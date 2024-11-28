موعد إعادة مسلسل نقطة سودة الحلقة 14.. تعرف على التفاصيل

استطاع مسلسل نقطة سودة أن يفرض نفسه بقوة على الساحة الدرامية، حيث تميز بمزيج مثير من الغموض والأحداث المشوقة، من خلال قصته التي تغوص في أعماق الشخصيات وصراعاتهم النفسية، فقد جذب المسلسل قاعدة جماهيرية واسعة، ليصبح حديث الجمهور منذ بدء عرضه.

موعد إعادة مسلسل نقطة سودة الحلقة 14

ويرصد موقع الموجز موعد إعادة مسلسل نقطة سودة الحلقة 14، يُذاع العمل بشكل يومي بدء من الأحد للخميس من كل أسبوع عبر قناة MBC مصر، حيث يبدأ العرض الأول له عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويعرض أيضاً بتوقيت الرياض في تمام العاشرة مساءً، والحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي، ولمن يريد في متابعة حلقات المسلسل عبر الإنترنت، فتُتاح الحلقات مسبقًا عبر منصة شاهد قبل عرضها التلفزيوني.

أما لمن فاتته متابعة الحلقة، فهناك توقيتات مختلفة للإعادات، فتُعاد بشكل يومي من الإثنين إلى الجمعة عبر قناة MBC مصر، وذلك في تمام الساعة الثالثة والربع صباحًا، وكذلك الساعة الواحدة ظهرًا، كما تعرض قناة MBC1 ملخصًا أسبوعيًا لكافة الحلقات التي عُرضت خلال الأسبوع، وذلك كل يوم سبت بتوقيت الحادية عشرة مساءً.

مسلسل نقطة سودة

تفاصيل مسلسل نقطة سودة أحداث الحلقة 14

شهدت الحلقة الرابعة عشرة تصاعدًا في الأحداث وتوترًا بين الشخصيات، البداية كانت مع أحمد فهمي الذي شارك مريم الخشت بمشاعره المختلطة تجاهها، معترفًا بإعجابه الشديد، لكنه بدا مشتتًا بسبب تلك المشاعر.

دخل صلاح نضال الشافعي في حوار مع مؤمن نور، وقال له أنهما قد جعلا رضوى تدخل في حياة عمر الشخصية لجمع معلومات مهمة حول أسراره، ولكي تزرع الشك بينه وبين علي، ملمحًا أنها دخلت حياته لكي تقع في حبه، مما زاد الأمور تعقيدًا، حيث أخبرته والدته سماح أنور أنها سوف تقوم بمراقبتها لتعرف ما وصلت إليه، فأخبرها مؤمن نور بموافقته على كلامها ووضع شرطا مقابل موافقته على هذا الأمر وهو أن يقوم بخطبتها في الأسبوع الجاري وأن يتم زواجه عليها خلال شهر فقط من إعلان خطبتهم.

مسلسل نقطة سودة الحلقة 14

على جانب آخر، طلب أحمد مجدي من شقيق زوجته أن يبقى بعيدًا عن الأنظار، خاصة بعد خروجه من السجن، وشدد على ضرورة إبقاء هذا الأمر سرًا حتى عن شقيقته فيروز سارة سلامة، كما دار نقاش حاد بينهما حول أخطاءه، وهو عدم وصوله لرضا قبل أن يصل عمر له الذي قام بإخفاؤه عنهم، ثم سأله عن السبب وراء إقناعه لشقيقته بأنه قاتل أيمن مع العلم أنه يعرف تماما أنه ليس له يدا في قتله، وذلك حتى تقتنع فيروز بأنه ليس القاتل الحقيقي لأيمن ومها.

وانتهت الحلقة بمشهد بين أحمد مجدي وشقيقه الذي يقيم في مصحة نفسية، واعترف مجدي بشعوره بالذنب لعدم دعمه لشقيقه في الوقت المناسب، إلا أن الأخير أبدى تفهمه، لكنه أشار إلى حزنه من محاولة مجدي تقليد والدهما مختار السيوفي، انتهى المشهد بوعد من مجدي بأنه سيحقق نجاحًا يفوق والده، ولكن بأسلوبه الخاص.

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