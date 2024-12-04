تفاصيل الحلقة 18 من مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقله له

يحظى مسلسل نقطة سودة بقاعدة جماهيرية كبيرة حيث تدور أحداثه في إطار من الإثارة والغموض، ويستعرض لكم الموجز ملخص أحداث الحلقة 18 وموعد عرض المسلسل على النحو التالي.

موعد عرض مسلسل نقطة سودة

يعرض مسلسل نقطة سودة على قناة mbc مصر من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٩ مساء بتوقيت القاهرة، كما يمكنك متابعته بشكل حصري على منصة watch it من الاحد الى الخميس في تمام الساعه 9:00 بتوقيت القاهره.

ملخص أحداث الحلقة 18

تبدأ أحداث الحلقة 18 باكتشاف عمر "أحمد فهمي" تورط والدته سعاد النجار “وفاء عامر" في وفاة والده بعدما طالبت من الدكاتره المشرفين على حالة والده بفصل الأجهزة عنه.

ويذهب عمر إلى والدته ليواجهها بالحقيقة وتعترف له بتورطها في قتل والده بسبب خيانته له، وتصارحه بأن منال ليست شقيقته ولكنها أخته من عشيقة والده.

مسلسل نقطة سودة

تدور أحداث مسلسل (نقطة سودة) في إطار درامي، تضع (رضوى) وشقيقها (صلاح) خطة شيطانية للانتقام من عائلة (السيوفي) وإمبراطوريتها، ويتعين على (عمر السيوفي) و(علي السيوفي) التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفا خطيرا بعد أن يقع (عمر) و(رضوى) في حب بعضهما البعض رغم العداوة المشتعلة

أبطال مسلسل نقطة سودة

يشارك في مسلسل نقطة سودة باقة فنية رائعة جاءت على النحو التالي أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، هاجر الشرنوبي، أحمد بدير، نضال الشافعي، سارة سلامة، أحمد مجدي، سماح انور، هدى الإتربي، أخمد خالد صالح تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

مسلسل تليجراف 2025

وفي سياق آخر يشارك الفنان أحمد فهمي في دراما رمضان 2025 بمسلسل "تليجراف" الذي يعد التعاون الاول بينه وبين الفنانه ميرنا نور الدين التي تشاركه البطولة النسائية ، ويشاركه البطوله كلا من، ميرنا نور الدين وصفاء الطوخي ونجلا بدر وإدوارد وغيرهم تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد.

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