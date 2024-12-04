تفاصيل الحلقة 17 من مسلسل نقطة سودة.. هتشوفها معانا

تصدر مسلسل نقطة سودة الحلقة 17 تريند مواقع التواصل الاجتماعي مع عرض أولى حلقاته، حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة التي جذبت الجمهور، مما أثار فضول المتابعين حول الأحداث المقبلة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تفاصيل الحلقة 17 من مسلسل نقطة سودة.

الحلقة 17 من مسلسل نقطة سودة

وتدور أحداث الحلقة 17 من مسلسل نقطة سودة حيث يتعين على إبني العم، عمر وعلي السيوفي، حماية إمبراطورية عائلتهما عندما يعود صلاح وشقيقته رضوى بخطة شيطانية للانتقام، لكن الأمور تأخذ منعطفا غير متوقع عندما يشتعل حب ممنوع بين عمر ورضوى وسط عداوة مستعرة.



أبطال ومواعيد عرض مسلسل نقطة سودة

يعد مسلسل نقطة سودة واحداً من أبرز الأعمال الدرامية الحالية، حيث يضم مجموعة من ألمع النجوم في الساحة الفنية، منهم أحمد فهمي، سوسن بدر، ناهد السباعي، ناهد رشدي، أحمد بدير، أحمد مجدي، سماح أنور، وأشرف عبدالغفور. المسلسل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة

الحلقة 17

يُعرض المسلسل يومياً من الأحد إلى الخميس عبر قناة "MBC مصر" في تمام الساعة التاسعة مساءً، كما يتوفر على منصة "شاهد" الرقمية من السبت إلى الأربعاء، مما يتيح للمشاهدين فرصة متابعة الحلقات قبل عرضها على التلفزيون.

عدد حلقات مسلسل نقطة سودة ومكان التصوير

ينتمي مسلسل نقطة سودة إلى الدراما التشويقية ويتكون من 45 حلقة فقط، وقد تم تصويره في لبنان، مما أضاف تنوعاً في مواقع التصوير التي ظهرت في الحلقات، كما يشارك في العمل أيضاً الراحلان ناهد رشدي وأشرف عبدالغفور، اللذان قاموا بتصوير دوريهما قبل وفاتهما. تجسد ناهد رشدي شخصية زوجة أحمد بدير ووالدة أحمد مجدي، وهي تسعى لحماية عائلتها من الأزمات المتزايدة. أما أشرف عبدالغفور فيؤدي دور "سراج"، رجل أعمال يعود ابنه من أمريكا بعد حادث مأساوي يغير مجرى حياته.

ردود فعل الجمهور على مسلسل نقطة سودة

حظي المسلسل بتفاعل كبير من الجمهور بعد عرض الحلقة الأولى، حيث أثار التشويق لدى المتابعين لمعرفة تطورات الأحداث، مما جعله من أكثر الأعمال الدرامية إثارة للاهتمام في الوقت الحالي.

اقرأ أيضاً:

مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقله.. إليك التفاصيل

موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقلة