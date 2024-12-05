موعد إعادة مسلسل رقم سري الحلقة 20.. تعرف على التفاصيل

مسلسل رقم سري يستمر في إثارة حماس المتابعين له في كل حلقة جديدة، حيث يروي قصة مليئة بالتشويق حول المؤامرات والمعارك القانونية التي تزداد تعقيدًا، مع كل لحظة، في الحلقة 20 من العمل، شهدنا تطورًا مفاجئًا في الأحداث، حيث تم القبض على المحامي لطفي عبود، مما جعل الجمهور متشوقا لمتابعة الحلقة المقبلة لمعرفة كيف سيتعامل مع المؤامرة التي وضعته فيها ماجدة علوان ناردين فرج.

موعد إعادة الحلقة 20 من مسلسل رقم سري

ويرصد موقع الموجز، موعد إعادة الحلقة 20 من مسلسل "رقم سري"، فسيتم عرضها يوم السبت على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساءً، كما يتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 2:30 صباحًا، ثم يتم عرض إعادة ثانية عند الساعة 12:30 ظهرًا، بالإضافة إلى ذلك تعرض قناة DMC دراما تلك الحلقة الساعة 11 مساءً، 8 صباحًا، و5 مساءً، أما الحلقة 21 فتتاح للجمهور يوم السبت المقبل على منصة Watch it.

ابطال مسلسل رقم سري

أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 20



في الحلقة 20 من مسلسل "رقم سري"، تصاعدت الأحداث بشكل مثير حيث كشف منصور عن مؤامرة كبيرة قد تكون السبب وراء مقتل ندى عشماوي، ويظهر أن ندى كانت متورطة في تعاون مشبوه مع ميرنا ورانيا منصور، ومجدي حسبما ألمح لخالد مدير البنك محمد سليمان، بينما يحذر منصور خالد من خطر يهدده وهو القتل إذا استمر في التقلب في تفاصيل المؤامرة التي يبدو أنه لا يفهمها بشكل كامل.

كما يظهر حسين رامي الطمباري وهو يرفض الاتهام الذي وجهه منصور ضد موظفي البنك، مؤكدًا ضرورة وجود دلائل واضحة على الاتهام.

مسلسل رقم سري

من جانب آخر، تتعرض لقاء ياسمين رئيس لمضايقات من زملائها في البنك بعد تسريب محادثات مفبركة لها مع كمال زين باسل الزارو على الإنترنت، مما يجعلها تمر بتجربة صعبة، بينما يحاول خالد تهدئتها، ويدرك أنها تواجه فترة عصيبة، كما تشهد الحلقة تطورات كبيرة في قضية لطفي عبود، الذي يجد نفسه في أزمة قانونية بعد تزايد البلاغات ضده، وتضعه الأحداث في مأزق كبير بعد القبض عليه في النهاية.

مسلسل رقم سري

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري من بطولة ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، تأليف محمد سليمان عبد الملك، إخراج محمد عبد التواب.

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