موعد إعادة مسلسل نقطة سودة الحلقة 19.. تعرف على التفاصيل

في الحلقة 19 من مسلسل نقطة سودة، تصاعدت الأحداث بشكل درامي مشوق، حيث يواجه "عمر" أحمد فهمي العديد من التحديات بعد محاولة التسمم التي تعرض لها في عيد ميلاده.

موعد إعادة مسلسل نقطة سودة الحلقة 19

ويرصد موقع الموجز، موعد إعادة مسلسل نقطة سودة الحلقة 19، يُعرض مسلسل نقطة سودة كل يوم وتحديدا من الأحد للخميس عبر قناة MBC مصر، حيث يبدأ عرضه الأول الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يُعرض بتوقيت الرياض الساعة العاشرة مساءً، وفي الساعة الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، كما يمكن متابعة الحلقات عبر الإنترنت على منصة "شاهد" قبل موعد العرض التلفزيوني.

مسلسل نقطة سودة

ملخص أحداث مسلسل الحلقة 19 نقطة سودة

دارت أحداث مسلسل نقطة سودة الحلقة 19 عن نجاة "عمر" (أحمد فهمي) من محاولة التسمم التي تعرض لها في عيد ميلاده، وبعد نقله إلى المستشفى، قامت الشرطة بالتحقيق في الحادث، وأشار "عمر" إلى عمه "حسين" (أحمد بدير) مصدر محتمل للتهديد، مسترجعًا تحذيراته حول أن الأعداء الأقرب هم الأكثر خطورة.

قرار مؤلم لشقيقة فيروز في "نقطة سودة"

ظهرت شقيقة "فيروز" التي تعاني من حبها لـ "علي" (أحمد مجدي)، وتقرر اتخاذ خطوة مؤلمة بحرق جميع صور الذكريات، محاولًةً التخلص من مشاعرها، رغم محاولات "فيروز" لفهم حالتها والاقتراب منها، إلا أن شقيقتها ظلت ملتزمة الصمت.



كما شعرت "منال" (ناهد السباعي) بقلق متزايد تجاه تصرفات نضال الشافعي، الذي أخبرها عن نيته بالسفر ومع مرور الوقت، بدأت تشك في نواياه، خاصةً بعد ملاحظة أن هناك خطة لإنهاء علاقتهما.

مسلسل نقطة سودة



تستمر والدة "عمر" (وفاء عامر) في تقديم الدعم له، مؤكدةً أنها إلى جانبه دائمًا، ولكن "عمر" يدرك في وقت لاحق أنها واحدة الأعداء الخفيين، مما يجعله يتذكر نصيحة عمه عن خطورة المقربين.

يتخذ "عمر" خطوة مفاجئة ويقرر الزواج من "سها"، لكنه لا يعلم بخيانتها المستمرة مع حبيبها السابق، في الوقت نفسه، عرضت "نوال" (ناهد رشدي)، زوجة "أحمد بدير"، على "منال" فكرة الزواج من "علي" لتأمين مستقبل أبنائها، مما يضيف مزيدًا من التعقيد للصراعات.

واختتمت الحلقة بالكشف عن أن "نضال الشافعي" هو العقل المدبر لسلسلة حوادث القتل، برفقة شقيقته "مريم الخشت"، التي كان "عمر" يثق بها، قبل أن يدرك أنه كان يُخدع ضمن خطة شقيقها.



تفاصيل مسلسل نقطة سودة

تدور أحداث "نقطة سودة" في إطار درامي مثير من 45 حلقة، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج محمد أسامة، المسلسل من بطولة أحمد فهمي، سارة سلامة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، نضال الشافعي، سماح أنور، مؤمن نور، وعدد من النجوم.

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