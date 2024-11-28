موعد عرض مسلسل نقطة سودة الحلقة 15.. تعرف على التفاصيل

مسلسل نقطة سودة، حقق نجاحاً كبيراً فور عرض أولى حلقاته، وصار حديث الجمهور والنقاد بفضل قصته الشيقة وأداء فريق العمل المتقن، ليصبح واحدًا من أبرز الإنتاجات الدرامية لهذا الموسم.

موعد عرض مسلسل نقطة سودة الحلقة 15

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل نقطة سودة اليوم، على قناة MBC مصر بتوقيت مصر في تمام الساعة التاسعة مساءً، أما في السعودية فسيتم عرضها في تمام الساعة العاشرة مساءً بينما تُبث في الإمارات الساعة الحادية عشرة مساءً.

مسلسل نقطة سودة

موعد عرض مسلسل نقطة سودة عبر الإنترنت

للمهتمين بالمشاهدة على الإنترنت، تتوفر الحلقات مسبقًا عبر منصة شاهد الإلكترونية قبل العرض التلفزيوني بيوم كامل،أما الإعادات، فتُعرض على قناة MBC مصر من يوم الإثنين إلى الجمعة مرتين يوميًا: الأولى في تمام الساعةالثالثة والربع صباحًا، والثانية في الساعة الواحدة ظهرًا.

لمن يفضل متابعة الحلقات دفعة واحدة، يمكن مشاهدة الحلقات الأسبوعية الكاملة يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً على قناة MBC 1.

نجوم مسلسل نقطة سودة

يضم العمل نخبة من ألمع نجوم الدراما، حيث يشارك في بطولته كل من: أحمد فهمي، سارة سلامة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، نضال الشافعي، سماح أنور ،مؤمن نور، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الذين أضافوا للعمل أبعادًا درامية مميزة.



تفاصيل مسلسل نقطة سودة وقصته

ينتمي مسلسل نقطة سودة إلى نوعية الأعمال الدرامية المشوقة، ويمتد على مدار 45 حلقة مليئة بالإثارة والغموض، المسلسل من تأليف أمين جمال، محمد محرز، وإخراج محمد أسامة، ويُعرض ضمن جدول أسبوعي من الأحد إلى الخميس على شاشة MBC مصر.

مسلسل نقطة سودة

ملخص أحداث مسلسل نقطة سودة الحلقة 14

بدأت الحلقة 14 من مسلسل نقطة سودة بحديث أحمد فهمي مع مريم الخشت عن أحاسيسه الملخبطة تجاهها نتيجة إعجابه بها،

كما ظهر صلاح نضال الشافعي وهو يتحدث مع مؤمن نور الذي أخبره أن رضوى لا بد أن تقتحم حياته لكي تعرف أسراره وتشكك عمر في علي وتخبره أن علي على علاقة بمها، ولا تحبه فقط لأنها ستكون زوجته، فأخبره أن حوار التشكيك في علي تم بواسطة البواب، أخبرته والدته أنهم في حرب وأنها ستراقبها لكي تعرف ما توصلت له فوافق مؤمن نور بشرط أن تتم خطوبته عليها خلال الأسبوع الجاري وأن يتزوجها خلال شهر.

حديث أحمد مجدي مع شقيق زوجته وطلب منه أن يختفي تماماً ولا يعلم أحدا بخروجه من الحبس حتى شقيقته فيروز، فأخبره أنه مادام يدفع له فسوف يستجيب لأوامره، فعاتبه على عدم وصوله لرضا قبل عمر فأخبره أنها غلطة، وسأله عن سبب إقناعه لفيروز بقتل أيمن مع أنه لم يقتله لكي تقتنع أنه ليس علاقة بقتل أيمن ولا قتل مها.

مسلسل نقطة سودة

مسلسل نقطة سودة الحلقة 14

واختتمت الحلقة بحديث أحمد مجدي مع شقيقه الذي تم وضعه في المصحة النفسية ليخبره أنه هو الآخر محبوس في طريق رسمه له والدهم، واعتذر له عن عدم تدخله لحمايته، وأخبره شقيقه بعدم شعوره بالحزن من موقفه معه لكنه حزين بسبب محاولته لتقليد والده مختار السيوفي، فوعده أنه سيثبت للناس أنه سيكون أحسن من والده ولكن بطريقته الخاصة .

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