رئيس عن تفاصيل صادمة، منها أن رضوى كانت محبوسة في قضية قتل، وأن لطفي هو من أخرجها من السجن بعدما قدم بلاغاً ضد القاتل الحقيقي، الذي كان شقيقه وليد.

مسلسل رقم سري

كما توصل وافي لمستندات تدين ميرنا (رانيا منصور) ومجدي (محمد عبده) بجانب وجود فيديوهات توثق علاقتهما بعد انتهاء عملهما، واندهشت لقاء من إرسال ندى الرقم السري لها قبل وفاتها، فأخبرها أن هذا وارد حدوثه وقت تورط العصابات مع بعضها البعض.

أما مجدي، فقد ناقش مع ميرنا لقاءه المرتقب مع عمرو أنيس (أحمد الرافعي)، وطلب منها لقاء المدير محمد سليمان للتعرف على المزيد عن لقاء، في هذا الإطار اعترف محمد سليمان لميرنا بمعاناته من الوحدة بعد وفاة ندى، وأنه لا يستطيع التفكير بأي امرأة أخرى غيرها رغم رحيلها.

لاحقًا، قام وافي بتسليم ملفات تدين ميرنا ومجدي إلى مصطفى جاويش، حيث قدمها الأخير للشرطة، كما أعطى مصطفى جاويش إلى مستندات تتعلق بشهادات زور أدلى بها عدد من الفتيات ضد لطفي، وقال له وافي أنه سيقنع الفتيات بتغيير شهاداتهن بأسلوب مشابه لأسلوب ماجدة علوان.

مسلسل رقم سري

في مشهد آخر، اعترف وليد لشقيقه لطفي بأنه كان السبب وراء حبسه، ولم يبدِ أي ندم على ذلك، بل اعتبر أنه تصرف بشكل صحيح بعدما حبسه شقيقه، كما طلب من لطفي أن يسامحه.

التقى عمرو مع لقاء وسلّمها أدلة تثبت إدانة كمال زين، موضحًا أنه كان ينوي إبلاغ الشرطة لكنه أعطاها يومين لتبلغ عنه بنفسها.

في خطوة مفاجئة، ذهب وافي إلى هند وأقنعها بتغيير شهادتها، وعرض عليها مبلغًا ماليًا مقابل ذلك، فوافقت.

بعد ذلك، قامت الشرطة بالقبض على مجدي وميرنا بناءً على إذن من النيابة، لكن مجدي طلب استدعاء عمرو أنيس للتحقيق، مؤكدًا أنه هو المسؤل عن ذلك البلاغ، وخلال التحقيقات، طالب مجدي وميرنا بحضور ماجدة علوان كمحامية لهم.

مسلسل رقم سري

اختُتمت الحلقة بمشهد مشوّق حين دخل أسامة إلى مكتب لطفي، وتشاجر مع الحاضرين قبل أن يطلق رصاصة نحو لطفي في اللحظة الأخيرة.

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري، من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد عبد التواب، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، وآخرون.

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