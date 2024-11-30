كريم عبد العزيز يعلن عن موعد طرح فيلمه الجديد الأرض السوداء

نشر الفنان كريم عبد العزيز صورة من كواليس فيلمه الجديد الأرض السوداء "كيميت" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انتسجرام، ويستعرض لكم الموجز تفاصيل الفيلم في السياق التالي

وكشف كريم عن موعد طرح الفيلم والمقرر عرضه في عيد الأضحى المبارك 2025 بعد تغيير اسمه من "المشروع " إلى الأرض السوداء.

كريم عبد العزيز

فيلم الأرض السوداء



تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق حول مطاردة ظابط شرطة "كريم عبد العزيز" لعصابة تتاجر في الأثار وتجري الأحداث في عدة دول متفرقة منها تركيا وأسبانيا واليونان.



ويعد فيلم الأرض السوداء أول تعاون بين كريم عبد العزيز و ياسمين صبري وهو بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار , مريم الجندي، أحمد غزي، تأليف أيمن سلامة وإخراج بيتر ميمي.

وفي سياق آخر، أعلن الفنان كريم عبد العزيز عن غيابه عن دراما رمضان المقبل 2025 بعد حادث وفاة المنتجين الثلاثة حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي اسماعيل مشيرا إلى عمل فني كان من المقرر أن يجمعه بأحد المنتجين سالفي الذكر لافتا ألى قراره في التركيز على الأعمال السينمائية.



ويذكر أن الفنان كريم عبد العزيز شارك في دراما رمضان السابق بمسلسل الحشاشين والذي أحدث نجاحا مدويا لدى الجمهور وهو من تأليف عبد الرحيم كمال و إخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر ميلادي، حول طائفة دينيَّة من الشِّيعة الإسماعيليَّة تُدعى الحشَّاشُون، والتي أسسها حسن الصَّبَّاح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة. فدخلت في عداوات ومعارك مع الخلافتين العبَّاسيَّة، والفاطميَّة، وكذلك مع السَّلاجقة، والأيوبيين، والصَّليبين.

مسلسل رحيل

وفي سياق آخر تشارك الفنانة ياسمين صبري في الماراثون الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل رحيل تحكي قصة مسلسل رحيل عن فتاة من منطقة شعبية اسمها "رحيل"، وتقوم بدورها ياسمين صبري. تدور أحداث المسلسل عن المهندسة "رحيل" التي تنشأ في حيّ شعبيّ.

ومع توالي الأحداث ترتبط عاطفيًا ببطل المسلسل الذي يقوم بدوره أحمد صلاح حسني. بطل مسلسل رحيل، يعمل في مجال تجارة الأخشاب ويلتقي بالفتاة "رحيل"، ويقرر الارتباط بها بعد إعجابه بها، وأيضًا من أجل مساعدتها خصوصًا مع الصعوبات التي تواجهها الفتاة الشابة في حياتها داخل الحارة الشعبية.

تواجه "رحيل" أزمة صعبة وتدخل إلى السجن بعد اتهامها في جريمة قتل، بعد مؤامرة من عدد من الشخصيات الرئيسية في المسلسل، ويقرر البطل مساعدة حبيبته من أجل إثبات براءتها من تهمة القتل، وتتوالى الأحداث.

اقرأ أيضًا

تفاصيل شخصية ياسمين صبرى فى فيلم الأرض السودا مع كريم عبدالعزيز

ملامح وتفاصيل الأرض السوداء لـ كريم عبد العزيز وياسمين صبري