مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقله.. إليك التفاصيل

حقق مسلسل نقطة سودة نجاحاً كبيراً منذ عرض أولي حلقاته، كما أنه حافظ على تصدر التريند ، وذلك بفضل أحداثه المشوقة التي نالت إقبالا كبيراً من الجمهور، ويعرض لكم موقع الموجز قائمة بمواعيد المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة

يعرض مسلسل نقطة سودة من الأحد إلي الخميس الساعة 9 مساءاً على قناة MBC مصر.

كما تعرض الحلقات مجانيه عبر منصة شاهد الرقمية، يوميا الساعة 9 مساءاً.

صناع مسلسل نقطة سودة

يشارك في مسلسل "نقطة سودة" نخبة من الفنانين، على رأسهم: أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

مسلسل نقطة سودة



قصة مسلسل نقطة سودة

يحكي المسلسل قصة عائلة السيوفي وأفرادها والعلاقات المضطربة بين أفرادها، وتتكون عائلة السيوفي في الأساس من مختار السيوفي “أحمد بدير"، الذي أسس شركة مع شقيقه الراحل فريد، ومختار متزوج من ناهد رشدي ولديهما ابن يدعى علي "أحمد مجدي"، وهو شاب مسالم ولكنه غير مسؤول، أما فريد فكان متزوجًا من سعاد “وفاء عامر” ولديهما ابن يدعى عمر "أحمد فهمي"، ومنال “ناهد السباعي” وابنة ثالثة تدعى صفا.

نقطة سودة

شخصيات مسلسل نقطة سودة

وعلي "أحمد مجدي" متزوج من ابنة خالته فيروز “سارة سلامة”، ولديهما أبناء ولكن علاقتهما متوترة بسبب طمع فيروز الدائم، كما أن فيروز تسعى لتوتر العلاقة بين عمر وعلي وتلعب عليهما كليهما، أما منال فكانت متزوجة من أيمن “أحمد عزمي” شقيق فيروز الذي قتل في ظروف غامضة.

وتكره منال شقيقها عمر، بينما ترسم صفا بأنها الشقيقة المخلصة في حين أنها كانت تتفق مع فيروز ضد شقيقها عمر الذي يعيش حياة غير مستقرة بسبب وفاة زوجته وحبيبته.

أحمد بدير يرد على انتقادات مسلسل "نقطة سودة"

جدير بالذكر أن الفنان أحمد بدير تم تكريمه أمس في ملتقي التميز والإبداع، مؤكدا أنه سعيد جدا بهذا التكريم ووجه الشكر لكل القائمين بالعمل على المهرجان.

ورد بدير على الانتقادت التي تعرضت لها فنانات العرب في نقطة سودة قائلا: أنا مبعملش البوتوكس والفيلر.. لكن مش لدرجة النجمات كلهم يبقوا شبه بعض، الحياة كلها شر وخير والإنسان بيبقى جواه الاتنين، الشر موجود في حياتنا لكن الخير موجود أكتر.

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