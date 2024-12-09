حاز مسلسل نقطة سودة لـ أحمد فهمي، على إهتمام فئة كبيرة من الجمهور ، وبعد تصدر المسلسل مؤشرات البحث في جوجل أصبح يبحث عن مواعيد عرض والقنوات الناقله للمسلسل الكثير من الجمهور المهتم.

لذلك يستعرض لكم موقع الموجز كافة التفاصيل عن مسلسل نقطة سودة

موعد عرض الحلقة 22 من مسلسل نقطة سودة

يعرض مسلسل نقطة سودة على قناة MBC مصر من الأحد إلي الخميس الساعه 9 مساءاً بتوقيت القاهرة.

بينما يعرض على منصة شاهد الرقمية من السبت إلي الأربعاء في نفس التوقيت الساعه 9 مساءاً.

مسلسل نقطة سودة

كم عدد حلقات مسلسل نقطة سودة؟

ينضم مسلسل نقطة سودة لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة التي تتكون من 45 حلقة، تدور أحداثها حول شخصية رضوى وصلاح شقيقها وخطتهما نحو الانتقام من آل السويفي، لكن رضوى تقع بحب أبن عائلة السويفي وذلك على الرغم من العداوة الشديدة بين الأسرتين، وتم تصوير المسلسل كاملا في لبنان.

أبطال مسلسل نقطة سودة

يشارك في المسلسل الفنانة ناهد السباعي، أحمد فهمي، أحمد بدير، أحمد مجدي، وفاء عامر، سماح أنور، سارة سلامة، هدي الاتربي، ناهد رشدي، أشرف عبد الغفور، والعمل من إخراج محمد سلامة، وتأليف أمين جمال.

موعد عرض الحلقة 22 من مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقلة

جدير بالذكر أن الفنانة ناهد رشدي شاركت في المسلسل قبل وفاتها يوم 14 سبتمبر 2024، وكذلك الأمر الراحل أشرف عبد الغفور.

يعد مسلسل نقطة سودة هو التعاون الثاني الذي يجمع بين ناهد السباعي وأحمد فهمي، من بعد مشاركتهم الأولي في فيلم "اللعبة الأمريكاني" الذي تم عرضه عام 2019.

مسلسل أحمد فهمي في رمضان 2025

بدأ الفنان أحمد فهمي تصوير مشاهده في مسلسل “تليجراف” والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025، مع الفنان ميرنا نور الدين، ويعد هذا التعاون الأول الذي يجمعهم، ومن المتوقع أن يحقق هذا المسلسل نجاحا كبيرا.

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