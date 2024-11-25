ملخص أحداث الحلقة 11 من مسلسل نقطة سودة.. هل يقتل أحمد فهمي؟

شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل نقطة سودة، مشاهد أكثر إثارة وتشويقا، خاصة بعد وجود اتفاقيات حول قتل أحمد فهمي "عمر السيوفي"، يكشفها لنا "موقع الموجز".

أحداث الحلقة 11 من مسلسل نقطة سودة

بدأت أحداث الحلقة 11 من مسلسل نقطة سودة، بإمساك عمر "أحمد فهمي"و على "أحمد مجدي" بشقيقه الهارب من مصحة الإدمان هيثم، واتفقا مع والده مختار على أن يتفاهموا معه ليصلا إلى حل يرضيه ،خصوصًا أنهم أخبروا والدته أنه يدرس خارج البلاد وليس في مصحة، ووضعت فيروز "سارة سلامة" قلمًا بداخله كاميرا مراقبة في مكتب حماها مختار "أحمد بدير" لتشاهد كل تحركاته، ثم علمت بالرقم السري الخاص بالخزينة الخاصة به.

مسلسل نقطة سودة

الحلقة 11 من مسلسل نقطة سودة

زارت سعاد "وفاء عامر" ابنتها منال "ناهد السباعي"، بعد خروجها من السجن وأخبرت والدتها أنها تعاملها دائمًا بقسوة وتجاهل دونًا عن بقي أخوتها عمرو صفا ولم تزرها خلال فترة حبسها، ثم أنفعلت عليها والدتها وأخبرتها أنها لن تزرها في منزلها مرة أخرى، ومن ناحية أخرى علم عمر من خطيبته أن طارق حبيبها السابق عاد ليضايقها مرة أخرى وأنها تحاول الإبتعاد عنه بشتى الطرق، وكشفت أحداث الحلقة أنها حاولت الإنتحار عندما تركها طارق في السابق ولكن أنقذها عمر.

وانتهت الحلقة 11 من مسلسل «نقطة سودة»، باقتحام طارق لعمر وخطيبته في المطعم أثناء اندماجهما في مقابلتهما الرومانسية.

مسلسل نقطة سودة

يشارك في مسلسل نقطة سودة الفنان أحمد فهمي، ناهد السباعي، سماح أنور، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، أحمد مجدي، هدي الاتربي، نضال الشافعي، وإخراج محمد أسامة،وتأليف أمين جمال.

مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة

يُعرض مُسلسل «نقطة سودة» على MBCمصر يوميًا في تمام الساعة 9:00 مساءً.

يحكي المسلسل قصة رضوى وشقيقها صلاح حيث تضع رضوى خطة شيطانية للانتقام من عائلة «السويفي» وإمبراطوريتها، ويحاول عمر السويفي وعلي السويفي التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفا خطيرا بعد أن يقع عمر ورضوي في حب بعضهما رغم العداوة المشتعلة.

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