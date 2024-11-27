أحمد مجدي: السينما المصرية بحاجة إلى ثورة بيئية لدعم قضايا المياه والبيئة

شارك الفنان أحمد مجدي، مستشار النوايا الحسنة للمياه بالاتحاد الأوروبي، في الندوة التوعوية حول ترشيد المياه التي نظمها مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

خلال كلمته، رحب أحمد مجدي بالحضور مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه الفنان في القضايا البيئية، وخاصة في قضية المياه في مصر، رصد الموجز أبرز تصريحاته في السطور التالية.

الفن والإبداع في خدمة القضايا المجتمعية

أوضح أحمد مجدي في حديثه أهمية فهم العاملين في المجال الفني لعلاقة العمل السينمائي بالقضايا المجتمعية.

وأكد أحمد مجدي على ضرورة أن يساهم الفن في زيادة الوعي بالقضايا البيئية وتوضيح كيف يمكن أن يكون له تأثير كبير في نشر رسائل تتعلق بالحفاظ على البيئة.

مهرجان الفيوم السينمائي

مبادرات الاتحاد الأوروبي في دعم البيئة



ناقش مجدي محاولاته لتكون السينما جزءًا من المبادرات التي تدعمها الاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة القضايا البيئية، مع التركيز على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجهات الفنية المختلفة.



كما تناول دور الاتحاد الأوروبي في زيادة الوعي البيئي والعمل على إيجاد حلول للتحديات البيئية في مصر وغيرها من الدول.

مهرجان الفيوم السينمائي الدولي

تأثير صناعة السينما على البيئة

وأشار مجدي إلى أن صناعة السينما والتكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأفلام تتسبب في تأثيرات بيئية كبيرة، بما في ذلك تكلفة المواد والمعدات.

ودعا الصناع إلى تبني ثقافة بيئية جديدة تتماشى مع الحفاظ على البيئة، بدلًا من التركيز على العمل الفني فقط دون النظر إلى تبعاته البيئية.

تغييرات مطلوبة في السينما المصرية

تطرق مجدي إلى دور السينما المصرية التي عكست المجتمع المصري عبر فترات تاريخية عديدة، لكن في المقابل، كانت قضايا البيئة والحيوانات غائبة عن اهتمام السينما المصرية.

وأعرب عن أمله في أن يتغير هذا الاتجاه، مشددًا على أهمية أن تتبنى شركات الإنتاج السينمائي والدرامي نهجًا يحافظ على البيئة.

رؤية أحمد مجدي لمهرجان الفيوم السينمائي



في ختام كلمته، اعتبر مجدي أن مهرجان الفيوم السينمائي الدولي للأفلام والفنون المعاصرة في دورته الحالية يمثل نقطة انطلاق قوية في مجال التوعية البيئية في مصر. وأعرب عن أمله أن يحمل المهرجان في دورته القادمة أفلامًا مصريّة تم تصويرها بأساليب صديقة للبيئة.

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